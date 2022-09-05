AKP ve etik kurallar

Her partinin kendine göre “etik kuralları” vardır.

Her partinin kendine göre yazılı “disiplin kuralları” vardır.

Bu kurallara uymayan partililere “yaptırım” uygulanır.

“Uyarı cezası” verilir, “kınama cezası” verilir veya “partiden ihraç” cezası verilir.

Peki, partiden ihraç edilen bir partiliyi ziyaret etmek, o partili ile sıkı fıkı olmak suç mudur?

Bana göre, “disiplin suçu” olmasa bile, “partinin etik kurallarına” aykırıdır.

Bunları neden yazdım?

*******

“ Şevki Demirci” ismini hatırlarsınız.

AKP’nin Çayırova eski belediye başkanı…

Görevdeyken hakkındaki şikâyetler ayyuka çıkmıştı.

Parti, her zamanki gibi şikâyetlerle ilgili gerekeni yapmadı, ancak seçimde Şevki Demirci’yi tekrar aday göstermeyerek cezasını kesti.

Vay sen misin aday göstermeyen, Şevki Demirci aday gösterilmemesinin biletini iki kadın milletvekiline Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Emine Zeybek’e kesmiş ve kendilerine iddiaya göre ağza alınmayacak küfürler etmişti.

Sonuçta, “parti büyüklerine karşı ileri derecede hakaret ve küfür” suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatıldı, il disiplin kurulu tarafından oy birliğiyle 30 Eylül 2019’da partiden ihraç edildi ve bu ihraç kararı da yüksek disiplin kurulu tarafından onandı.

Olay bu.

AKP’deki erkek dayanışması

******

Biliyorsunuz, AKP’nin Kocaeli’deki milletvekili sayısı yedi.

Fikri Işık, İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Cemil Yaman ve Emine Zeybek…

Beşi erkek, ikisi kadın…

İlyas Şeker, “kadın milletvekili arkadaşlarına” küfreden ve bu nedenle partiden atılan Şevki Demirci’yi daha önce ziyaret etmiş ve bu ziyaret basında haber olarak yer almıştı.

Son olarak partinin anlı şanlı ismi Fikri Işık da Şevki Demirci’yi ziyaret etti.

Hem de partinin yine anlı şanlı ismi İbrahim Karaosmanoğlu ile birlikte.

İkisi de bir zamanlar “partinin ağır topları” olarak anılırdı.

Nasıl anılmasın, Fikri Işık Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı koltuklarında oturmuştu.

İbrahim Karaosmanoğlu da üç dönem, yani 15 yıl Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmıştı.

Önce İlyas Şeker’in, arkasından Fikri Işık ve İbrahim Karaosmanoğlu’nun, “kadın milletvekillerine küfreden” Şevki Demirci’yi ziyaret etmeleri, AKP’de büyük rahatsızlık yaratmış durumda.

“Bu nasıl iş? Fikri Işık, İbrahim Karaosmanoğlu ve İlyas Şeker; kadın milletvekili arkadaşları Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Emine Zeybek’in yüzüne nasıl bakıyorlar?” diyen de var…

Işık, Karaosmanoğlu ve Şeker’in ziyaretlerini “erkek dayanışması” olarak değerlendiren de var.

Elbette başka yorumlar da yapılıyor.

Örneğin diyorlar ki, “Her dört ismin, Fikri Işık, İbrahim Karaosmanoğlu, İlyas Şeker ve Şevki Demirci’nin AKP’de işleri bitti. Ancak bunlar siyasetsiz yapamazlar. Bir araya gelip, siyaset yapacakları yeni partiyi konuşuyorlardır…”

Bu ve benzeri yorumları yapan “AKP’deki münafıklara” katılmıyorum.

Millet ittifakındaki hiçbir parti, bu dört ismi kabul etmez.

Kabul etsinler de başlarına iş mi alsınlar?

İşi gücü bırakıp, bu dört ismin geçmişini temizlemekle mi uğraşsınlar?

Bana göre, Fikri Işık da, İbrahim Karaosmanoğlu da, İlyas Şeker de, Şevki Demirci de artık birer “siyasi mefta”!

Sonuç olarak…

AKP’de eskiden “etik kurallara” çok önem verilirdi.

Parti yıpranıp dibe doğru hızla düşmeye başlayınca, ne “etik kural” kaldı, ne de başka bir şey.

Herkes kafasına göre takılıyor.

Ben, Fikri Işık, İbrahim Karaosmanoğlu ve İlyas Şeker’in, “kadın milletvekili arkadaşlarına küfreden” ve bu nedenle AKP’den atılan eski Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci’yi ziyaret etmelerini böyle yorumluyorum.