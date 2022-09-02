Kocaeli Barosu da bildiriye imza attı!

2022-2023 Adli Yılı açılışı dolayısıyla ilimizde de bir dizi etkinlik düzenlendi. İzmit Kültür Tepesi’ndeki Atatürk Anıtı’na çelenk kondu. Avukatlar aynı akşam The Ness Hotel’de kokteylde bir araya geldi. Yeni Adli Yıl nedeniyle bütün barolar “HERKES İÇİN ADLİ BİR ADLİ YIL İSTİYORUZ” başlığıyla ortak bir bildiri yayınladı. Kocaeli Barosu da bu ortak bildiriye imza attı. Birlikte okuyalım;

**

“2022-2023 Adli Yılı’nı yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ve avukatlık mesleğinin artık yapısal bir hâle gelmiş sorunlarına dair kaygılarla karşılıyoruz. Zira Adli Yıl, mesleğimize ve avukatlara yapılan saldırıların hız kesmeden devam ettiği, tüm yanlışlığına rağmen kurulan numaralı baroların eşitsiz şekilde desteklendiği, hak ihlallerinin, kadın cinayetlerinin ve çocuk istismarının inanılmaz boyutlara ulaştığı, yoksulluğun derinleştiği bir iklimde başlamaktadır.

**

6-7 Haziran 2022 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği Yönetiminin, Baro Başkanlarının ve Genel Kurul Delegelerinin ortak imzasıyla yayınlanan deklarasyonda da dile getirilen kronikleşen sorunlarımızın çözümüne dair geçtiğimiz adli yıl içerisinde tek bir adım dahi atılmamıştır. Toplumda ve uluslararası alanda giderek kaybolan yargıya güveni sağlamak için somut adımlar atılması baroların ve avukatların bıkmadan, usanmadan tekrarladığı en önemli taleplerdendir.

AVUKAT SAYISI 200 BİNE ULAŞTI

Bu yıl aramıza yaklaşık 20 bin yeni meslektaşımız daha katıldı. Her bir meslektaşımızın varlığıyla savunmaya değer kattığını biliyoruz. Ancak 170 bine ulaşan avukat sayısının emeğimizin kıymetinin bilinmediği bir ortam yarattığını da görüyoruz. Bugün açtığımız adli yılı kapatırken sayımız 200 bine dayanmış olacaktır. Hukuk fakültesi ve avukat sayısının değil, eğitim kalitesinin ve avukatlık mesleğinin saygınlığının artacağı bir adli yıl istiyoruz.

**

Avukat sayısı artarken, iş alanları daraltılmakta ve mesleki faaliyetlerin önüne sürekli engeller çıkarılmaktadır. Alternatif çözüm yolları adı altında arabuluculuk ve uzlaştırmacılık gibi yargı dışı alanlar genişletilirken, dezavantajlı grupların avukata ve adalete erişimi engellenmektedir. Hasar danışmanlık şirketi denilen yeni bir tür iş takipçiliği yöntemiyle yurttaşların hak kayıplarına sebep olunmakta ve bununla etkili şekilde mücadele edilmemektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Oysa bizler, yurttaşların haklarını korumak için görevimizi yaparken, kışkırtılan cehalet ve şiddetin sonucu olarak müvekkillerimizle ve hukuki uyuşmazlığın konusuyla özdeşleştirildiğimiz için sorgulanıyor, yargılanıyor, saldırıya uğruyor ve hatta öldürülüyoruz. Kişisel verilerin korunması adı altında, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmanın faaliyeti, dolayısıyla silahların eşitliği ilkesi ve adil yargılanma hakkı engellenmektedir. Mesleki faaliyet alanlarımızın korunduğu, genişletildiği ve güçlendirildiği bir adli yıl istiyoruz.

STAJYER AVUKATLAR

Stajyer avukatların, kamu avukatlarının, engelli avukatların, genç avukatların, emekli avukatların sorunlarının çözümü konusunda somut önerilerimiz göz ardı edilmekte, stajın içeriği boşaltılmakta ve niteliksizleştirilmektedir. Adalete erişimin en önemli araçlarından, ulusal ve uluslararası düzenlemelerin ve yükümlülüklerimizin gereği olarak verilen kamusal nitelikteki CMK zorunlu müdafiilik hizmeti karşılığında, Anayasa’daki angarya yasağını ihlal edecek kadar düşük ödemeler yapılmakta ve fedakarlık hep avukatlardan beklenmektedir. Tahammül sınırlarını zorlayan CMK ücretlerinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’yle (AAÜT) eşitlendiği, AAÜT’nin ülkemiz ekonomik koşullarına ve mesleğimizin saygınlığına uygun hale getirildiği, emeğin hak ettiği karşılığı gördüğü, stajyer avukatlara kamu kaynaklarıyla destek sağlandığı, kamu avukatlarının özlük haklarının tanındığı, engelli avukatların faaliyetlerini ayrımcılığa uğramadan sürdürebildikleri, emekli avukatların insan onuruna yakışır bir maaş aldığı bir adli yıl istiyoruz.

ADLİ YARDIM HİZMETLERİ

Avukatlar, mesleki faaliyetlerinde yaşadıkları her türlü zorluğa rağmen, adil yargılanma hakkının tesisi için çaba gösterirken, hak ettikleri Adli Yardım ve CMK ödemelerini zamanında alamamakta, buna rağmen vergi, Bağ-Kur, stopaj ve benzeri masraflarını peşinen ödemek zorunda kalmaktadırlar. Avukatlık hizmetlerinden alınan KDV oranlarının indirildiği, CMK ve Adli Yardım hizmetlerinde KDV’nin sıfırlandığı, serbest çalışan avukatların asgari ücrete kadar olan gelirlerine vergi muafiyetinin sağlandığı, bir yıllık genç girişimci Bağ-Kur primi muafiyetinin üç yıla çıkarıldığı bir adli yıl istiyoruz.

BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ YARGI

Vatandaşların kendilerini güvende hissettikleri ülkeleri diğerlerinden ayıran en temel etmen, bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığıdır. Adaletin teminatı bağımsız ve tarafsız yargı, adil yargılanma hakkının teminatı ise bağımsız savunmadır. Yargı bağımsızlığının sorgulandığı, adaletin ya geç ya da hiç tecelli etmediği bir sistemin mülkün temeli olması imkansızdır. Hukukun üstünlüğünün sağlandığı, hak ve özgürlüklerin yaşama geçtiği, herkes için adil bir adli yıl istiyoruz.

ÇOKLU BARO UYGULAMASI

Avukatlık mesleğinin sorunlarını, gerçek muhatabı olan Türkiye Barolar Birliği ve Barolarla müzakere ederek çözmek yerine, uyarılarımıza rağmen çoklu baro uygulamasında görüldüğü üzere kendi politik ajandaları ekseninde derinleştiren anlayışın çözüm iradesine sahip olmadığının farkındayız. Avukatlar için büyük aciliyet teşkil eden konular hakkında açık, net, gerçekçi ve somut bir şekilde ortaya koyduğumuz çözüm tekliflerine rağmen, şu ana kadar taleplerimizin karşılanmasına yönelik en küçük bir adım bile atılmamıştır. Buna karşılık avukatların kabullenmediği numaralı barolara daha fazla ödenek ayrılması gibi suni çabalara girişilmiştir. Barolar ve avukatlar arasında ayrıştırma ve ötekileştirme gayreti yerine gerçek sorunların çözümüne odaklanıldığı bir adli yıl istiyoruz.

ADLİ YILIN BAŞINDA İLAN EDİYORUZ:

Avukatların adil yargılamanın ayrılmaz parçası olduğunu, avukatlara yönelik her türlü sınırlamanın özünde yurttaşın hak arama özgürlüğüne ve savunma hakkına getirildiğini, yargının eşit süjeleri arasında ayrımcı bir yaklaşıma tabi tutulmasının kabul edilemeyeceğini, yargının şeffaflaşması, hak arama özgürlüğünün sağlanması ve adil yargılanma hakkının tesisi için avukatların önündeki tüm kısıtlamaların kaldırılmasının zorunluluk olduğunu bir kez daha hatırlatarak, mesleğimizin sorunlarının çözümü, hukukun üstünlüğünün ve yargı bağımsızlığının sağlanmasına yönelik somut adımların bir an önce atılmaması halinde anayasal demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağımıza dair irademizin arkasında aynı kararlılıkla durduğumuzu siyasi iktidar, resmi merciler, meslektaşlarımız ile kamuoyunun bilgisine sunarız.

**

Mesleki dayanışma ve birliğimizden kaynaklanan örgütlü gücümüzle yurttaşlarımızın yüreğinde canlandırdığımız adalet umudunun solmasına izin vermeyeceğiz. Saygılarımızla…”

**

Yukarıda bildiriyi okudunuz.

Vatandaşlara adalet arayan avukatlar da adalet istiyor.

Avukatların adalet istediği bir ülkenin halini siz düşünün.

Bildiriye göre Türkiye’de 200 bine yakın avukat var…

Kocaeli de ise avukat sayısı 2500’ü geçti…

Avukat sayılarının artması, hukuk fakültelerinin çokluğuna bağlı.

Hukuk fakülteleri sayısının artışına izin verildi, hem sayı arttı, hem de kalite düştü. Avukat sayısının fazla olmasından dolayı bazı avukatlar bürolarda asgari ücrete mahkum olarak çalışmasını sürdürüyor. Hükümet, avukatların yukarıdaki bildirisini dikkate almalı, toplumun her kesimine olduğu gibi avukatlara da gerekli destek verilmeli, gerekli düzenlemeler yapılmalı.

**

Kocaeli Barosu, önceki gün İzmit Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Törende konuşan Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, “Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik bu saldırılar karşısında ciddi tedbirler alınması gerekmektedir. Avukatlık mesleğinin itibar kaybı yargının itibar kaybıdır” dedi… Candemir’in “Avukatlık mesleğinin itibar kaybı yargının itibar kaybıdır” söylemine katılıyorum… Avukatlık ve yargı, bir bütündür.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Öğretmen ve Ulema!

Valisi Seddar Yavuz’un sıra dışı açıklamaları var. Tam bir Osmanlı hayranı. Vali Yavuz önceki gün yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili toplantı yaptı. Toplantıda öğretmenlerin önemine vurgu yaparken şöyle bir şey söyledi; “Öğretmenin, ulemanın aşağılandığı toplumlar yol alamaz” dedi. Tamam da konu yeni eğitim yılı ve öğretmenler… Ulemayla ne alakası var? Öğretmen ile ulemayı aynı kefeye koymak doğru değil.

xxxxxxxxxxxxxxxx

İYİ PSİKOLOJİ

Nezaket bilmeyenden

İsteklerini dayatandan

Peşin hüküm verenden

Değersiz hissettirenden

Sürekli şikayet edenden.

Mutlaka uzak dur.

Xxxxxxxxxxxx

HAKLI

Uyku üzerine; Franz Kafka" Biraz daha uyusam bu olanlardan kurtulabilir miyim" derken, Nietzche" Uyuyunca geçmez. Kalkın Konuşmamız gerek." der. “Ne kadar az bilirsen o kadar iyi uyursun.” der Gorki İzahını Sartre yapar: “Uyursan gece biter, uyumazsan sen.”

XXXXXXXXXXXXX

GELİŞİM, DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM

Dört güzel davranış;

1-Zamanında dilenmiş özür.

2-İçtenlikle edilmiş teşekkür.

3-Samimice edilmiş bir takdir.

4-Değer ve kıymet bilmek.

Xxxxxxxxxxxx

BİLGİPEDİA

Tuzun kalbe zarar verdiğini herkes bilir. Bilinmeyen şey ise tuzun içindeki yoğun sodyum beyne de zararlıdır ve düşünme yeteneğini zayıflatır.