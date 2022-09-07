İnsanlar neden yere tükürüyor neden izmaritleri yere atıyor?

Araştırma ve Kültür Vakfı İzmit Şubesi, geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından Yerel Destek Programı kapsamında desteklenen “Türkiye’nin En Temiz İli Ve Medeniyet Merkezi Kocaeli” başlıklı projenin tanıtımını gerçekleştirdi…

Vakıf Başkanı Mustafa Yaltırak, projenin gerekliliği hakkında katılımcılara genel bilgiler verdi. Konuşmasında Anayasa’nın 56. maddesi: “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” hükmünü hatırlattı.

YERE TÜKÜRMEK!

Toplantıda Türkiye'de onca yapılan bilinçlendirme çalışmasına rağmen neden hala insanlar yere tükürüyor, neden izmaritleri yere atıyor, neden arabasının camından çöpleri yere atıyor, neden piknik alanları çöplük içinde, neden hala denizlere çöpler akıyor? Sorularına cevaplar arandı. Toplantıda şu değerlendirmede bulunuldu;

ÇİRKİN BİR MANZARA

Geçmişinde büyük medeniyetler kurmuş ve Müslüman bir toplumun sokaklarının pis olması kabul edilebilir bir şey değildir? Projede neden kentimizin sokakları, denizleri, gölleri, akarsuları, piknik yerleri tertemiz ve berrak değil? Niye ilimizin caddeleri, sokakları sigara izmaritleri, çöp atıklar ile dolu? Denizlerimize, parklarımıza her türlü atık malzemenin bırakılması çok hazin bir durum. Bu çirkin manzara ne kadar devam edecek. O zaman güçlü bir iradeyle ve kararlılık gösterip bu kötü gidişata dur demeliyiz.

PİLOT İL; KOCAELİ

Medeniyet projesi olan bu çalışmanın pilot il uygulamasıyla KOCAELİ' nin örnek model olabileceğini, ancak bunun için güçlü bir iradenin gerekli olduğunun bilinmesi lazım olduğu da bir gerçektir. Bu kapsamda temel sorunlardan biri net bir iradenin konulmamasıdır. Devlet tüm kurumları ile yapacağı eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarından sonra katı cezai müeyyideler uygulamalıdır.

CEZAİ MÜEYYİDELER

Projede valilik, milli eğitim, diyanet, belediye gibi tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün desteği alınarak öncelikle bilinçlendirme eğitimleri yapılacak. Afişleme, bilgi kitapçıkları dağıtımı, reklamlar, TV ve radyo programları, gazete haberleri, konferanslar, paneller, toplantılar yapılacak. En son olarak yumuşak ve katı cezai müeyyideler uygulanacak. 2872 sayılı Çevre Kanununda var olan cezaların uygulanması istenecek.

SİNGAPUR’DA BÜYÜK CEZA

Yumuşak cezalar örneğin yere çöp atan bir kişinin bir sokağı 1 hafta temizlemesi olacaktır. Örneğin Singapur’da yere çöp atanların cezası 1000 Dolar olup yalnız para cezasıyla kurtulamamakta ve ayrıca 1 ay yer süpürme cezası gibi kamu görevinde bulunmak zorundadır. Piknikte çöpünü bırakanların tüm piknik alanını temizlemesi sağlanacak. Katı cezai müeyyideler ise kanunlarda var olan cezaların uygulanması ile yapılacak.

MEDENİYET PROJESİ

Hatta cezaların daha da artırılarak taviz vermeden uygulanması en sonunda bu hataları tekrar yapmayı cesaret edemeyecek hale gelmesi için ilgili kurumlarla görüşülecek. Kentte yaşayan insanlarında medeniyet projesi olan bu çalışmaya zaman içinde destek vereceğini umuyoruz duyarlı olan Kocaeli halkını da bu projede bize destek vermeye davet ediyoruz.”

EĞİTİM… EĞİTİM…

Araştırma ve Kültür Vakfı İzmit Şubesi’nin Vakıf Konferans Salonu’nda yapılan toplantıyla ilgili size yukarıda bilgi verdim…

Toplantıda Türkiye'de onca yapılan bilinçlendirme çalışmasına rağmen neden hala insanlar yere tükürüyor, neden izmaritleri yere atıyor, neden arabasının camından çöpleri yere atıyor, neden piknik alanları çöplük içinde, neden hala denizlere çöpler akıyor? Sorularına cevaplar arandı…

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Her şeyin başı eğitim diyoruz ya, yukarıdaki soruların cevabı da eğitimde… Türkiye'de onca yapılan bilinçlendirme çalışmasına rağmen bu durumun devam ettiği söyleniyor. Ben, bilinçlendirme çalışmalarının yetersiz olduğunu düşünüyorum.

EKONOMİK KRİZLER

İnsanlar ekonomik kriz ile boğuşurken, işsizlik almış başını gitmişken, psikolojik destek alanların sayısı hızla artmışken, insanlar yan bakma, omuz atma kavgasına tutuşmuşken, neden yere tükürüldüğü ile mi uğraşsın, neden yere izmarit atıldığını mı düşünsün…

HAYAT GARANTİSİ

Önce insanların refah seviyeleri yükseltilmeli, insanlar mutlu edilmeli. İnsanların hayat garantisi varsa, refah seviyesi yüksekse, sonrasında insanların yere tükürmesini sorgular, yere izmarit atılmasını sorgular diye düşünüyorum.

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Şahin Asker’e

geçmiş olsun

Gazeteci meslektaşımız Şahin Asker’in kalbi, zaman zaman kendisini yokluyor. Daha önce kalp krizi geçirdi, anjiyo oldu… Asker, pazar günü yine rahatsızlandı, yine kalbi tekledi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine götürüldü… Asker’in tansiyondan dolayı akciğerinde su toplandığı belirtildi. Dün taburcu oldu. Kendisiyle telefonda görüştük. Asker, hastanede kaldığı süre içinde kendisine her türlü yardımda bulunan kardiyoloji doktoru Samet Solmaz’a ve Hastane Başhekimi Hüseyin Şaşkın’a teşekkür etti.