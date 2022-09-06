Mehmet Taş’a kulak verelim

Manşette güzel bir söyleşi var.

Kaptan Mehmet Taş ile görüşen arkadaşımız Erdem Övüç önemli noktaları öne çıkandı.

Evet takım henüz işini bitirmedi.

Henüz oturmuş bir takım değil.

Her şey zamanla olacak.

Bunun için de, hiç olmazsa şu geçiş döneminde, öyle ahım şahım oynaması gerekmiyor.

Yeter ki puan kaybetmesin.

Önceki yılki şampiyon Manisa gibi kazanarak başlayıp, sonra farklı galibiyetler ve güzel oyunla zafere ulaşsın.

1.Lig’de de yerini alırken, çok takviyeye ihtiyaç duymasın.

Transferler olumlu görülüyor.

Zaman daha iyi gösterecek.

Geçen yıl zorlu ilk dört maçta yan gelip yatan, maç seçen ve takımı yakan Dino’lar yok artık…