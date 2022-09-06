Akraba, arkadaş, dost    

Bu insanlar kimlerdir, kimler olabilir?

Benim için hayatımdaki insanların her birisinin ayrı bir değerlendirmesi var.

AKRABALIK:

Benim elimde olmayan, benim bilerek ve isteyerek seçip ilişki kurduğum değil, soydan, kan bağı ile kalıtımsal olarak gelen bir bağ.

Bir diğer deyişle akrabalarımı ben seçmediğim için ilişkilerimde ağır bir sorumluluk duygusu hissettiğimi söyleyemem.

Akrabalık ilişkilerine olan sadakati ve dünya görüşlerimizin uyuştuğu oranda sahiplenirim, o kadar…

Elbette ki soyumdan gelen insanların hayatımda ayrı bir yeri olması lazımdır ve olması da doğaldır. Ama akrabamdır diye; En başta ahlakı olmak üzere, fikri, davranışları, dürüstlüğü, yurt severliği, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığı, insan sevgisi, saygısı; kısacası insanlığı hak etmeyen her insanla, iyi ilişkiler içerisinde olmak zorunluluğu hissetmiyorum.

Çünkü o kişilerle akraba olmak üzere dünyaya gelişim benim tercihim değil.

ARKADAŞLIK:

Şahsen çok değer verdiğim ve hayatımdan öncelik tanıdığım bir insani ilişkidir.

Benim için bağlayıcılığı, gönül esasına dayalıdır. İstisnai durumlarda, bulunulan görev veya topluluğun gereği olmak dışında, tercihe dayalı olmayıp, bulunduğum görev veya topluluktan doğan mecburiyetim kadardır.

Tercihim olan arkadaşlarla veya tercihim dışında dönemsel olarak birlikte olmak durumunda olduğum arkadaşlıklarda sorumluluğum bulunduğumuz koşullarla sınırlıdır.

Tercihim olan arkadaşlıktaki nedenlerimin temelinde, çıkar ve ya beklentiler düşüncesi değil içtenlik ve samimiyet esastır.

Fikir birliğine, dürüstlüğe, özveriye, karakter uyumuna dayanan kutsal nitelikte bir ilişkidir.

Karşılıklılık esasına dayalı olarak, sevgi ve anlayış gösteren kimselerle kurduğum çok önem verdiğim, vefa duyduğum sosyal ve duygusal bağdır. Bu ilişkide uğrayacağım yol kazaları şahsen beni içten yaralar.

DOSTLUK;

İşte bu çok zor kazanılabilen ama gerçek değilse zaman içerisinde sahteliği çok çabuk anlaşılabilen bir insani ilişkidir.

Gerçek dostlar, karşısındaki kişinin hatasını ve kusurunu arayan değil, dostunun iyiliğini düşünen, icabında yardım edip giderme fedakarlığını gösterebilen insandır.

Gerçek dost arkadan konuşan değil, iyiyi de, kötüyü de yüzüne açık yüreklilikle söyleyen, samimiyetle doğrusunu gösterebilen insandır.

Gerçek dostluklar, yalanlar ve sahte davranışlarla kurulmaz ve devam edemez.

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Sonuçta iyi bir arkadaşın veya iyi bir dostun akrabadan çok daha iyi olduğunu, yaşam sürecimde sayısız örnekleriyle gördüm.

Özellikle mal paylaşımı söz konusu olduğu zamanlarda akrabalık ilişkilerinin ne hale geldiğine hep üzülerek tanık oldum…

Demem o ki, arkadaşlıkla dostluk, tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar misali, birbirini doğurur.

Yaşam sürecinde birçok arkadaş, dost edinebilirsiniz.

Çoğu dönemseldir.

Gelip geçicidir.

Bütün yaşamınız boyunca çok sayıda kadim arkadaşınız veya dostunuz olabilir;

İşte bize lazım olan, sevgiyle, saygıyla, iyi günde, kötü günde sadakatle sarılabileceğimiz, hayatın keyfini birlikte yaşayabileceğimiz, zorluklarını birlikte göğüsleyebileceğimiz insanlardır.

Onlar akrabadan da çok daha yakındırlar…

SON SÖZ:

Türk milletinin dostu, laik demokratik, sosyal, bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin varlığına, birliğine ve devamına hayatını adamış, Atatürk ilke ve inkılaplarına inanarak yürüyeceği yol olarak kabul etmiş, inançlarıyla birbirini ötekileştirmeyip gereken saygıyı gösterebilen, namuslu, dürüst, sadık vatan evlatları; benim akrabam, arkadaşım ve dostumdur! Bunun dışındakiler sadece tanıdığım olabilirler…