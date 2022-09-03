Hatmi Bitkisi Üzerinde Yaz Aylarında Açan, Solup Geçen ve Kuruyan Çiçeklerinin Temizlenmesi

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle hatmi bitkisi üzerinde açıp geçen ve kuruyan çiçeklerin temizlenmesi ile bilgileri paylaşacağım.

Türkçe ismi “hatmi”, Latince ismi “hibiscus syriacus” olan hatmi bitkisi; park ve bahçelere dikildiğinde Kış ve Yaz boyunca bozulmadan kalan, Kış mevsiminde yaprağını döken ağaççık türü bir bitkidir. Park ve bahçelere tek tek dikildiği gibi gruplar halinde de dikilebilir. Ayrıca çit bitkisi olarak da kullanmaya uygun bir bitkidir. Hatmi bitkisi üzerindeki dallarda çok sayıda açmış çiçek ve açmaya hazır çiçek tomurcukları bulunur.

Açan çiçeklerin ömrü uzun olmadığından dolayı kısa süre içinde solar. Ancak solanların yerine diğer tomurcuklar çiçek açtıklarından dolayı bitkinin üzerinde çiçeklenme süresi Yaz boyunca devam eder. Ancak bitki üzerinde solan çiçeklerin bir kısmı daha sonra kuruyup bitkinin dibine düşer; bir kısmı da kurumuş şekilde bitki üzerinde kalır. Bitki üzerinde kalan kurumuş çiçekler, açmış çiçeklerin yanında göze hoş görünmeyen bir manzara meydana getirirler. Bu durumun oluşmaması için solmuş olan hatmi çiçeklerinin kurumaya meydan bırakmadan devamlı olarak elle temizlendiğinde yukarıda bahsi geçen hoş olmayan görüntü meydana gelmeyecektir. Böylece bitkinin üstü de ve dibi de temiz kalacaktır. Ayrıca kuruyan hatmi çiçekleri, bitki üzerinden temizlendiği zaman geride kalan ve daha sonra açacak olan hatmi çiçeği tomurcukları rahatlayacağından daha iri ve sağlıklı bir şekilde çiçek açacaklardır.

Bundan başka Yaz ayları boyunca hatmi bitkisi üzerinde sararmış, kurumuş yapraklar, kurumuş ve kırılmış dallar veya dalcıklar meydana geldiğinde bunların da temizlenerek atılması bitkinin sağlığı ve görünümü bakımdan iyi olacaktır. Hatmi bitkisinin katmerli ve yalınkat olmak üzere değişik renklerde çiçek açan çeşitleri vardır. Bu çeşitlerin herhangi birinden çoğaltmak istendiğinde İlkbahar’da, Mart ayında çelik yapılarak kolaylıkla çoğaltılabilir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,