Domates ile nikel hiç geçinemiyorlar!..

Başlığı görünce “ne alaka !” diyeceksiniz. Ama gerçek. Ben de bu yazımı hazırlarken öğrendim ve çok şaşırdım.

1680 yılında ölen Fransız, büyük yazar “François de La Rochefoucauld” ne demiş: “Yemek yemek bir ihtiyaçtır. Akıllıca yemek yemek bir sanattır.”

Bu geçimsizliğin asıl nedeni nikel. Çünkü nikel en güçlü alerjik maddelerden biridir ve domates, nikel alerjisi olanların yememesi gereken gıdalar arasındadır.

Bu element insan vücudundaki bazı enzimlerde bulunmaktadır. Su dahil, çok sayıda içecek ve yiyeceğin içinde vardır. En yaygın olarak yer fıstığı, fasulye, mercimek, bezelye, soya, yulaf, kakao (ve çikolata), fındık, ceviz ve buğdayda bulunur. Ancak bunlardaki miktarı, mevsimlere, yetiştirme ve saklama yöntemlerine bağlıdır.

Organizmamızın, kırmızı kan hücreleri üretmesi için çok az miktarda nikele ihtiyacı vardır ama fazlası hafif zehir etkilidir. Nikel fazlalığı kısa zaman sürdüğünde bir sağlık problemi doğmamakta, ama süre uzarsa kilo kaybı yaşanmakta, karaciğer ile kalp zarar görmekte ve cilt sorunları oluşmaktadır. Üstelik nikelin bazı bileşikleri insanlarda kanserojen etki yaratmaktadır.

Likopen içeren besinler nikel bakımından çok zengin olduğundan bu minerale karşı toleransı olmayanlar domates tüketimini azaltmalıdır. Çünkü bu meyve kilo başına yaklaşık 500 mikrogram nikel içerebilmektedir.

Nikele erişim genelde deri yoluyla olmaktadır. Çünkü kullanılan çok sayıda nesnede bulunur. Örneğin madeni para, makas, anahtar, düğme, mücevher, saat, tava ve diğer mutfak gereçleri bunlardandır. Cerrahi implantlar ve diş materyallerinden de sistemik olarak alınması mümkündür. Bu alerji, büyük olasılıkla küpe ve piercing kullanımına bağlı olarak kadınlarda daha fazla görülmektedir.

Nikel alerjisinin genellikle 24 ila 72 saat sonra ortaya çıkan tipik belirtileri, temas noktasında noktalar veya kabarcıklar şeklinde dermatit ve bazen çok şiddetli kaşıntı, kırmızılık, yanma veya ağrı ile şişmedir.

Oluşan döküntüler 2-4 hafta kadar ve ciddi vakalarda uzun zaman sürebilir. Bunlar, sürekli temas halinde yaralara ve hatta ürtiker haline dönüşebilir.

Alerjik hastaların küçük bir yüzdesinde nikele karşı sistemik alerji olarak adlandırılan bozukluklar da görülür. Örneğin ishal, kabızlık, şişme, kramplar, kusma, mide ekşimesi, rinit (Burun akıntısı ve burun tıkanıklığı, burunda kaşıntı, hapşırma, göz yaşarması, geniz akıntısı, boğazda gıcık, kronik öksürük) orta kulakta basınç problemleri, baş ağrısı, ateş, yorgunluk bunlar arasındadır. Nikel içeren nesnelerle kısa süreli temas, hassas kişiler dışında önemli cilt reaksiyonlarına neden olmamaktadır.

Bu tür alerjinin ana nedeni bağışıklık sisteminin, nikeli yanlışlıkla bir tehdit olarak algılaması ve yeni temaslar durumunda onunla savaşmaya hazırlanmasıdır. Duyarlılaştırmanın ardından nikel, kişinin cildiyle her temas ettiğinde, bağışıklık sistemi, alerjik semptomların göreceli görünümü ile savunma için aktif duruma girmektedir. Bu nedenle duyarlılığın ilk temasta veya metale tekrar tekrar maruz kalmanın bir sonucu olarak meydana gelebileceği dikkate alınmalıdır.

Bazı koşulların alerji semptomların başlamasını desteklediğine dikkat edilmelidir: Bu koşullardan en önemlileri deride, metalin nüfuz etmesine yardımcı olabilecek aşınma ve kesiklerin varlığıdır.

Nikel alerjisine bağlı olarak beslenmenizden bir veya daha fazla gıdayı çıkarmadan önce, seçimi doktorunuzla birlikte değerlendirmeniz gerekir.

Takı ve küpe seçimine büyük özen gösterilmesinin yanı sıra, duyarlılık açısından nikel alerjisinin başlamasını önlemek çoğu zaman zordur; Öte yandan, alerji teşhis edildikten sonra, tipik semptomların ortaya çıkmasını önlemek için metallerle (madeni paralar, anahtarlar, aletler, v.b.) ile teması azaltmak gereklidir.

Nikel alerjisinin klasik şekli alerjik kontakt dermatittir. (Bazen temas ekzeması olarak da adlandırılır.) Bu tür dermatitte deriye temas eden belirli bir kimyasal madde alerjik reaksiyon oluşturur. Bu maddeler lastik, saç boyası, parfümler, kozmetikler, koruyucu bileşikler, metaller olabilir. Bu tip dermatit herkeste gelişmez ve ilk karşılaşmada oluşmaz. Kişinin daha önce bu madde ile temas etmiş olması gerekir.

Pişirme işlemlerinde nikel içeren metal alaşımlardan oluşan kapların kullanımından kaçınılmalıdır. Bu nedenle nikel alerjisi olanların cam kapları tercih etmeleri önerilmektedir. Konserve kutularının da nikel bulaşmasına neden olacağı hiç unutulmamalıdır.

Kaynak:

1) Marialuisa Conza. Mangiare troppi pomodori puo far male

2) Roberto Gindro.2021. Cos’é l’allergia al nichel

A ALLERGIA AL NICHEL: SINTOMI, ALIMENTI E CURA LLERGIA AL NICHEL: SINTOMI, ALIMENTI E CURA