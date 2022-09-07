“Bile bile sahayı yapmıyorlar, kaçacaklar” tezi çürüdü

Kırklareli iç saha ve Kırşehir deplasman galibiyetlerinden sonra Serik’i beklemeye koyulan Kocaelispor için, bu sezon sanki 2.Lig angarya olacak gibi.

Önüne geleni deviren, çok iyi oynamamasına rağmen kalesinde pek atak da görmeyen Yeşil Siyahlılar, ikide iki yapmış olan bir zirve iddialısı olarak, cumartesi günü Derince’de oynanacak maç için hazırlanıyor.

Sezon başı “Bile bile Kocaeli Stadı inşaatını geciktiriyorlar. Takım kaybederse kaçacaklar” tezi de çürüdü. Yönetim burada. Takım 6 puana yükseldi.

Kayıp yok.

Serik maçı da kazanılırsa, 4-5’lik seriye gider bu iş. Ama yine de Serik’i hafife almayın derim.

Kolay penaltı bulup, kolay penaltı yapıyorlar. Öne çıkan özellikleri bu…