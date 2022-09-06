Kırşehir’de kazandık ancak eksikleri görmek de önemli

Kocaelispor ligin ikinci sezonun ilk deplasman maçında Kırşehir FK ile karşılaştı. Kırşehir ekibi 3.Lig’den çıktığı vakitten bu yana Play-Off’u zorlayan ve 2. Lig’in iddialı ekiplerinden biri. Bu sezon kadrolarında ciddi revizyona gidip, maliyet anlamında küçülme yaşadılar. Takımın elit futbolcularının birçoğu ayrılırken, geçtiğimiz yıl ağırlıklı olarak 3. Lig’de mücadele etmiş isimlerle bir kadro yapılanmasına girdi.

DİZİLİŞ BOZULMADI

İki takımı bu anlamda kıyasladığımızda maçın kağıt üzerinde ağır favorisinin Kocaelispor olduğu aşikar bir durumdu. Maçın başlangıcı itibariyle de bunu gördük. Ev sahibi olmasına rağmen Kırşehir’in yarı sahasına yerleştik. Rakibimiz topu bize bıraktı ve dizilişi bozmadan, fazla risk almadan oynamaya gayret etti. Kalemize gerçekleştirmeye çalıştıkları ataklar çoğunlukla ileride çoğalamadıkları için tehlike yaşanmadan sonuçlanmış oldu.

ORTA SAHA OYUNCULARIMIZ

Bu anlamda özellikle ilk maçta, savunmadan çıkarken kaybettiğimiz toplar haricinde, gerek Kırklareli gerek Kırşehir mücadelelerinde defansımız fazlasıyla sınanmadı diyebiliriz. Bu maç yani Kırşehir karşılaşması özelinde, orta sahadaki isimlerimizin genel olarak uzun topa dayalı bir oyun tercihi olduğundan, bu futbolcularımız oyun kurma dışında sadece hücum bölgelerinde sorumluluk alabildiler.

ALTERNATİFLİ HÜCUM PLANI GELİŞTİRMELİYİZ

Uzun topun haricinde, orta sahamız üzerinden şekillenen, topun yere indiği bir oyun tercih ettiğimiz ihtimallerinde, etkimizin daha fazla artacağını düşünüyorum. Çünkü merkez orta sahalarımız bu ligin en kalitelileri arasında. Bu anlamda alternatif diyebileceğimiz bir hücum oyun planına da ayrıca ihtiyacımız var.

HÜCUMCULARIMIZ

Bu durumu Kırklarelispor mücadelesinde de sık sık görme fırsatımız olmuştu. Özellikle, hücum ederken üçlenen savunmadaki üç isim de aldıkları topları mümkün mertebe kanatlardaki demarke isimlere gönderip, rakip yarı sahaya yerleşmeye çalışmıştık. Bu maçta da benzer sahneler izledik. Diğer yandan bu iki karşılaşmada hücumcularımızın sınandığını söyleyebiliriz. Defanslarımızın attığı uzun topları indirip mümkün mertebe kanatlarımızdan pozisyona girmeyi amaçlıyoruz.

RAKİBİ KALEMİZDEN UZAK TUTTUK

Geçtiğimiz yıl Mustafa Reşit Akçay’ın birkaç seri pas veya uzun oyunla topu hücum bölgesine taşımayı ve temelde rakibin savunmasını dağınık yakalamayı amaçlayan anlayışa çok benzer aslında. Aradaki en önemli fark ise bulunduğumuz lig ve kimlik itibariyle, çok daha fazla oyuncuyla hücum bölgesinde bulunurken, rakipler topu hakimiyeti altına alsalar bile onları genelde kalemizden uzakta tutabilmemiz.

SORUN ÇÖZÜCÜLER

Hücum en çok süre alanlar Beykan, Cem ve Okan oldular. Beykan dar alandaki çalım yeteneği ve ceza sahasında aldığı topları etkili kullanması itibariyle kilit çözücü adam rolünde. Sıkışan maçlarda ona fazlasıyla ihtiyacımız olacak. Diğer yandan, yapı itibariyle istikrarsız ve müdahaleli oyunlardaki zayıf profili sebebiyle yerinin iyi yedeklenmesi gerekli.

OKAN DAHA DA VERİMLİ OLACAK

Cem daha az efektif fakat oyun istikrarı, koşu gücü ve mücadelesi itibariyle kıymetli bir yerde duruyor. Okan da benzer bir yerde duruyor diyebiliriz. Oyuna katılım itibariyle çok mücadeleci ve fiziğiyle ön plana çıkıyor. Rakip stoperleri yıpratıcı bir yapısı var. Ancak son vuruşlar noktasında iki maç özelinde çok da verimli olamadığını görüyoruz.

SAMED ALİ TOPARLIYOR

Sonradan oyuna dahil olan İlyas, Samet Ali ve Mertan’ı gördük. Mertan da ciddi maç eksiği olduğunu ve özellikle son vuruşlarında eksiklik göze çarpıyor. İlyas geçen seneki hayal kırıklığını maalesef ki devam ettiriyor. Ancak İlyas yetenekli bir isim, toparlar. Samed Ali ise geçen sezondan kalan bakiyeyle eleştiri oklarına henüz daha ilk maçta hedef olmuştu ancak sahadaki duruşu, verdiği mücadele göz önüne alındığında Kırşehir maçında bulduğu süreyi iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Fırat Gül, ilk üçlü olarak sahaya çıkan kadroya en yakın alternatif konumunda Samed Ali’yi tutuyor. Mental anlamda kendisini biraz daha düzelttiğinde, bu ligde katacağı şeylerin fazla olduğunu düşünüyorum.

SAVUNMAMIZ ÇOK İYİYDİ

Savunmamız ve kalecimiz Kırşehir’de çok güven verdi. Bu 5’liyi birbirinden ayıramam. Ancak Yalçın ve Alpay’ın Onur Garip ve diğer hücum oyuncularına nefes aldırmadığını ekleyebilirim. Nazar değmesin Sak ve Yılmaz da iyi gidiyorlar. Ancak bitiricilik problemi geçen yıl çok başımızı ağrıtmıştı. Bugün kazanıyor olabiliriz, eksikliklerimiz görünüyor. Bu yıl yol yakınken bu konuda tedbir alınması gereklidir.