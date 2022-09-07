Akçay’ın emek insanları

Akçay’dayım.

Edremit’in bu güzel beldesinde ilginç insan kimlikleriyle karşılaşıyorum.

Akçay’da denize girilebilen alanlar büyük ölçüde korunmuş.

Anayasa madde 43;

“Kıyılar, Devlet’in hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir” temel hükmü, Akçay’da yok sayılmamış!

Akdeniz ve Ege kıyılarındaki “TALAN” henüz bu beldede yaşanmıyor!

Akçay’da, denize girmek “PARA” ile değil!

Upuzun plaj halka açık.

Akçay’da sebze ve meyve fiyatları “ateş pahası” değil!

Çünkü, yakın köylerde yaşayan üreticiler, ürettiklerini getiriyor, hiçbir engelle karşılaşmadıkları kaldırımlarda mütevazı sergilerini açıyor;

İncir, üzüm, armut, şeftali, erik, domates, salatalık ve diğer ürünlerini doğrudan halka sunuyorlar.

Yaşlı köylüler görüyorum;

Üç beş kilo domates, birkaç kilo salatalık, biber, fasulye, baharat çeşitlerinden oluşan küçük tezgahlarından ekmeklerin karşılığını alıp insanca yaşamaya çalışıyorlar.

Kimileri, ellerindeki poşetleriyle plaj alanında dolaşıp nane, kekik, zeytin, zeytinyağı, nar ekşisi, haşlanmış mısır satıyor.

Onlar, EMEK İNSANLARI…

Aklı, bilinci, insafı olan hiç kimse onlarla “pazarlık” yapmıyor!

Onlar da ne enflasyon-hayat pahalılığı ne de “insan kardeşlerini kandırmak” gibi bir ahlaksızlığa düşmüyorlar!

Bir esnafa uğruyorum, “O bende yok, filancaya git” diyor!

Doğal süt arıyorum;

İVRİNDİ’den gelecek sütü bekliyorum.

Eşim, o sütten yoğurt yapıyor. “Kandıra Yoğurdu” gibi bir yoğurt oluyor.

Sütte hile yok! Yağı alınmamış!

Hesaplıyorum; piyasadaki bir kilo yoğurtun yarı fiyatına yoğurt üretiyoruz.

İlginç;

Yerel halk, komşusuna selam veriyor, hal hatır soruyor. İhtiyaç duyduğu konularda karşılıksız yardımcı oluyor!

Ne nereden alınır?

Hangi kasap daha iyi ürün verir, ne nerededir?

Yardımcı olmaktan kaçmıyorlar.

Hiç mi yanlış yok?

Olmaz mı?

Burası Türkiye!

Örneğin;

Sahil şeridinde akşamları insan seli akıp gidiyor.

Bu şeritte sezonluk ticari mekanlar var.

Kebapçıların baca dumanlarını sahilde evi olanlar ve yürüyüş yapanlar yutuyor!

Kimi, gıda ürünleri satıcıları “temizlik ve sağlık” kurallarına uymuyor!

Her türlü araca kapalı bu mekanlarda hoyrat motosikletlilerle ürküyorsunuz!

Gece yarısından sonra aradığınız “HUZUR” ortada yok!

Sahilde yüksek sesle şarkılar söyleniyor, naralar atılıyor, gecenin 03’ünde çığlık çığlığa voleybol oynanıyor!

ÖZGÜRLÜK kavramı, “BENCİLLİK” kavramıyla karışıyor!

Sabah erken saatte denize girmek isterseniz, gecenin karanlığında içindeki kirliliği kumsala saçan “insancıkların” sefaletine tanık oluyorsunuz!

İçki şişeleri, sigara izmaritleri, plastik şişeler ve her türlü pisliğin kumsaldaki izlerini görüyorsunuz!

Gecenin geç saatlerinde ve sabahın erken saatlerinde yine “Emek insanları” çıkıyor sahneye!

Temizlik işçileri tarifsiz bir ciddiyetle çalışıyor, “insan kardeşlerinin yarattığı kirliliği yok ediyorlar!”

21. yüzyılda, insanın güzelliği de çirkinliği de burada!

Ne var ki, her şeye karşın AKÇAY, yaşanası bir doğa cenneti…

Bu cennete kıyanlara yazıklar olsun!