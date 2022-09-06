Sedat Peker, “milletin vekili” mi oluyor?

Geçen hafta kısa fakat çok önemli bir haber gazetelerin iç sayfalarında kaynadı gitti.

O haberin başlığı, “Sedat Peker, Olçok’un vekâletini aldı” şeklindeydi.

Haberi okuyalım:

“Suç örgütü lideri Sedat Peker, 15 Temmuz’daki darbe girişiminde eski eşi Erol Olçok’u ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u kaybeden Nihal Olçok’un “vekâlet” talebini kabul etti.

Nihal Olçok, Sedat Peker’e sosyal medya hesabı üzerinden çağrıda bulunarak, “Şimdi bu hesaba değil ama bu sözlerin sahibi Sedat Peker’e sesleniyorum. Benim vekâletimi kabul eder misiniz bilmiyorum, ama ben de bana yaşatılanlar için vekâlet vermek istiyorum size. Ben başa çıkamadım, yorgunum. Hem de göründüğümden daha fazla” ifadelerini kullandı.

Sedat Peker, “Deli Çavuş” isimli Twitter hesabından, “Vekâletinizi şerefle kabul ediyorum, elimden geleni yapacağım” diye yazdı.”

İbretlik bir belge

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Bu haber, ülkemiz, devletimiz ve milletimiz için “ibretlik” bir belge.

Nihal Olçok isimli bir vatandaş, “sorunlarının çözümü” için bir mafya liderine vekâlet vermek istiyor.

Sedat Peker’e sosyal medya hesabı üzerinden “Bana yaşatılanlar konusunda size vekâlet vermek istiyorum. Ben başa çıkamadım, yorgunum” diyor.

Peker de, “Vekâletinizi şerefle kabul ediyorum, elimden geleni yapıyorum” diye geri dönüyor.

Bu yazışma, Türkiye’de sorunların “devlete ait kurumlar” aracılığıyla çözülemediğinin bir belgesidir.

Nihal Olçok’un o ifadelerine dikkat edin.

“Bana yaşatılanlar konusunda…” diyor.

“Ben başa çıkamadım” diyor.

“Size vekâlet vermek istiyorum, sorunlarımı siz çözün” diyor.

Yani demek istiyor ki, “Kocamın ve oğlumun öldürülmesi konusunda kafamdaki soru işaretlerine vicdanımı rahatlatacak cevap bulamıyorum, çok uğraştım sorunu çözemedim, size vekâlet veriyorum, sorunu siz çözün!”

Vahim bir durum

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Vatandaş Nihal Olçok, haklı.

Baktı ki, Türkiye’de çözülemeyen sorunları Sedat Peker çözüyor, devletteki yolsuzluk, hırsızlık, dolandırıcılık ve rüşvet olaylarını araştırıp bir bir belgeleriyle ortaya koyuyor, kendi sorununun çözümünü de mafya lideri Peker’e havale ediyor.

Sen devletin kurum ve kurallarını yok edersen, sen devletin “yargı erkini” de kendine bağlarsan, sen devleti denetleyecek Sayıştay ve Devlet Denetleme Kurumu’nu “işlevsiz” hale getirirsen, sen adaleti rafa kaldırıp “Benim hırsızım iyidir, ben kendi hırsızıma dokundurmam” dersen, işin sonunun varacağı yer burasıdır.

Sorunların çözümü, devletteki yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvet olaylarını araştırıp belgeleme görevi Sedat Peker’e kalır.

Beğenelim beğenmeyelim, sevelim sevmeyelim, Türkiye’nin içinde bulunduğu acı gerçek bu.

Şimdi büyük olasılıkla “suçu ve suçluyu övdüğüm” iddiasıyla bu yazı ile ilgili hakkımda soruşturma açacaklar.

Açsınlar…

Biz ülkemiz, devletimiz ve milletimiz için gerçekleri yazmaya devam edeceğiz.

Sonra yalan mı?

Son aylarda ülkemizdeki yolsuzlukları, hırsızlıkları, alavere dalavereleri belgeleriyle ortaya çıkaran Sedat Peker değil mi?

Sedat Peker açıklamasaydı, Türk halkı, devlette dönen dolapları nereden bilecekti?

Soygun, vurgun, rüşvet, avanta…

Halkımız, bu pislikleri nasıl öğrenecekti?

Bir şey daha…

Hemen hemen bütün ülkelerde, hükümetler mafyaya karşı “temizeller operasyonu” başlatır.

Türkiye’de ise tam tersi.

Mafya, hükümete karşı “temizeller operasyonu” başlattı.

Ya buna ne dersiniz?

Sadece bu olay bile, AKP iktidarının Türkiye’yi nasıl acınacak hale getirdiğini göstermiyor mu?

Devlet, devletliğini yapıp toplumu “kötülüklerden” koruyamıyorsa ve vatandaş Nihal Olçok mafyadan yardım istiyorsa, sonuçta yurt dışında yaşayan mafya lideri Sedat Peker “milletin vekili” olarak her gün ortadaysa, “durum vahim” değil de nedir?