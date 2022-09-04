“Fikri Işık ile ilgili yazdıklarınızı midem bulanarak okuyorum”

Bu ifade, AKP’li seçmen Suat Bey’e ait.

“47 milyon Euro’nun hesabını kim verecek?” başlıklı yazım için mesaj atmış, ancak soyadını yazmamış.

Belli ki, içinde bulunduğumuz siyasi iklimin kişi ve toplum üstündeki baskıları hâlâ devam ediyor.

Önce Suat Bey’in o mesajını okuyalım!

“Sizden fazla hazzeden biri değilim. Hayata çok geriden ve ideolojik körlükle baktığınıza inanıyorum. Ama bugünkü yazınızdan dolayı gerçekten sizi kutluyorum. Eğriye doğru ibretlik bir yazı yazmışsınız Ben bir Ak Partili seçmenim, yani milli iradenin temsilcisiyim. Bu yazıyı midem bulanarak okudum. Defalarca yazmışsınız, bir tek cevap gelmemiş. Delikanlı adam bu isnatlara cevap verir, onur meselesi yapar. Bunlar yenilir yutulur iddialar değil. Bir milletvekili, benim oy verdiğim adam, bu iddialara nasıl sessiz kalır, sağıra yatar. Vicdanı nasıl çalışır. Kamuoyunun önüne çıkma cesaretini nasıl bulamaz. Her bulunduğu ortamda ALLAH korkusundan bahseden, alnı secdeye giden bir milletvekili bu iddialar karşısında milli iradeyi temsil eden seçmenlerinin yüzüne nasıl bakar? Bir seçmen, bir kurumsal kimlik olan Ak Parti’yi töhmet altında bırakan iddialar karşısında incinir. Milletvekili, sessizliğin çözüm getiren bir sorun çözme aracı olduğuna inanabilir, ama bu durum onun öğrenilmiş çaresizliğidir. Sıradan bir vatandaş bile böyle iddialarla yaşayamaz. Cevap verir. Eğer siz korkuyorsanız, cevap verme cesaretiniz yoksa, size oy vermiş bir seçmen olarak işte benim oy verdiğim adam aslında çok fazla iyi görünmeye çalışan ezikten başka bir şey değilmiş derim. Çıkın bizleri inciten bu iddialara cevap verin kendinizi için değil seçmenler ve Ak Parti kurumsal kimliği için. Siyasi hayatınızın sonuna gelmiş olduğunuzu görüyoruz. Ama lütfen sessizliği çözüm olarak gören tarzınızın sizi umumi şüpheli haline getirdiğini ve hayatınız boyunca da böyle anılacağınızı unutmayın. Eğer ‘nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilmedim’ diyorsanız, korkaklar gibi davranmayın cevap verin!”

AKP’lilerin çoğu beni neden sevmez?

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Suat Bey’e açık sözlülüğü için de teşekkür ederim.

Mesajında “benden fazla hazzetmediğini” belirtmiş.

Olabilir…

AKP’lilerin çoğu benden hazzetmez.

Çünkü 20 yıldır AKP ile ilgili gerçekleri bütün çıplaklığı ile yazan az sayıdaki köşe yazarından biriyim.

AKP’nin Türkiye’yi işin sonunda böyle rezil duruma getireceği belliydi, işte getirdi.

Direksiyonun başına geçti, “Türkiye otobüsü”nü Avrupa çağdaşlığına götürüyorum” dedi, götüre götüre Ortaçağ karanlığına ve Ortadoğu bataklığına götürdü.

Bunu artık AKP’nin kurucuları bile kabul ediyor.

Gördükleri yerde “helallik” istiyorlar.

“Yazılarınız nedeniyle size çok kızıyorduk, hatta size küfrettiğimiz zamanlar oluyordu. Yazdıklarınızda haklıymışsınız, hakkınızı helal edin” diyorlar.

Helal ediyorum.

Çünkü önemli olan, insanların hatalarını anlaması, doğruları ve gerçekleri görmesi.

Takım tutar gibi, siyasi parti taraftarı olmanın anlamı yok.

Ülkemiz, devletimiz ve milletimiz için bir ve beraber olmalıyız.

Yanlışlara ve yanlış yapanlara karşı ortak tepki göstermeliyiz.

İşte görüyorsunuz, bütün lağım kanalları patladı, ortalık kokudan geçilmiyor.

Türkiye, yoluna böyle devam edemez.

Kendi kendini mutlaka temizlemeli.

Her il ve her ilçe, bu temizliğe katılmalı.

Ortalığın temizlenmesi konusunda en büyük görev, AKP’lilere düşüyor.

Neden AKP’lilere?

Çünkü 20 yıldır yaşadıkları çevrede dönen dolapları en iyi bilen onlar.

Onlar susarlarsa, onlar bildiklerini gizlerlerse, gerçekler nasıl ortaya çıkacak, temizlik nasıl yapılacak?

Ben bu açıdan kendisini “AKP’li seçmen” olarak tanımlayan Suat Bey’in Fikri Işık’ı sorgulamasını çok önemli buluyorum.

Her “Fikri Işık yazısı”ndan sonra yüzlerce mesaj alıyorum.

Karar verdim, bunlardan seçtiklerimi bundan sonra sizlerle paylaşacağım.

Biliyorsunuz, eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, eski Milli Savunma Bakanı, eski Başbakan Yardımcısı, AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık’a beş yıldır “47 milyon Euro’nun hesabını kim verecek?” diye soruyorum, ancak herhangi bir cevap alamıyorum.

Söz verdiğim gibi, cevap alıncaya kadar 47 milyon Euro’nun hesabını her ayın ilk günü sormaya devam edeceğim.

Ben gazeteci olarak “halk adına” görevimi yapıyorum.

Dönmek yok, o 47 milyon Euro’da tüyü bitmemiş yetimin de hakkı var ve ben devletin o parasının izini sürmeye devam edeceğim.

AKP’liler, mideleri bulansa da, “47 milyon Euro’nun hesabını kim verecek” yazılarını okumaya devam edecekler.