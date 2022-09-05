Tek fark yetmez !..

Geçtiğimiz yıldan bu yana kazandığımız maçları kısaca analiz ettim.

Ve çok iyi bildiğim, ama notunu tutmadığım gerçekle bir kez daha yüz yüze geldim.

Kazandığımız maçlarda;

Üç farklı kazandığımız tek maç, havlu attığımız ligin son maçı olan Adanaspor maçı.

İki farklı kazandığımız maç sayısı ise sadece iki.

Gerisi, sizin de tahmin edeceğiniz gibi tek fark ile kazandığımız maçlar.

Daha da açıkçası, son dakikalarda dokuz doğurduğumuz maçlar…

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Kocaelispor son yıllarda bunu hep yapıyor.

Rakip ne kadar güçlü, ya da güçsüz olursa olsun, maçlarını kolay kazanamıyor.

Çok kolay gol kaçırıyor…

Kolay goller yiyor.

Çoğu zaman da kolay giden maçı zora sokuyor.

Ve üzerimizdeki ölü toprağı bir türlü kalkmıyor.

Böyle olunca da Kocaelispor’u sevenler galibiyetlerde bile buruk sevinç yaşıyor.

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Geçtiğimiz yılı hatırlayalım.

Özellikle ilk yarı ite kaka kazandığımız maçlar sonucunda, bir ara Play Off’u bile konuşur olmuştuk.

Ne var ki evdeki hesap çarşıya uymadı ve her zaman şansımızın yaver gitmeyeceği belli idi.

Ve gitmedi de…

İkinci yarı ile birlikte üzerimize çöken kâbus ile 1.Lig’den düşüverdik.

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Şimdi “Takım ikide iki yapmışken, bunları hatırlamaya ne gerek var?” diyebilirsiniz.

Ne var ki, bu kadar kolay gol kaçırıp, geçen hafta Kırklareli maçında üçü ararken yediğimiz kolay gol gözlerimin önüne gelince, bazı gerçeklere dikkat çekmek lazım.

Kırşehir takımının kalemizde neredeyse doksan dakika bir pozisyonu bile yokken, yine dünyaları kaçıran ve ikinci yarı rakibe cesaret veren yine biziz…

Ama unutmayalım ki, tarih tekerrürden ibaret ise, şimdiden içimde bir “acaba” da yok değil.

Bu takım ya gol ve goller atarak rakibe ezici üstünlüğünü kabul ettirecek…

Ya da her maç tek farkın üzerine yatarak, taraftara saç baş yolduracak.

Özellikle son dakikalarda…

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Bu sorunu çözecek olan elbette teknik heyettir ve çözülmesini sabırsızlıkla bekliyorum.

Oyun sistemi ile, ya da son bir transfer ile…

Başka çaremiz yok…

Bizim tek fark ile son dakikalarda dokuz doğurmaya tahammülümüz kalmadı…

Tek fark yetmez…

Bunun başka izahı da yok…

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Son olarak…

Eleştirilerin arasında iki maçta alınan altı puanın tadını unuttum sanmayın…

Ben tarihin tekerrür edeceğini düşünmüyorum…

Kocaelispor bu sorunu çözecek ve ilerleyen haftalarda bize daha rahat maçlar izletecektir…

Böyle olmasını umuyor ve bekliyorum…