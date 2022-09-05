20 yıllık AKP dönemi, Moğol istilası dönemine mi benziyor?

Saadet Partisi İl Divan Toplantısı önceki gün Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapıldı.

SP İl Başkanı Zafer Mutlu, toplantıda konuşma yaptı…

Daha önce haftalık basın toplantıları yaparak önemli açıklamalarda bulunan Mutlu, İl Divan Toplantısı’nda da gündeme damga vuran söylemlerde bulundu. Haber gazetemize servis edildi.

AKP’DEN İYİ, KÖTÜ ALGISI…

SP İl Başkanı Zafer Mutlu, partililere hitaben şu konuşmayı yaptı; “Son zamanlarda ülkemiz çeşitli ifşalar ile karşı karşıya geliyor, havuz medya ise bunu görmezden geliyor. 3. sınıf ülkelerde bu belgeler ortaya çıksa, yer yerinden oynar, ama bizim ülkemizde cumhurbaşkanımız iyi, ama etrafı kötü algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Bütün bu yolsuzlukların bu bozuk ekonomi bu dar boğaz, dış politikada tutarsızlığın bir sorumlusu varsa da cumhurbaşkanın kendisidir diye düşünüyorum.

TÜRKİYE’NİN DURUMU

Belki de Moğol istilasından sonra en kötü istilayı bu dönemde yaşıyor Türkiye. İktidar bütün kötülüklerini başkalarına bütün iyilikleri kendilerine yontmaya çalışıyor. Bir de kalkıp ‘Ya bu memlekette işsizlik mi var, nerde bu işsizlik.’ diyen sırça köşklerde yaşayan, yanındaki danışmanlarından vatandaşın ne yaşadığını emeklilerin ne yaşadığını işsizlerin ne yaşadığı, özel sektörde çalışan özellikle öğretmen kardeşlerimizin ne yaşadığını nerden bilecek yanındaki danışmanlarının ne olduğunu zaten görüyoruz. Ülkenin ne durumda olduğunu bilmeyen bir idareci var karşımızda.”

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SP İl Başkanı Zafer Mutlu, İl Divan Toplantısı’nda içinde bulunduğumuz dönemi Moğol dönemine benzetti… Mutlu, “Türkiye, belki de Moğol istilasından sonra en kötü istilayı bu dönemde yaşıyor” dedi… İlginç bir açıklamaydı…

TARİHTE MOĞOL İSTİLASI

İnternette arama motorundan Moğol dönemi istilasını araştırdım…

Wikipedia’da istilayla ilgili şöyle bir bölüm vardı…

“13. yüzyılında başlayan Moğol istilası; Moğolların Cengiz Han'ın bayrağı altında Orta Asya, Doğu Avrupa, Çin ve Sibirya Ovaları'nı istila etmesidir. Moğol kabilelerini birleştiren Cengiz Han büyük bir imparatorluk kurdu. Ardından yaptığı fetihlerle ününe ün katan Cengiz han ele geçirdiği kalelerdeki herkesi katletmekle tanınırdı. Doğudan gelen bu haberler Avrupalıları korkuttu. Kısa sürede birçok savaş ve 3.000.000-6.000.000 insanın ölümüne neden olmuştur. Moğol istilası sırasında Moğollar birçok kenti yağmalamış, birçok katliam yapmış ve Orta Asya'da yaptığı saldırılar yüzünden birçok Türk halkın Anadolu'ya göç etmesine neden olmuştur. Yaşanılan yağma, göç, savaş gibi unsurlar yerleşik hayattaki birçok devleti etkilerken göçebe olan halklar fazla etkilenmemiştir. Dünya tarihi açısından önemli bir olay olan Moğol istilası birçok sonuç doğurmuştur.”

Moğollar, Oğuz boylarını Anadolu’ya göç ettirdi… Selçuklu İmparatorluğunun çöküşüne sebep verdi. Moğolların Anadolu’yu istilasını tarih kitaplarından okumuşsunuzdur.

YOLSUZLUK VE RÜŞVET

SP İl Başkanı Zafer Mutlu’nun içinde bulunduğumuz dönemi Moğol dönemine benzetmesi, üzerinde çok düşünülecek bir söylem.

20 yıllık AKP döneminin sonunda ekonomik kriz çoğaldı, işsizlik artı… Zamlar rekor kırdı. Satın alma gücü iyice düştü. Bunlar yetmezmiş gibi, son zamanlarda yolsuzluk ve rüşvet de ayyuka çıktı.

SP’li Mutlu, içinde bulunduğumuz dönemi Moğol istilası dönemine benzetti, belki içinde bulunduğumuz Moğol istilası dönemi kadar değil, ama içinde bulunduğumuz dönemin hiç de iç açıcı olmadığını herkes görüyor.

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Erdoğan’ın cemevi ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cemevi ziyaretinden sonra AKP’liler ve AKP’li Belediye Başkanları da Erdoğan’a ayak uydurup cemevlerini ve Alevilerin kutsal değerlerini ziyaret etmeye başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Nevşehir’de bulunan Hacı Bektaş Veli’nin türbesini ziyaret ederek dua etti. Duanız kabul olsun.

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ATAKIZ

Padişahların "kullarım" dediği bir millete Atatürk "Efendiler" diye hitap etti. Bunu idrak edenler "İnsan" oldu, edemeyenler ise "kula kul"..

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İYİ PSİKOLOJİ

"Jilet keskindir ama bir ağacı kesemez. Balta güçlüdür ama bir insanı tıraş edemez. Her şey kendi özel amacına göre değerlidir. Kendinizi başka insanlarla kıyaslamayın.”

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KOCA TÜRKİYE!

Koskoca ülkem Araplar için darphane, Bulgarlar için AVM, Suriyeliler için doğumhane, Bizim için de tımarhane oldu! (Prof. Celal Şengör)

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FUTBOLDER!

-FB Dinamo Kiev’e elendi.

-FB Kezman’ı transfer etti.

-Kezman’ın lakabı Batman.

-O sezon FB’nin 100. yılıydı.

-FB şampiyon oldu.

2022/23;

-FB Dinamo Kiev’e elendi.

-FB Batshuayi’yi transfer etti.

-Batshuayi’nin lakabı Batman.

-Bu sezon Cumhuriyetin 100. yılı

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HAKLARINI ÖĞREN

Sürücünün trafik kazasında çarparak yaraladığı hayvanı tedavi ettirmesi halinde tedavi masrafları sigorta şirketi tarafından karşılanır. Sigorta Tahkim Komisyonu'nun 22.04.2022 Tarih ve K-2022/92279 Sayılı Hakem Kararı.