İnsanlar kelebek peşinde koşarak mutlu olabilir mi?

Bir çırpıda mutlu olduğunu düşündüğünüz beş kişinin ismini sayabilir misiniz?

Başlıktaki soruya yanıtınız “Hayır”sa rehberimize bir göz atın.

Psikolog Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu mutlu olmak için önce kendimiz olmaya emek vermemiz gerektiğini söylerken, psikiyatr Alper Hasanoğlu, “İnsan bir kelebek kanadının peşinde koşarak da mutlu olabilir” diyor.

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Kendinizi severseniz insanlar da sizi sevecektir - Psikolog Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu

Mutlu olmak peşinde koşmayın!

Kendinizi keşfetmek, anlamak, kendi gözünüzde sevilecek, sayılacak bir insan olmak için emek verin.

Kendinize güvendiğiniz biri olun.

İnsanlar size güvenecektir.

Kendinizi anlayıp severseniz, insanlar sizi anlayacak ve sevecektir.

Bir insan olarak kendiniz hakkında iyi hissederseniz, yaşamınız size iyi şeylerle dönecektir.

O nedenle lütfen önce kendiniz olmaya emek verin.

Olumsuz şeyleri kafadan atmaya çalışmak onları daha fazla hatırlamamıza neden olup bizi mutsuz eder.

Kötü hissettiğinizde, kendinizi bir arkadaşınızın yerine koyun ve ona ne tavsiye edeceğinizi düşünün. Çözüm odaklı olun. İlgi alanlarımızı ve değerlerimizi yansıtan bir hayatımızın olması mutlu eder. Bir amacın peşinden gidin. Bu, uygulaması kolay ve etkili bir yöntem.

İnsan kelebek peşinde koşarak da mutlu olabilir - Psikiyatr Alper Hasanoğlu

Bize o kadar çok mutlu olmamız gerektiği söylendi ki ‘Neden mutlu olmak zorunda olalım?’ sorusunu sormamaya başladık.

Düzen hemen elimize nasıl mutlu olacağımızı bildiren bir liste tutuşturdu.

Bu listede aslında nasıl mutlu olacağımız değil, nelere para harcayacağımız yazılı.

Dubleks ev, genç yaşta iyi bir iş, beyaz yakalıysanız bir araba vs...

Büyükçekmece’de artık kimse tatil yapmaz, illâ ki Alaçatı’da ve yurtdışında tatil yapılmalı. Bir ülkenin insanlarının kaçta kaçının bu kadar harcayacak parası olabilir ki?

Mutlu olmanın yolu buysa bu ülkenin çok küçük bir kesiminin mutlu olabileceği çok açık.

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Şu soruyu ise kimse sormuyor:

Neden herkes bunları yaparak mutlu olsun?

Neden herkes kayak ya da seramik yaparak mutlu olsun?

Alman bir biyoloji hocam vardı, kelebek uzmanıydı.

Bütün yaz tatillerini Toroslar’da kamp kurup kelebek peşinde koşarak geçiriyordu.

Ve çok mutluydu!

İnsan bir kelebek kanadının peşinde koşarak da mutlu olabilir.

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Dünya Mutluluk Raporu’na göre Türkiye mutluluk sıralamasında 156 ülke içinde 74 sırada. TÜİK’in ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göreyse, mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı bir önceki yıla kıyasla yüzde 3 düşerek 2017’de yüzde 58 oldu. (İpek İzci-Hürriyet)

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Yaşam Koçu Saba Deniz, mutluluğu, “Mutluluk bilinci insanın en önemli bilgelerinden biridir. Aslında bilgelik insanın mutlu olabilme sanatıdır. Öyleyse mutlu insan bilge insandır” diye tarif ediyor.

Saba Hanım, mutlulukla ilgili şu değerlendirmede bulundu;

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İnsan mutluluğun şartlara bağlı olduğunu zanneder.

Ve bu şartlara her geçen gün bir yenisini ekler.

Şartlar ailevi, maddi, manevi veya farklı sebeplere bağlanmış olabilir.

Şartların ne olduğunun da önemi yoktur zaten, mutluluk önyargıları göre kolay elde edilmiyordur.

Mutlaka önce bir şeylerin olması gerekir.

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Ya da biz öyle düşünürüz. Bu örnekler size yabancı gelmiyordur, sanırım. -Annem bana börek yaparsa çok mutlu olacağım. -Bu işten …. TL kazanırsam, ooo keyfimden geçilmez. -Şu terfiyi aldım mı, mutluluktan havalara uçacağım. -Bana beni sevdiğini söylerse dünyanın en mutlu insanı ben olurum. İnsanlar sevindirici her şeye mutluluk olarak adlandırmışlar, bunun maddi ve manevi değerlerle sınırlamışlardır. Oysaki mutluluk farklıdır. Mutluluğu bilmek ise çok daha farklıdır. ALALADE BİLİNÇ NEDİR? İnsanın olanın farkında oluşuna realite, bilinç denir.

Alalade insan toplum şuuru (bilinci) içinde yaşar.

Bu yaygın olan bilince “Alalade Bilinç “ denir. Ve kişinin bu bilinçle mutlu olabilmesi mümkün değildir. Alalade Bilinç’te sürekli toplum tarafından belirlenen değerlerin, şartların yerine getirilmesi gereklidir. Bunlar gerçekleşmeden kişi için mutluluk başlayamaz.

Alalade Bilinç’te egolar çalıştığı için de dur durak yoktur.

Sürekli belirlenen yeni şartlar olduğundan hep daha iyi ve daha ötesi için çalışılır.

Mutluluk hep ertelenir.

Kişi mutluluktan çok mutsuzluğa, depresyona yaklaşır.

Onu deneyimler. DEPRESYON NE ZAMAN BAŞLAR? Bakın Maslow Teorisi’ne göre insan belli ihtiyaçlarını gerçekleştirdiğinde, bu sefer bir üst düzeydeki ihtiyaçlarını tatmin etme arayışına girer.

Birey bir kategorideki ihtiyaçlarını gerçekleştirmeden bir üst düzeydeki ihtiyaç kategorisine, dolayısıyla kişilik gelişme düzeyine geçemez. 1. Fizyolojik gereksinimler 2. Güvenlik gereksinimi 3. Ait olma gereksinimi 4. Sevgi, sevecenlik gereksinimi 5. Saygınlık gereksinimi 6. Kendini gerçekleştirme gereksinimi İhtiyaçları karşılanamadığı takdirde de kişi mutsuz ve depresif bir hal alır.

Alalade Bilinç boyutunda kalındığı sürece gerçek mutluluk hep bir adım ötede olur. GERÇEK MUTLULUK NE ZAMAN BAŞLAR? Gerçek mutluluk gönül çakramızın açılması ile başlar. İşte bu noktada maddesel aitlik duygusundan çıkarız.

Artık isteklerimizin bizim olup olmamasının bir anlamı kalmamıştır.

Sadece onların var olması, iyi olması bizim için yeterli olur.

Bu noktada biz koşulsuz sevgiyi hissetmeye ve şartsız sevmeye başlarız.

Tabii bu noktaya gelene kadar sevgimiz de belli basamakları çıkar, olgunlaşır.

Şartlılık halinden, şartsızlığa, sınırsızlığa yaklaşırız. Gerçek mutluluğu bulmamız aynı zamanda sevmeyi öğrenmemizle de paralel olarak gelişir. SEVGİNİN BASAMAKLARI NEDİR? 1. Eğer benim istediklerimi yaparsan seni severim 2. Eğer benim için bunlardan vazgeçersen seni severim. 3. Eğer benim için şu özelliğini değiştirirsen seni severim. 4. Eğer sen de beni seversen seni severim. 5. Seni seviyorum çünkü sana ihtiyacım var. 6. Seninle olmaktan hoşlanıyorum, sadece benimle ol; seni seviyorum. 7. Sen beni ister sev, ister sevme, ister gel, ister gelme, ister benimle ol, istersen olma, özgürsün… Ben seni seviyorum.

** Unutmayın ki; sevindirici olaylar gelip geçicidir.

Asıl mutluluk dışarıda bizi etkileyen şartlar ne olursa olsun, bütün şartlardan bağımsız olabilmek, olanın bir adım yukarısından yürüyebilmektir.

Bir adım yukarıdan yürüyebilmek için de olanın farkında olmamız gerekir.

Bu sebeple insanın mutluluğunu belirleyen onun farkındalık ölçüsüdür diyebiliriz. “Mutlu olmak için uğraş vermelisiniz.

Mutluluğa, iş, para ya da aşkla ulaşılmaz.

Mutluluk sizinle kendiniz arasındaki bir meseledir.” Rufus Wainwright Bilgelik insanın çok mutlu olabilme sanatıdır.

Öyleyse, gerçek mutluluğu deneyimleyebilmeniz için bir an önce içinizdeki bilge ile iletişime geçebilmeniz dileğiyle. resim

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MUTFAK SIRLARI

-Bonfile ve antrikot gibi büyük parça etleri alırken iyice dinlenmiş olmasına dikkat etmeniz gerekir.

-Etleri marine ederken deniz tuzu kullanmanız faydalı olacaktır.

-Et pişirdiğiniz tavada kalan suyu tereyağı, hardal ve biraz balla kaynatıp sos haline getirebilirsiniz.

-Taze balığın pişerken dağılmaması için 4-5 saat dinlendirilmesi gerekir.

-Büyük balıklar dilimlenerek, küçük balıklar ise bütün olarak kızartılmalıdır.

-Pişmesine yakın bir fiske tarçın eklemek, et yemeklerinin kokusunu almanıza yardımcı olacaktır.

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ÜNLÜLERDEN ANLAMLI SÖZLER

-Engelsiz bir yol bulursanız, muhtemelen hiçbir yere gitmez. (Frank A. Clark)

-Gözyaşları, kederin sessiz dilidir. (Voltaire)

-Öyle bir zamanda gel ki, vazgeçmek mümkün olmasın. (Orhan Veli Kanık)

-Peşinden gidecek cesaretin varsa, bütün hayaller gerçek olabilir. (Che Guevara)

-Mutluluğun sırrı özgürlüktür. Ve özgürlük sırrı cesarettir. (Thucydides)

-Kadınlar sevilmek için yaratılmıştır. Anlamak için değil... (Oscar Wilde)

-Kendisine itaat etmek isteyen, nasıl emredeceğini bilmesi gerekir. (Niccolo Machiavelli)

-Bir haksızlık gördüğünüzde müdahale etmezseniz; önce hakkınızı, arkasından da şerefinizi kaybedersiniz. (Hz. Ali (r.a.)

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Unutkanlığa iyi

gelen besinler...

- Balık çeşitleri. Unutkanlığın en temel sebeplerinden biri vücudumuzdaki Omega 3 eksikliği.

-Ceviz

-Bitter çikolata

-Domates

-Ispanak

-Nar ve/veya nar suyu

-Tarçın

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SONBAHAR

depresyonu

Sonbahar hem biyolojik hem de psikolojik etkenler sebebiyle kişi üzerinde çeşitli değişimlere sebep olur. Bu değişimler bilinen depresyon belirtileriyle benzerlik gösterir. Bunlar; *Mutsuz ve huzursuz bir ruh hali, *Sürekli uykulu hissetme ya da uyuyamama, *Kendini suçlu hissetme ve değersizlik duygusu, *Sinirli ve gergin bir ruh hali, *Dikkat eksikliği ve odaklanamama, *Yorgunluk, halsiz ve bitkin olma durumu, *Cinsel isteksizlik, *İştahsızlık ya da aşırı kilo alma, *Kaygı bozuklukları, *Ölüm ve intihar düşünceleri ve intihara yönelme… (Dr. Mehmet Yavuz)

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İŞTE MUTLU OLMANIN 7 GEREKÇESİ;

1-Hayatında seni seven ve sana güvenen insanların olduğunu unutma! ...

2-Hayat aniden değişebilir. ...

3.Mutlu insanlar daha üretkendir. ...

4-Dünyanın mutlu insanlara daha çok ihtiyacı var. ...

5-Hayattasın. ...

6-Mutlu insanların daha iyi ilişkileri vardır. ...

7-Mutlu insanlar daha sağlıklıdır.