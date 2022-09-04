Erdoğan ve Cemevi ziyareti!

Seçim yaklaştıkça Sayın Erdoğan daha önce “Cümbüş Evleri” dediği Ankara’daki bir Cemevini ziyaret etti. Bu ziyaret çoğu kişi tarafından çok eleştirildi. Ziyarete en büyük tepki de büyük bir alevi kitlesinden geldi.

Cemevindeki oturma düzeni ve duvardaki Hacı Bektaşi Veli ve Atatürk resimlerinin yerlerinden sökülerek başka yerlere asılması da çok eleştirildi.

Cumhurbaşkanı her yere gidebilmeli, insanları ayırmadan, herkesi eşit görerek görevini yerine getirmeli diye düşünüyorum. Ancak kafama takılan bir soru var. Bayram değil, seyran değil eniştem beni niye öptü misali. Yani seçimler yaklaşıyor ya! Eh Alevilerin anımsanması gerek.

Yirmi yıllık iktidarınız döneminde Alevilerin hiçbir talebini karşılamayacaksınız, cemevlerine “Cümbüş Evi” diyeceksiniz, hiçbir Alevi’yi bürokrat atamayacaksınız, ana muhalefet partisinin genel başkanı Alevi olduğu için ötekileştireceksiniz sonra da durup dururken Alevi’leri anımsayacaksınız. Vallahi ben şaştım kaldım.

Bugüne kadar Aleviler hakkında yapılan yanlış ve yalan sözler üzerine avukat Sadık Eral sosyal medyada bir yazı kaleme almış. Bu yazıyı virgülüne dokunmadan aktarıyorum.

“Anla Beni!

“Ben bir aleviyim. “

“Siz hangi dinden, hangi mezhepten, hangi ırktan olursanız olun ben de bir insanım tıpkı sizin gibi. Ben de bir anadan doğdum. Benim de bir babam ve kardeşlerim var. Ben de babamın kardeşlerine amca, annemin kardeşlerine dayı diyorum.

Aynı saygıyı besliyorum büyüklerime. Küçüklerime aynı sevecenlikle yaklaşıyorum. Aynı dostlukları paylaşıyorum yarenlerimle.

Aynı sizler gibi soğuklar beni de üşütüyor. Ben de ıslanıyorum yağmurlarda. Sizler gibi işitiyorum rüzgarların hışırtısını

Aynı geceleri yaşıyorum sizinle ve aynı güneşte ısınıyorum. Sizinle aynı gök kubbenin altında yaşıyor, aynı yıldızları görüyorum gökyüzünde.

Benim de kanım kırmızı. Aynı kurşunlar beni de öldürüyor, aynı ateşler beni de yakıyor.

Aynı acıyı çekiyorum işkencede elektrik verdiklerinde bedenime. Aynı şekilde gidip geliyorum ölüme.

Ölümler benim de yüreğimi dağlıyor.

Kaybedince yakınlarımı, aynı şekilde dövüyorum bağrımı.

Aynı ağıtları yakıp acılarıma düğünlerde aynı türküleri söylüyorum. “Yemen Türküsünde” aynı duyguları paylaşıyorum sizinle.

Aynı şekilde gülüyorum Nasrettin Hoca’nın öykülerine, Karacaoğlan’ın koçaklamalarında, Şeyh Bedrettin’in özlemlerinde ben de varım.

Benim de alın terim var. Ferhat’ın Şirin için deldiği dağlarda.

Benim dedem de kurşun sıktı Kuva’yi Milliye’de işgalci düşmana.

Aynı kışlada, aynı kadere baş koydum sizinle.

Aynı zamanlar benim de yaşamımı güçleştiriyor. Aynı çabayı harcıyorum bir lokma ekmek uğruna.

Sizin gibi benim de duygularım var. Sizin gibi ben de öfkelenebiliyorum.

Aynı korkular, aynı kaygılar aynı şekilde sızlatıyor yüreğimi.

Neden suçlanıyorum bin yıldır. Ama neden ana-bacı bilinmez diye dünyada hiçbir topluma layık görülmeyen iftiralara maruz kalıyorum.

Neden cemlerde mum söndürülüyor diye dil uzatılıyor inançlarıma. Ve daha binlercesi.

Neden, neden, neden?

Artık Maraşlarda katledilmek, Çorumlarda öldürülmek, Sivaslarda yakılmak istemiyorum.

Verdiğim vergiler İstanbul’da polis namlularından kurşun olarak geri dönsün istemiyorum.

İnsan en yüce varlık, emeği en yüce değer, dil, din, ırk mezhep ayrımı yapmadan bütün halkları kardeş olarak görüyorum. Laik, özgür ve demokratik bir toplumda insan gibi doğmak, insan gibi ölmek istiyorum.

Acıların imbiğinde ağuları bal eyleyen

Bedenimin bir gün öç alma duygularına yenilmesini istemiyorsan lütfen anla beni!”