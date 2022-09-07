Amatör heyecan

Geçtiğimiz hafta Süper ve Birinci Amatör lig kuraları çekildi ve yeni heyecana yelken açtık.

Pandemi sürecinde hasret kaldığımız, sadece futbolun değil, tüm spor dallarının temeli olan “Amatör Ruh”, umarım tekrar eski kalitesine döner.

Geçen yıl gözlerimizin pasını silsek de, yine de pandemi öncesine olan özlem devam ediyordu.

Umarım bu sene kalite en üst seviyede olur.

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Her ne kadar Kocaelispor sevdası ile bu yaşa gelsem de, bir o kadar da amatör camianın içerisinde kaldım.

Futbolu bıraktıktan sonra hiçbir zaman kopmadım ve iki ayrı kulüpte yöneticilik yaptım.

Halen köyümün kulübü Çubuklu Balaspor’da başkanlık yapmaktayım.

Yani Amatörün önemini ve gerekenden fazla değer verilmesini hiçbir zaman göz ardı etmedim.

Hep tarafsız kalmaya çalıştım ve gördüğüm doğruları destekledim, eksik ya da yanlışı gördüğümde de, normalden daha sert eleştiri yapmaktan kaçınmadım.

Çünkü yazımın başında ifade ettiğim gibi, hep sporun temelini teşkil eden amatörün çok daha fazla önem verilmesini savundum.

Temel sağlam olmasa, binanın içerisinde oturulamayacağı gerçeği sporun içerisinde de vardır.

Bu yüzden de Murat başkan beni hiç sevmedi.

Sevmemeye devam etmesi beni üzmez.

Görevini en iyi şekilde yapması, benim için her şeyin önündedir.

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Önümüzdeki haftalarda Amatörün sorunlarından ve Amatör sporda yaşananlardan çokça bahsedeceğim.

Çünkü eskiye nazaran ne kadar ilerleme varsa, bir o kadar da eksiklerimiz var.

Ve zor şartlar altında sporcu yetiştirmeye çalışan amatör camiamız, istisnalar hariç, profesyonel liglere oyuncu yetiştirmek yerine, ancak ayakta kalabilme mücadelesi veriyor vee bu gerçek elbette ülke sporuna da yansıyor.

Bitti mi?..

Elbette hayır…

Ayakta kalmaya çalışan kulüplerimiz ve o kulüpleri yöneten özverili yöneticilerimiz, hak ettiği desteği ve değeri göremiyor.

Bugün Amatör kulüp yöneticilerinin büyük çoğunluğu, günü kurtarabilmek için gecesini gündüzüne katıyor.

Ve elbette hakemler…

Sonra değineceğim bu konuya da…

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Konu uzun ama, şimdilik burada keselim.

Ve 2022-2023 Amatör sezonunun tüm camialarımıza hayırlı olmasını dileyerek, burada virgül koyalım…