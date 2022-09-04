Vatandaşı market maket dolaştıranlar UTANSIN!

Yüksek enflasyon ve yüksek zamlar sonrasında vatandaşın satın alma gücü iyice düştü. Geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar, maalesef market market gezip indirip kovalıyor.

UCUZLUK PEŞİNDE!

Tüketici Birliği Federasyonu'nun (TBF) Ağustos 2022'deki “Ucuzun Peşinde” kamuoyu araştırmasında ilginç sonuçlar var. Sözcü’den Taylan Büyükşahin, araştırmayı paylaştı. Araştırmaya göre vatandaşlar indirimli ürün bulmak için büyük çaba sarf ediyor.

Araştırmada tüketicilerin yüzde 70.9'u indirimleri takip ederek tasarruf edebileceklerine inanırken, yüzde 57.5'i de alışveriş yaparken ürünlerin en ucuzunu bulmak için çaba harcıyor. Ayrıca tüketicilerin yüzde 59.8'i indirimli fiyatlardan yararlanmak için sıklıkla ya da her zaman birden fazla marketten alışveriş yaptıklarını ifade ediyor. TBF'nin araştırması İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süphan Nasır ve Doktorant Özge Seskir Güvendik tarafından yapıldı.

GENÇLERİN TERCİHLERİ

Araştırmanın sonuçları değerlendiren Prof.Dr. Nasır,” Enflasyonist ortamda tüketiciler uygun fiyatlı ürün almaya yöneldi. Mevcut ekonomik koşullar marka sadakatini zayıflattı. 18-24 ve 25-34 yaş aralığındaki genç tüketiciler market alışverişlerinde indirime en çok dikkat edenler arasında. Genç tüketiciler market alışverişlerinde fiyat indirimi varsa düzenli olarak satın aldıkları markayı değiştirip indirimdeki markayı tercih ediyor. Ankete katılan genç tüketiciler en ufak bir ürünü alırken bile market raflarındaki fiyatları karşılaştırıp kontrol ettiklerini belirtmişlerdir. Dar gelirli tüketicilerin çok büyük bölümü de fiyatı düşük bir ürün alsa da market raflarındaki fiyatları karşılaştırıp satın alma kararı vermek zorunda olduğu açık olarak ortadadır.”

STOK YAPAN TÜKETİCİ!

Tüketicilerin indirimli ürünleri alıp stoklama eğilimleri arttı. .O an ihtiyaçları olmasa bile indirim varsa tüketicilerin yüzde 65.3'ü indirimli üründen daha fazla miktarda aldıklarını belirtiyor. Ayrıca tüketici endişeli. Tüketicilerin yüzde 74'ü indirimli ürünleri o an almazlarsa ilerleyen günlerde daha yüksek bir fiyat ödemek zorunda kalacaklarını ifade ediyorlar.”

SATIN ALMA GÜCÜ DÜŞTÜ

“Ucuzun Peşinde” araştırmasının sonuçlarını yukarıda sizinle paylaştım.

Bu araştırma tüketicinin şu anki davranışıyla örtüşüyor.

Türkiye’nin yüzde 85’inin satın alma gücü zayıf.

Yoksulluk sınırının 20 bin lirayı geçtiği durumda, vatandaş geçinemiyor.

Böyle bir kriz ortamında vatandaşın market market dolaşıp ucuz ürün peşinde koşması da normal.

Ne diyelim, vatandaşı market maket dolaştıranlar utansın.

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Clup Cadde’den iki konser

Karamürsel’in sınır komşusu, Kaytazdere’de Marmara’nın en büyük eğlence merkezi Clup Cadde’de geçtiğimiz ay ünlü sanatçı İntizar’ın ardından şimdi de arabesk ve fantezi müziğinin başarılı isimlerinden Uygar Doğanay ve İnci Mercan’ın konser heyecanı yaşanacak. 17 Eylül Cumartesi günü Uygar Doğanay, 15 Ekim Cumartesi günü de ünlü sanatçı İnci Mercan’ın vereceği konserler için geri sayım başladı. Ünlü sanatçıların yanı sıra 3 bin kişilik üstü açılıp kapanan Clup Cadde’de sürpriz sanatçılar, dans show, ışık ve lazer gösterisi yapılacak. Programlar saat 21.00’de başlayacak. Sanatçı her iki sanatçının ardından birbirinden ünlü sanatçılar da sahne alacağını belirten yetkililer ‘kulüp cadde’ yazıp instagram adresinden takip edilebileceği belirtildi.

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AKIL TOZU

21. yüzyılın en doğru tespiti; Cehalet eskiden de vardı, ama hiç bu kadar özgüven sahibi olmamıştı.

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ÇOCUK PSİKOLOJİSİ

Bir evde; sorumluluklarını yerine getirmeyen BABA’nın yerine ANNE tüm sorumluluğu üstlenirse, bu yükün altında ezilebilir ve buradan doğan hırçınlığı ÇOCUKLARINA yansıtabilir.

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