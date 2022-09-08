Denizlerin altındaki yaşam hakkını hep birlikte aldık…

Covit 19 mücadelesi sırasında hatırlarsanız 25 milyon insanın yaşadığı Marmara denizinden ve özellikle İzmit körfezinden bir çığlık duyuldu.

İnsanoğluna yaşam ve besin sunan Marmara denizi ilk kez o kadar gür bir çığlık attı ki hepimiz ürperdik.

Hem çok korktuk hem de ne oluyor? Dedik.

Bir çeşit korku salgını denizleri sarmıştı. İnsanlığı tehdit eden Covit ve karadaki pandemi denizlerde de yaşanmaya başlamıştı. Birçok bilinçsiz kişi konuyu geçiştirmeye basite almaya çalışırken işin aslı çok vahim ve korkunçtu.

Dünya da tek iç denizleri olan Türkiye büyük bir tehlike yaşıyordu ve toplumun gözü önünde oluyordu. Gözümüz gibi korumamız lazım olan denizlerimiz ölüyordu.

Denizlerimizi besleyen derelerden akan sanayinin ve belediyelerin akıttığı zehirli maddeler, fosforik zararlı atıklar denizleri kapladı, İlk defa denizlerde oluşan tehlikeyi suyun yüzeyinde korkunç boyutlarıyla ve gözümüz ile görüyorduk.

Peki, denizlerin üstünde gördüğümüz görüntü bizlere yaşam hakkı veren asıl canlıların yaşadığı gözle görmediğimiz denizin altında nasıldı?

İşte asıl sorun orada yaşanıyordu. Kirliliğin oluşturduğu mikroorganizmalar salyamsı yapısı ile denizin altındaki dağları, bayırları, yaşayan canlı bitkileri ve nimetlerinden yararlandığımız canlı besin kaynaklarımızın üstünü kaplıyor, canlıların oksijen solumalarını engelleyerek onların öldürüyordu. İnsanoğlu bir kez daha şimdiki zamandaki egosunu düşünürken geleceğini yok ediyordu. Ancak kimse bunun farkında bile değildi.

Birçok yerde acil önlem olarak denizin altının oksijenlendirilmesi çalışmaları başlatıldı, hemen. Bazı yerler temizlendi.

Peki, bitti mi?

Hayır! İnsanoğlunun uzun zamanda kirlettiği deniz basit önlemlerle hemen temizlenmesi mümkün mü? İmkânsız, zamana ihtiyaç var. En erken 4 yıl en çok yirmi yılda ancak hiç atık olmazsa denizler elbet kendini temizleyecek.

Peki, tehlike tek mi?

Geçen sene ne kadar balık yenebildi? Ucuz muydu? Pahalı mıydı? Herkesin düşünmesi gereken ve yine cevabını kendinin bulması gerektiği basit sorular.

1 Eylülde yeni balık av sezonu açıldı. Bilim insanları Marmara denizinde balığın yenilebileceğini söylüyor. Bakanlığın kontrol ettiğini belirtiyor.

Bakanlıklara güven kalmadığı için hepimiz de yine de şüphe var.

Geçen sene balıkçıların avlandığı Marmara, Karadeniz, Ege ve kısmen Akdeniz’de geceli gündüzlü mesaiye rağmen denizlerde pek bereket yoktu.

Olanı da halka sunmak yerine buzhanelere koyarak sadece restoranlara sattılar.

Üstelik artan maliyetler yüzünden çoğu gün denize çıkmak onlar için zararına çalışmak anlamına geldi.

Geçen Nisan ayında birçok tekne sezonun kapanmasını beklemeden erkenden balık avına paydos demişti. Durumun vahimliğinden tekneler uzun süre denizden boş dönüyordu.

Denizde tutulan balık giderleri bile karşılamıyordu.

Geçen sene Eylül ayında yani av sezonunun başında motorinin litre fiyatı 7 lira 25 kuruştu. Avın sürdüğü süreç zarfında motorinin fiyatı 20 lirayı aştı. Bugün ise 25 lira.

Denizde balık olmayınca ve artan maliyetlerde oluşunca bereket kalmamıştı.

Özellikle durumun bu sene nasıl olacağını sırf görmek için geçen hafta başlayan denizlerde av sezonun başlamasından bir hafta sonra yazımı yazma gereği duydum.

Karamürsel’in Ereğli Mahallesi büyük oranda balıkçılıkla geçinir. Büyük ağa motorundan küçük tekneye kadar oldukça kalabalık grup ile denizde avlanmaya çıkılırdı.

Bu yıl çıkan sadece 3 gemi. Diğer gemiler ya satıldı ya da kızakta kaderine terk edildi. 1 gemi de orkinos avı için Akdeniz tarafına kiraya verildi.

Peki bu konuda ciddi bir önlem alındı mı? Yok!

Devlet kurumları bilim dünyası bu konuda ciddi adımlar atmadığı, atamadığı için balıkçılığın bitmesinde bence ciddi anlamda sorumlular.

Ama balıkçıların hiç mi suçu yok?

Bu denizleri atıklar haricinde kim kuruttu? Tek bir cihazın ayarını yapmak için tonlarca balığı denizden kim çekiyordu?

Balıklar küçük gelince denize tekrar kim atıyordu? Ancak o balıkların yüzde 70'i ölüyordu. Ve bu hep böyle devam etti.

Kimse denizleri düşünmedi. Gelecek nesilleri düşünmedi. Şimdi denizlerde balık kalmadı. Son 15 yılda denizlerde balıkların büyük bölümü yok oldu. İzmit körfezinde gelen, giden ve yaşayan 158 balık çeşidinden bugün sadece 10’a yakın balık çeşidi kaldı.

Suçlu elbet tek başına sadece balıkçı değil.

Avcılıkla beraber çevre kirliliği de balıkları azalttı. Denizlerdeki kirlilik hızla azaltılmazsa balık çeşidi kalmayacak.

Herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi, aklını başına alması gerekir.