Mülazim abimizi çok özledik

Evet bir insanı sevmek, saygı duymak ve özlemek için bir yakını olması yani kan bağının olması gerekmiyor. Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonumuzun kuruluşundan yani 2006 yılından 2021 yılının Ağustos ayına kadar olan zaman içinde rahmetli abimiz, ağsakkalımız diye sevip saydığım Mülazim Pahsa yani paşamız ile görev ve sorumluluk bilinci içinde karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı çok önemli çalışmaları gerçekleştirdik.

Haftada en az üç dört kez genellikle akşamları telefonda konuşurduk.

Bana "Başkanım bir proje bir etkinlik olarak şunu veya bunu yapmak istiyorum" derdi.

Abi çok güzel düşünmüşsün, iyi olur dedikten sonra.

Bir hafta geçer geçmez o dediği programı gerçekleştirirdi.

Yorulma, üşenme hiç bilmezdi.

İzmir Dernek Başkanımız olarak her fedakarlığı yaptığını yakinen biliyorum.

Evinin alt katını Dernek merkezi üst katını da misafirhane olarak hizmete açmıştı.

İzmir’de Haydar Aliyev adına park ile Haydar Aliyev heykelinin açılışını yapmıştı.

Vefatından önce derneği bir seçim ile çok güvendiğimiz ve sevdiğimiz Eşref Tuna kardeşimize devretti.

Her telefon konuşmamızda Mülazım abi Ayten ablamın (eşi) sigarasını aldın mı diye takılırdım.

İki paket aldım. Ama çok içmemesi için birini sakladım derdi.

Hiç bir kimseyi kırmamaya çalıştı ve de kırmadı.

Ama maalesef samimiyetini suistimal edenler oldu.

Bir kişinin kendisine umut verip kandırmasını unutmadı.

Allaha havale ediyorum diye kırgınlığını belirtip, hakkımı helal etmiyorum diyordu.

Bir insanın sağlığında değerini bilip ona göre bir düşünce ve davranış sergilemek gerekir.

Neyse!

Mülazim başkanımız ağabeyimiz ve paşamız seni çok özledik.

Allah rahmet eylesin.

Mekanın cennet ruhun şad olsun inşallah.

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MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ DİKKAT!

Hepimizi üzen, korkutan ve birçok can kaybı olan trafik kazalarındaki artışta motosiklet sürücülerinin payı gittikçe artmaktadır. Bir kere motosikletlerin de trafikte her birinin motorlu bir araç olduğunu bilip haklarına riayet etmemiz gerekiyor. Ama maalesef bazı sürücüler bu gerekli ve önemli kurala yeterince uymadıklarını üzülerek belirtmemiz gerekiyor.

Bu arada en büyük tehlikeli, korkutucu dikkatsizlik ve kuralsızlık motosiklet sürücülerinden (kuryelerden) kaynaklanıyor. Birçoğu siparişleri saatli olup zamanında yetiştirmeleri amacıyla yılan gibi kıvrıla kıvrıla son süratle gidiyor.

Birçoğunu kör noktada bulunmaları nedeni ile fark etmek bazen mümkün olmuyor.

Yan yana trafikte giden asla aralarına girilmesi mümkün olmayan iki aracın arasından geçmeleri her an bir kaza yaşanmasına açık davetiyedir. Bu kendisi için olduğu kadar diğer sürücüler için de kaza nedeni oluyor.

Motosiklet sürücülerinin bu kuralsızlık nedeni ile ölüm sayıları korkutucu boyutta arttığının üzüntü ve acılarını yaşıyoruz.

Bir ay kadar önce genç ve başarılı işadamı bir akrabamızı motosiklet kazası nedeni ile kaybettik. ailenin dışında tanıyan ve bilen herkes çok üzüldüler.

O nedenle lütfen başta motosiklet sürücüleri olmak üzere hepimizin çok dikkatli, sabırlı ve empati yaparak kurallara uymamız gerekiyor.

Doktor Mehmet Kendirci beyin "geç geldi desinler ama geçmiş olsun demesinlar " önerisi hepimiz için öncelikli ve önemlidir.

Gidenler geri gelmiyor.

Aman dikkat diyorum.

BİR SÖZÜMÜZDE YAYALARA

Trafikte özelliklede yoğun geçişlerde yayaları mağdur etmemek için öncelikli geçiş hakkı yayalara verilmesi olması gereken uygulamadır.

Bu nedenle birçok geçiş noktalarında "öncelikli geçiş yayalaradır" gibi uyarıcı yazılar yazılmıştır.

Güzel ve olması gereken bir uygulamadır.

Ancak hakkın suistimali ve kötüye kullanılmaması gerekiyor.

Bazı şımarık ve vurdumduymaz tipler aheste aheste inat edercesine adımlarını atmaya çalışıyorlar.

Bu anormal düşünceli tipler sürücüleri sinirlendirmek için elinden geleni yapıyorlar.

Hele birde sırıtıp eliyle ağır ol ve bekle işareti yaparak ileri geri konuşuyorlar.

Her kişi hakkını ve hukukunu iyi bilip, olması gereken şekilde davranmalıdır.

Herkesin, hepimizin mutlaka empati yapması gerekiyor.