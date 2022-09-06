Karamürsel Hükümet Konağı’nın yıkımı yandaşa ihalesiz mi verilecek?

Karamürsel Hükümet Konağı’nın yıkımı ve sonrasında boşaltılmasıyla ilgili daha önce bazı yazılar yazdım. Birçok haber yapıldı. Karamürsel’de birçok kamu birimini bünyesinde barındırdığı bilinen Hükümet Konağı, İçişleri Bakanlığı kararıyla yıkılacak.

Bakanlıktan binada hizmet veren kamu kurumlarına gönderilen bilgilendirme yazısında kurumların 30 gün içerisinde binayı boşaltmaları istendi. Boşaltılma işlemi 1 ay önce tamamlandı. Buraya kadar bir sorun yok.

Şimdi de Hükümet Konağını kim yıkacak? konusu gündeme geldi.

Konağın yıkılmasıyla ilgili birçok spekülasyon yapılıyor.

Bana gelen duyumlara göre Karamürsel Hükümet Konağının yıkımı ihalesiz yapılacak. İhale de Karamürsel Belediyesine yakın bir firmaya verileceği konuşuluyor.

Evet… Yanlış okumadınız yıkım ihalesiz, Karamürsel Belediyesi ile iş yapan ve belediye başkanına yakınlığı ile bilinen bir hafriyat firmasına verileceği, bunun için de siyasilerin ve bürokratların da devreye girdiği iddia ediliyor.

İddialar doğru ise, anlaşılan o ki yıkım işi içinde rant var. Öyle ucuz da değil, milyonlardan bahsediyoruz. 15 gün içinde yıkımının başlayacağı ifade edilirken, bugünlerde ihalesiz yapılacağı belirtilen yıkımın ahbap-çavuş ilişkisi içinde adrese teslim firmaya verileceği ayyuka çıktı. Bakalım gerçekten de yıkım işi ihalesiz adrese teslim firmaya mı verilecek, yoksa açık ihale yapılıp, en iyi fiyatı verene mi ihale verilecek? Bekleyip göreceğiz. Bu kadar göz önünde olan bir yıkım işinin, ihalesiz, adrese teslim birilerine verileceğini sanmıyorum.

Yine de “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz” misali, İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Valiliği, Karamürsel Kaymakamlığı, bu konuda duyarlı olmalı.

Bakalım Karamürsel’de konuşulduğu gibi Hükümet Konağının yıkımı ihalesiz, adrese teslim Karamürsel Belediyesi’ne iş yapan ve belediye başkanına yakın bir firmaya mı verilecek, yoksa açık ihale mi yapılacak. Sonucu hep birlikte göreceğiz.

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Vasiyet Odası’ndan kaldırıldı

Atatürk ile problemi olanlar, Atatürk’ü silmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon Atatürk Köşkü’nde Atatürk’ün Vasiyet Odası’nda yer alan sözünün kaldırıldığını duyurdu. Atatürk, 10 Haziran 1937'de son kez kaldığı Trabzon'daki köşkünde “Mal ve mülk bana ağırlık veriyor. Bunları milletime vermekle ferahlık duyacağım. İnsanın serveti, kendi manevi kişiliğinde olmalıdır. Ben büyük milletime daha çok şeyler vermek istiyorum” diyerek noter huzurunda bütün mal ve mülk varlığını Türk milletine bağışlamıştı. Atatürk'ün bu sözü Atatürk Köşkü'ndeki Vasiyet Odası'nda yer alıyordu… Ama bu söz, Oda’dan kaldırıldı… Anlaşılan Atatürk düşmanlığı, bitmiyor…

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Kiralık araç firması

19 bin 500’ü geçti

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkemizde kiralık araç alanında faaliyet yürüten firma sayısının (KABİS) Kiralık Araç Bilgi Sistemine kayıtlı 19 bin 598 firmanın bulunduğunu açıkladı. Bakan Soylu, kiralaması devam eden araç sayısının ise 548.470 olduğunu bildirdi. Yani Türkiye’de 19.598 araç kiralama firması bulunuyor. Bu firmalarda toplam araç sayısı 548.470… Bu da gösteriyor ki, Türkiye’de araç kiralama sektörüne ilgi büyük.

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İNSAN VE MUTLULUK

İnsan olmanın şartı dindar olmaktan geçseydi; O zaman dünyanın en mutlu ülkesi Norveç değil, Suudi Arabistan olurdu. (Prof. Celal Şengör)

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DÜNYANIN ZENGİNLERİ!

"Dünyanın en fakir 50 ülkesinin 32'si Müslüman ve bu 32 ülkenin devlet başkanlarının tamamı 'Dünyanın en zengin ilk 500 kişisi' arasında..!" (Orhan Aydın)

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GELİŞİM-DEĞİŞİM-DÖNÜŞÜM-

Hayata dair 10 ilke;

1-Anı yaşa, kaderini sev.

2-Karekterini inşa et ve koru.

3-Yaşamın kısalığını takdir et.

4-Dünyaevi zevklerde boğulma.

5-Önemsiz olana kayıtsızlık geliştir.

6-Kaçınılmaz olanı sakinlikle karşıla.

7-Başına gelen her şeyden faydalan.

8-En iyisini um, ama en kötüsüne de hazırlıklı ol.

9-Kontrolündekilere odaklan, dış etkenlere değil.

10-Sen istersen karga bile sana uğur getirebilir.

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İYİ PSİKOLOJİ

İngiltere'de Sussex Üniversitesi'nin araştırmalarına göre akşam eve geldiğinizde ne kadar stresli olursanız olun 6 dakika bile kitap okumak stres seviyenizi % 68'e kadar düşürebiliyor. 10 dakikalık kitap okuma neredeyse antidepresan kadar etkili oluyor.

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Evlenecek erkeğe

sorulacak sorular!

Evleneceğiniz erkeğe şu soruları sorun, alışverişini kiminle yaparsın? Seyahate çıkarken valizini kim hazırlar? Bulamadığın eşyaları kime sorarsın? Bu sorulara hep “annem” diye cevap veriyorsa ortada doğamamış bir erkek vardır, koşarak uzaklaşın… (Av.Ergün Kazanır)