İyi oynamak zorunda değiliz ki…

Yok böyle bir zorunluluk…

Şampiyonluğa oynuyorsan bunun bedeli, çok iyi oynama lüksünün olmamasıdır…

Kocaelispor’da futbolcular, büyük kulüp olmanın verdiği içgüdüyle, atak ve yüksek tempoyla oynamak istiyor…

İyi niyetli bu girişim, ileride başa bela açabilir…

Kırşehir karşısında daha derli toplu ve savunmada daha az hatalı oynayan takımda, orta sahanın katkısı da bunda etken oldu…

Benim izlediğim kadarıyla Fırat Gül, iki kadro birden hazır tutmak adına kalabalık ve dinamik bir kadro planı uyguluyor…

Yani her an herkes hazır olacak…

Kimsenin yeri garanti değil…

Okan’ı da çıkarırken bunu gösterdi…

Bakalım cumartesi günü Serik maçında neler göreceğiz…

Bekleyelim ve sabredelim…