Büyük Yalan, Büyük Talan; 6-7 Eylül 1955 olayı…

Siyaset, kapitalist düzen içinde “maddi çıkar kavgasıdır!”

Birilerinin çıkarları uğruna, yapay olaylar çıkarılır!

Hatta, siyasi iktidar ve yandaşlarının çıkarları uğruna SAVAŞ bile çıkarılır!

Bütün bu alçakça olayların BEDELİNİ ise masum HALK öder!

“6/7 Eylül Olayları” bu komplo olaylarının tipik bir örneğidir!

İşte, olayın özeti;

Yıl, 1955. Yunanistan’ın Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak (ENOSİS) tutkusu ve bu nedenle, Kıbrıs’ta Türklere yönelik baskılar ve saldırılar artmaktadır. Dışişleri yetkilileri Londra’da Kıbrıs’a yönelik temaslarını sürdürmektedirler.

6 Eylül 1955 günü, radyoda 13.00 Haberlerinde; “ Atatürk’ün, Selanik’teki evine bomba atıldığı” haberi yer alır.

Mithat Perin’in sahibi olduğu ve günlük ortalama 20 bin civarında basılan “İstanbul Ekspres” gazetesi, 290 bin adet “ikinci baskı” ile bu haberi manşet yapar ve gazeteler İstanbul’da hızla satışa çıkarılır.

Radyo haberinin üzerinden henüz 1 saat geçmiştir!?

Amaç; halkı galeyana getirmektir!

Ayrıca, “Kıbrıs Türk’tür Derneği” genel sekreteri bu ikinci baskıda; “Mukaddesatımıza el uzatanlara bunu çok pahalıya ödeteceğiz” diye bir açıklama yapar!

Daha ilginci;

henüz akşam saatlerine bile gelmeden, tren, otobüs ve kamyonlarla İzmit ve Adapazarı’ndan binlerce insan İstanbul’a gelir!

Akşam saatlerinde Beyoğlu ve çevresindeki Rum ve Ermenilere ait mağazaların kapıları, camları kırılarak malları yağmalanır!

Emniyet görevlileri ise bu olayları adeta uzaktan seyreder!

Saldırı ve yağma olayları 7 Eylül sabahına kadar sürer.

Daha sonra yapılan tespitlere göre;

200’den fazla kadına tecavüz edilmiş, 4 bin 214 ev, 1004 işyeri, 73 kilise, bir Sinagog, iki manastır, 26 okul ile aralarında fabrika, otel, bar gibi toplam 5 bin 317 mekan saldırıya uğramıştır!

7 Eylül sabahı, Haydarpaşa Garı’nda, yağmaladıkları mallarla yakalanan kişiler arasında Sivas, Trabzon, Kastamonu ve Erzincan’dan gelen 478 kişi tespit edilir!

Yaşanan müthiş ve planlı bir KOMPLO örneğidir!

10 Eylül 1955’de İçişleri Bakanı istifa eder!

Demokrat Parti iktidarı zarara uğrayıp tescil ettirenlere 60 milyon lira civarında tazminat öder!

Ancak;

DP İktidarı KOMÜNİSTLERİ suçlar! Aralarında Aziz Nesin, Nihat Sargın, Kemal Tahir, Asım Bezirci, Hasan İzzettin Dinamo’nun ve halen hayatta olmayan 4 kişi hakkında dava açılır. Sağ olanlar tutuklanır!

Dava sonucu suçsuz bulunur ve Aralık ayında serbest kalırlar!

Kısa bir süre sonra Kıbrıs Türk’tür Cemiyeti kapatılır!

Görülür ki;

Atatürk’ün evine bomba atıldığı haberi BÜYÜK BİR YALAN, sonrasında yaşanan olaylar da, önceden planlanmış BÜYÜK BİR KOMPLODUR!

Ama, amaçlanan sonuca ulaşılmıştır!

Olaylardan sonra binlerce Rum Yunanistan’a göçer. Birkaç bin Rum Mersin ve Tarsus’a yerleştirilir! Zamanla, kalam Rumların da büyük kesimi İstanbul’u terk eder!

Ya işyerleri, malları, evleri, fabrikaları ne olur?

Kelepir fiyatına zamanın “uyanık ve siyasi iktidara yakın” kişilerin ellerine geçer!

Sermaye el değiştirmiştir!

Bu ülkenin vatandaşlarının büyük çoğunluğu bu acı ve utanılası gerçeklerini göremezler!

Atı alan Üsküdar’ı geçmiştir!

Kıbrıs Türkleri’nin özgürlüğü 20 Temmuz 1974’de BARIŞ HAREKATI ile gerçekleşir!

Hani bir söz vardır;

“İnsan belleği unutkandır. Ama arşiv unutmaz!”