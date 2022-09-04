Kaza değil “Bela!”

“ Kaza” insanın tüm dikkat ve çabalarına karşın yaşadığı olumsuz durumdur.

Ancak, her kazada bir “insan kusuru” vardır.

“BELA” ise, “hakkedilmiş ceza” dır!

AKLI kullanamayan, kişisel gelişimini tamamlayamamış,

“doğru-yanlış” ayrımı yapamayan, “bilinç ve bilgiden yoksun” insanın başına gelen her şey beladır!

“Trafik kazası” nın birçok nedeni vardır;

Araç kullanma ehliyeti ve yeteneği olmamak,

Kullandığı aracın özelliklerini bilmemek,

Düzenli “araç bakımı” yaptırmamak,

Hız kurallarına ve mevsim koşullarına uymamak,

Ruhsal sorunlarına rağmen araç kullanmakta ısrar etmek,

Yolların trafik kurallarına uygun olmaması, düzenli bakım ve onarımdan yoksunluk,

Uykusuzluk, yorgunluk ve bu koşullarda araç kullanmak.

DENETİM YETERSİZLİĞİ! (Trafik ekipleri, hız sınırını aşan araç yakalayarak ceza kesmekle ödevli!)

Daha başka nedenler de ekleyebilirsiniz.

Örneğin;

Hak edilmemiş kolay zenginlik sonucu elde edilmiş lüks ve yüksek hız olanağı olan bir aracı kullanan kişilerin çok yönlü yetersizlik ve zaafları!

Birkaç somut örnek verelim;

Uzun yolda hız sınırlarına uymaya özen gösteririm. Hem kural hatası yapmamak, yaşam alanlarında yola aniden çıkabilecek bir insana zarar vermemek hem de trafik cezası yememek için.

Ancak, bu yüzden sık sık “TIR Tacizi” yaşayan bir kişiyim!

TIR araçları otomobilleri solluyor, yol ortasında ya da sol şeritte uzun süre yol alabiliyor.

TIR, Kamyon ve otobüs şoförleri yorgun, uykusuz ve stres altında!..

Son yaşadığımız “Gaziantep Trafik Cinayeti” nde, Otobüsün 130 km. hız yaptığı tespit edilmiş! Otobüs 307 metre fren izi bırakmış!

Bu ülkede yollar, özellikle yeni yapılan yollar çöküyor!

Belirli mühendislik hesaplarına ve iklim-doğa koşullarına göre yapılması gereken yollarımız çöküyor ya da şiddetli yağışlarda göle dönüyorsa, bu yanlışa neden olan yüklenicilere ihale veren bir siyasal düzen varsa, burada büyük bir yanlış ve GÜNAH var! Haksız kazanç var, insan canına kasıt var!

Ehliyet almak kolay ve şaibeli ise, insan canına kasıt ve cinayete ortaklık var!

TIR-Otobüs sahipleri kısa sürede para kazanacak diye şoförler köle düzeni içinde “uykusuz, yorgun ve aç” çalıştırılıyorsa, insan canına kasıt var!

Kimi görgüsüz zenginler, altlarındaki lüks ve yüksek hız yapabilen araçla “aşırı hız” yaparak kazaya neden oluyorsa, insan canına kasıt var!

Ezcümle;

Bu ülkede yaşadığımız “trafik kazası” denilen olayların büyük çoğunluğu, “HAKEDİLMİŞ CEZA” yani Beladır!