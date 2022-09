Yangın patlaması

En ufak bir ayrım yaptığınızda,

yeryüzü ve cennet birbirinden

sonsuza dek ayrılır.

(Sengstan)

‘Epeydir yoktun güvercin. Nerelerdeydin?’. ‘On gündür uzaktaydım. Güvercinlere soykırım iddiaları vardı. Uzak diyarlardan bir şehire bu iddiaları araştırmak üzere gönderildim’. ‘Güvercinlere soykırım mı uyguamışlar?’. ‘Bilerek yapılan toplu öldürmeler, soykırımdır. Ancak bilmeyerek de toplu ölümler meydana getiriliyorsa, bu da soykırım Lal’. ‘İnsanlık bilerek veya bilmeyerek, kendi sonunu hazırlıyor. Güvercinlere de soykırım mı yapmışlar?’. ‘İnsanların çok gaddar Lal. Gittiğim şehirde, insanların korkunç bir cehaleti vardı. Şehir topraklarının neredeyse tamamını betonla kaplamışlardı. Betonların havayı ısıtması bir yana, kendilerinin doğayla ilişkilerini de ortadan kaldırmışlardı. Öyle komik ki Lal. İnsanlar şehirlerde, beton kalıplar içinde mutlu mesut yaşadıklarını zannediyorlar. Güvercinlerden ne istemişler? Şehirde toprak kalmadığı için, güvercinler, doğal mekanlarını zaten kaybetmiş, daha güvenli mekanlar aramaya başlamışlardı. Azalmış olduklarını bile farketmeden, güvercinlerin çevreyi kirletmesine takmışlar. Çok değerli olan, gübre olarak kullanılan pislikleri, beton yerlere ve insanların üzerine düşüyormuş, her tarafı kirletiyormuş diyerek, güvercinleri zehirliyorlar. Kirlendikten sonra, temizlemek zormuş, çok da pahalıya geliyor, insanlara maddi olarak zarar veriyormuş. Lal, beton yerlerini kirletmemeleri için, ekosistemi yok edip, hayvan soykırımı yapıyorlar. Oysa güvercin toplumu, şehri çoktan terketmiş, çevreye, şehrin çeperlerine sığınmış durumdalar. Güvercinler, gerçek mekanlarını çoktan yitirmişler. Çok çok acıklıydı Lal. Yaşamaya çalıştıkları yerlerde, kendilerine gecekondu apartmanı şeklinde yuvalar yaptıklarını gördüm. Oralarda, imkansız koşullarda yaşamaya çalışıyorlar’. ‘Şehirden kovulmaları kötü olmuş’, dedi Lal. ‘İnsanlar, doğayla ilişkilerini maddi çıkarlar uğruna yok ediyorlar. Kapitalizmin vahşileştirildiği insanlık, bütün değerlerini yozlaştırıyor. Herşeyi paraya çevirmeye çalışırken, değerlerin olmadığı bir dünya yaratarak kendi sonlarını hazırlıyorlar’.

‘Gördüklerim acıklıydı. Neyse…’, dedi güvercin, Lal'e bakarak. ‘Sen neler yaptın? Bensiz Lal’i pek iyi görmedim ben. Bensizlik, sana yaramamış. Ne oldu?’. ‘Yokluğunda bir hayli sıkıntılı olaylar yaşadım. Çok sevdiğim iki insan, yok yere kavga ederek, ayrıldılar. Onlara üzüldüm’. ‘Neden kavga ettiler Lal?’. ‘İkisi de geçmiş travmalarına yenik düştü güvercin’. ‘Benim de anlayabileceğim bir şekilde anlatacak mısın?’. ‘İtfaiyeciler, yanan bir binada kapalı kalan bir alana aniden giren hava akımının, yoğun bir patlamaya neden olduğunu bilirler. Bu yüzden çok dikkat ederler. Aynı şey canlılarda da benzer sonuçlar yaratır. Yaşamları boyunca çok fazla işkence, ihmal ve istismara maruz kalan hayvanlara, örneğin sokak köpeklerine kolay yaklaşılmaz. Onlara sevgi ve saygı ile yaklaşsan bile alışkın olmadıkları için, bunu fark edemez, korkar ve anlayamazlar. Ya hırlar ve saldırırlar ya da kaçmaya çalışırlar. İstismar edilmiş sokak köpeğine sevgiyle davranmak, işleri daha da kötüleştirmekten başka bir işe yaramaz’. Konuşmanın geldiği yeri, şaşkınlıkla dinleyen güvercin sordu. ‘Böyle bir köpeğe nasıl davranmak gerekir Lal?’. ‘Köpeğin, sizin sevginizi ve dostluğunuzu kabul edebilmesi için, önce sizin güvenilir biri olduğunuzu öğrenmesi gerekir. Bunun için sabırlı olmalı ve nazik bir şekilde beklemelisin güvercin. Köpeğe doğru yürümek yerine, size gelmeye hazır olana kadar, köpeği beklemek daha doğru olacaktır’. ‘Köpek üzerinden bana ayrılanları anlatıyorsun değil mi’, diye sordu güvercin. Dayanamamıştı. Birlikte gülmeye başladılar. Lal, konuşmasına devam etti. ‘Başlangıçta size çok nazik davranan biri, sonradan sizi istismar edebilir veya terk edebilir. Bu deneyim ve gaddarlık, tramvaya neden olur, çok acı verir. Canlılar, bir daha bu acıyı yaşamamak için, o acıyı yaşatan olaydan uzak durmaya çalışırlar. Tıpkı bir kere sobadan eli yanan çocuğun, bir daha sobaya yaklaşmaması gibi. Böylece sevgiden ve dostça ilişkilerden uzak durmayı öğrenirler. İnsanlarda durum daha trajiktir. Yaşanan travmalar, çok farklı yaralar oluşturur. Böyle bir travmanın ardından akıl, bekçilik yapmaya başlar. Herşeyi tehdit olarak algılar, sürekli olarak savunma da yaşar. Akıl, herhangi bir söz veya davranışı bir tehdit olarak algıladığında, insan bedeni, bu algılara da gerçekmiş gibi tepki verir’. Derin bir nefes aldı Lal. Sanki zorla konuşuyordu. ‘Hele bu tehdit veya tehdit algısı, bizim ihmal edilmiş alanlarımıza karşı oluştuğunda, doğrudan korku, öfke ve güvensizlik duygusu yaratır’. ‘Lal, hala arkadaşlarının ayrılmaları mı anlatıyorsun, değil mi?’. ‘Çok üzüldüm Güvercin. İkisi de küçükken, aileleri tarafından duygusal olarak yanlız bırakılmıştı, ihmal ve istismara uğramışlardı. Başlangıç da belki de tam bu nedenle arkadaşlık etmeye başlamış, birbirlerine yapışmış, birbirlerinden güç almışlardı. Son zamanlarda yaşanan pandemi koşulları, bu koşulların yarattığı yalnızlık ve çaresizlik duygusu, geçmiş travmalarını yeniden hortlattı. Daha fazla travmaya uğrayan ve bu nedenle daha güçsüz olan, dayanamadı. Anlamsız bir öfke, güçsüzlük ve korku duygusuyla ilişkiye patladı. Yangın patlaması, zaten hiç beklenilmeyen zamanlarda ortaya çıkar güvercin. Karşı taraf, şaşkınlıkla baka kalmıştı. Zaten dostluklarını, olaganüstü zor koşullarda, nezaket ve şefkatle yürütmeye çalışıyor, gördüğü tüm olumsuzluklara ragmen, arkadaşına bilerek, isteyerek tutunuyordu. Her an algılamasına ragmen, kendi travmatik güvensizliğini inatla yenmeye, görmezden gelmeye çalışıyor, korkularını zar zor yeniyordu. Yangın patlamasını, kendine karşı yapılan çok büyük bir haksızlık olarak algıladı. Böyle bir davranışı hak edecek hiçbir şey yapmamıştı. Kalbi kırıldı…’. ‘Ne yaptı Lal?’. ‘Yangın patlaması, herşeyi küle çevirir, yok eder’. ‘Yani?’, diye tekrarladı güvercin. ‘Önce ne olduğunu anlamaya çalıştı. Birbirlerine hızla çarpan, iki arabaya ne olur sence? Farklı yerlere savruldular’. ‘Hep böyle sembollerle mi konuşmak zorundasın?’. ‘Bunu senden öğrendim güvercin. Sıcaklık dalgası, donmuş bir alana girdiğinde çok acı verir. Tıpkı karda donan parmaklar, aniden sıcak suyla ısıtılmaya çalıştığında duyulan acı gibi’. Güvercin hala sonucu merak ediyordu. ‘Böyle durumlarda ne yapmak lazım Lal?’. ‘Biraz beklemek, nazikçe davranmak ve fazlasıyla sabır gerekir güvercin. Küçükken ihmal edilmiş, terk edilmiş veya kötü muamele görmüş canlar, verilen sevgi ve şefkati olumsuz karşılar. Küçükken, ailelerinden güvenli bağlanmayı öğrenememiş olanlar, serseri mayın gibidirler, ne yapacakları hiç belli olmaz. Başkalarına bir türlü güvenemediklerinden, istikrarlı ilişkiler kurmakta güçlük çeker. Bir ilişkiyi kurmayı başarsalar bile, onu güvenle devam ettiremezler. Kendilerine güvenli bir sığınak inşa etmeyi öğrenememişlerdir’. ‘Çarpışmadan sonra ne oldu?’ diye yavaşça sordu güvercin. Lal’in anlatımını bozmamaya karar vermişti. ‘Yaşam devam eder. Her ilişki canlıdır. Nasıl yavaşça doğup, gelişir ve güçlenirse, zaman içinde de güçsüzleşir, sona erer. Bu süreci, tarafların ilişkiye verdikleri değer ve özen belirler. Üstelik bu değer ve özen iki taraflı olmalıdır. Doğanın kanunu bu güvercin. Doğanın kanununda değişiklik bulamazsın. Taraflar, savruldukları yerlerde, kendi değerlerine, becerilerine ve güçlerine uyan, yeni bir yaşam kurarlar. Öldürmeyen rüzgar güçlendirir’. ‘Öldürmeyen… diyorsun Lal. Yoksa kendini mi anlatıp duruyordun bunca zamandır?’. Lal güldü. ‘Evren, canlı bir varlık olarak, içindeki her şeyle birlikte hareket eder, birbirini etkiler güvercin. Buna Kelebek Etkisi denir. Sen de bilirsin. Yangın patlamasının, benim ya da başka bir canlının başına gelmesi, neyi fark ettirir ki …