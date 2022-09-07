Ligler ve şampiyonları

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından her yıl organize edilen lig karşılaşmaları bu yıl Ankara ve Konya’da oynanan maçlarla tamamlandı. Tüm liglerde kulüpler, en az biri kadın ve biri 20 yaş altı sporcu olmak üzere altı kişilik takımlar halinde oynadılar. Süper Lig tek devreli lig usulü ile diğer ligler İsviçre Sistemi ile 9 tur üzerinden oynandı.

Ağustos ayında önce Süper Lig sahne aldı. 15-27 Ağustos 2022 tarihlerinde Ankara’da oynanan süper ligde 13 kulüp mücadele etti. Tek devreli lig usulü ile oynanan ligde 23 puanla Göktürk Satranç Spor Kulübü şampiyonluğa ulaştı. 22 puanla Türk Hava Yolları (THY) Spor Kulübü ikinci 18 puan toplayan Deniz Su Aquamatch Satranç Gençlik ve Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Şampiyon kulübümüz ülkemizi Avrupa Kulüpler Kupasında temsil etme hakkı da elde etmiş oldu.

1-28 Ağustos 2022 tarihlerinde bu kez Konya’da 1. Lig ve 2. Lig kulüpleri mücadele etti. 20 kulübün yer aldığı 1. Ligde 18 puanla Hukukçu Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Kulübü Derneği birinci, 14 puanla Apaydın Satranç ve Spor Kulübü Derneği ikinci, 12 puanla Beyazkale Satranç Evi Spor Kulübü Derneği üçüncü sırada yer aldılar.

Aynı tarihlerde yine Konya’da oynanan 2. Ligde 31 kulüp mücadele etti. 17 puan toplayan Seyhan Belediye Spor Kulübü Derneği birinci, 16 puanla Güzelbahçe Altyapı Satranç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ikinci, 13 puanla Bursa Deneyim Spor Kulübü Derneği üçüncü sırada yer aldılar.

28 Ağustos - 03 Eylül 2022 tarihlerinde oynanan ve 54 kulübün mücadele ettiği Türkiye Kulüpler Şampiyonasında ise şampiyon 16 puanla ilimiz kulüplerinden Galva Metal Spor Kulübü Derneği oldu. İkinci 15 puanla Çanakkale Apaydın Satranç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, üçüncü ise 14 puanla Çelik Satranç Spor Kulübü Derneği oldu.

Satranç dolu günler dileğiyle.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> (Ulusal Kuvvet Derecesi) UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> (Uluslararası Kuvvet Puanı) ELO puanı : ratings.fide.com

OYUN KÜTÜPHANESİ :

** Türkiye Satranç Süper Ligi

(15 - 27 Ağustos 2022 / Ankara)

Maghsoodloo,Parham - Kuzubov,Yuriy [D36]

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Ac3 Af6 4.cxd5 exd5 5.Fg5 c6 6.Vc2 Fe7 7.e3 Abd7 8.Af3 Ah5 9.h4 Af8 10.Fd3 f6 11.Ff4 Axf4 12.exf4 Fg4 13.Ah2 Fh5 14.g3 Vb6 15.Fe2 Fg6 16.Vd2 Fe4 17.0–0 Ae6 18.Kad1 f5 19.Kfe1 Ff6 20.Sf1 Axd4 21.Aa4 Vc7 22.f3 0–0–0 23.fxe4 dxe4 24.Vc1 h6 25.Ac5 g5 26.Kxd4 Fxd4 27.Ae6 Vb6 28.fxg5 Fe3 29.Vc3 Fg1 30.Ag4 fxg4 31.Vf6 Fd4 32.Vf4 h5 33.Axd8 Vxd8 34.Fc4 Vf8 35.Kxe4 Vxf4+ 36.gxf4 Fxb2 37.Ke7 Fa3 38.Fe6+ Sb8 39.Kd7 1-0

** Türkiye Satranç Süper Ligi

(15 - 27 Ağustos 2022 / Ankara)

Yu,Yangyi - Esen,Barış [D46]

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Ac3 Af6 4.e3 e6 5.Af3 Abd7 6.Vc2 b6 7.b3 Fb7 8.Fb2 Fe7 9.Fd3 0–0 10.0–0 h6 11.Kfd1 Vc7 12.a4 a5 13.Kac1 Kad8 14.cxd5 exd5 15.Ae2 Fd6 16.Ag3 Fxg3 17.hxg3 Kfe8 18.Ff5 Ae4 19.Ae5 Axe5 20.dxe5 c5 21.g4 Ve7 22.Ve2 Vc7 23.Vd3 Ag5 24.Vf1 Ae4 25.f4 Vc6 26.Vf3 Fc8 27.Vh3 Fe6 28.Vh4 Kd7 29.Kd3 b5 30.Fxe4 dxe4 31.Kxd7 Vxd7 32.Kxc5 bxa4 33.f5 axb3 34.fxe6 Kxe6 35.Kxa5 Kg6 36.Ka8+ Sh7 37.Vd8 1-0

** Türkiye Satranç Süper Ligi

(15 - 27 Ağustos 2022 / Ankara)

Cheparinov,Ivan - Yılmaz,Mustafa [C50]

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fc4 Fc5 4.d3 Af6 5.Ac3 h6 6.a3 d6 7.Aa4 Fb6 8.0–0 0–0 9.b4 Ke8 10.Fb2 Fe6 11.Fxe6 Kxe6 12.Axb6 axb6 13.c4 Ke8 14.Ke1 Ad7 15.d4 exd4 16.Axd4 Axd4 17.Vxd4 Vf6 18.Vd2 Ve6 19.Vc3 Vf6 20.Vc2 Vh4 21.Ke3 Ke6 22.Vc3 Kg6 23.Kae1 Ke8 24.Kh3 Vf4 25.Kf3 Vh4 26.Kh3 Vf4 27.Ve3 Vxe3 28.Khxe3 Kge6 29.Sf1 Ae5 30.Fxe5 Kxe5 31.f4 K5e6 32.Sf2 f6 33.Sf3 Sf7 34.Kd1 g6 35.Kde1 K6e7 36.K1e2 Ke6 37.Ke1 K6e7 38.K1e2 Ke6 39.g3 K6e7 40.Ke1 Ke6 41.g4 g5 42.f5 Ke5 43.h4 gxh4 44.Kh1 b5 45.cxb5 Kxb5 46.Kxh4 Sg7 47.Kh2 Kbe5 48.Kd2 K5e7 49.a4 Ka8 50.a5 c5 51.Kxd6 cxb4 52.e5 Kxe5 53.Kxe5 fxe5 54.Kg6+ Sh7 55.Kb6 Kxa5 56.Kxb7+ Sg8 57.Se4 b3 58.f6 b2 59.g5 hxg5 60.Sf5 g4 61.Sg6 Ka8 62.Kxb2 g3 63.Kg2 ½-½

** Türkiye Satranç Süper Ligi

(15 - 27 Ağustos 2022 / Ankara)

Solak,Dragan - Erturan,Yakup [B38]

1.e4 c5 2.Af3 Ac6 3.d4 cxd4 4.Axd4 g6 5.c4 Fg7 6.Fe3 Af6 7.Ac3 d6 8.Fe2 Fd7 9.Vd2 0–0 10.f3 Axd4 11.Fxd4 Fc6 12.0–0–0 a6 13.g4 b5 14.h4 b4 15.Ad5 Fxd5 16.exd5 b3 17.axb3 h6 18.g5 Ah5 19.Fxg7 Axg7 20.gxh6 Ah5 21.f4 Af6 22.h5 gxh5 23.h7+ Sh8 24.f5 Vb6 25.Kdg1 Vxb3 26.Vg5 Ag4 27.Kxg4 hxg4 28.f6 1-0

** Türkiye Satranç Süper Ligi

(15 - 27 Ağustos 2022 / Ankara)

Yılmazyerli,Mert - Yılmaz,Mustafa [E04]

1.Af3 d5 2.g3 c5 3.Fg2 Af6 4.0–0 Ac6 5.d4 e6 6.c4 dxc4 7.dxc5 Vxd1 8.Kxd1 Fxc5 9.Abd2 c3 10.bxc3 0–0 11.Ab3 Fe7 12.Afd4 Axd4 13.cxd4 Ad5 14.Fd2 f5 15.Aa5 b6 16.Ac6 Ff6 17.Ab4 Fb7 18.e3 Kfd8 19.a4 Kab8 20.Ad3 Kdc8 21.a5 Fc6 22.Kdc1 Fb5 23.Ab4 Kxc1+ 24.Kxc1 Axb4 25.Fxb4 bxa5 26.Fxa5 Fd3 27.Ff1 Fe4 28.Fg2 Fd3 29.Ff1 Fe4 30.Fg2 Fd3 ½-½