Neden böyle bir yazı dizisi?

9 Eylül 1923…

9 Eylül 2022…

Sevgili okurlarım, bugün CHP’nin 99’uncu kuruluş yıldönümü.

Gelecek yıl, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte CHP de “dalya” diyecek.

Anlayacağınız, CHP, cumhuriyetimizle yaşıt.

Hatta devletimizin kuruluşundan birkaç ay daha yaşlı.

CHP; “hâlâ faaliyet gösteren” Türkiye’nin en eski, dünyanın da dördüncü en eski partisi.

Az şey mi?

Şöyle geriye doğru bir bakın, çok partili döneme geçtiğimizden bu yana nice partiler kuruldu, üç yıl beş yıl, bilemediniz on yıl yirmi yıl yaşadı, sonra hepsi kaybolup gitti.

Nerede o Adnan Menderes’in anlı şanlı Demokrat Partisi?

Süleyman Demirel’in Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi nerede?

Nerede Turgut Özal’ın ANAP’ı?

Lidere bağlı konjonktür partisi olarak kuruldular, lider vefat edince veya gücünü kaybedince, yok olup gittiler.

Oysa CHP dimdik ayakta.

Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 1938’de hayata gözlerini yummasına rağmen, “o olmadan” 84 yıldır Türkiye’ye hizmet etmeye devam ediyor.

Demek Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin olduğu gibi CHP’nin temellerini de sağlam atmış.

Bunca fırtına ve bunca saldırı, CHP’yi yok edememiş.

Türkiye’de kurumları yaşatmak zor.

30 yıl, 40 yıl, 50 yıl; bir kurum için çok uzun ömür.

Bu açıdan baktığımızda, CHP’nin şöyle veya böyle 99 yıldır ülkemize hizmet edebiliyor durumda olması, büyük başarı.

Size CHP’yi anlatacağım

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Sekiz- on gün, bilmiyorum belki biraz daha uzun sürer, size CHP’yi anlatacağım.

CHP’nin bugününü iyi değerlendirebilmek için, dününü bilmemiz gerekir.

CHP nasıl kuruldu?

Atatürk CHP’yi neden kurdu, amacı neydi?

Bugüne kadar kimler tarafından nasıl yönetildi?

99 yılda toplam kaç yıl iktidarda kaldı?

Neden seçim kazanmakta zorluk çekiyor?

Neden iktidar alternatifi olamıyor?

Parti yapısı hastalıklı mı?

Sorunlarını neden çözemiyor?

Neden yenilenemiyor, neden çoğalamıyor?

Cemaat ve tarikatlar, CHP’nin iktidar olmasını neden istemiyor?

Emperyalist ülkeler, CHP iktidarına neden sıcak bakmıyor?

Bu ve benzeri pek çok sorunun cevabını bu yazı dizisinde bulacaksınız.

Yazılarımı okuduktan sonra, sizin de söyleyeceğiniz varsa lütfen yazıp gönderin, köşemde seve seve değerlendiririm.

CHP’nin tarihi

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CHP’nin resmi internet sitesinde, partinin tarihi şöyle anlatılıyor:

“CHP, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde 9 Eylül 1923’te önce “Halk Fırkası” adıyla kurulmuştur. 1924 yılında “Cumhuriyet Halk Fırkası”, 1935 yılında ise “Cumhuriyet Halk Partisi” adını almıştır. 1927 yılında “Cumhuriyetçilik”, “Halkçılık”, “Milliyetçilik” ve “Laiklik” CHP’nin dört temel ilkesi olarak benimsenmiştir. 1935 yılında “Devletçilik” ve “Devrimcilik” ilkeleri de eklenerek Partinin ilkeleri altıya çıkarılmıştır. Partinin amblemi olan 6 ok bu ilkeleri simgelemektedir. CHP, kurucusu ve ilk Genel Başkanı Atatürk’ün önderliğinde ulusal bağımsızlığı kazanan, Cumhuriyeti kuran, saltanatı kaldıran, hilafete son veren ve ulusal birliği sağlayan partidir. Hukuk ve eğitim gibi toplumsal alanlarda gerçekleştirdiği reformlarla çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni biçimlendirmiştir. Ulusal sanayinin ve ekonominin gelişmesine öncülük etmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında tek parti konumunun tüm olanaklarına karşın, çok partili rejime geçişi sağlayarak Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde de öncü misyonunu sürdürmüştür. 1950’li yıllarda üstlendiği muhalefet göreviyle demokratik bir rejimde muhalefetin kurumsallaşmasına da öncülük etmiştir. Bu kapsamda parlamenter demokratik rejimin kurumsallaşmasına dönük değişimleri gerçekleştirme ve temel hak ve özgürlükleri geliştirme mücadelesi vermiştir. 1960’lı yıllarda Türkiye’nin yaşadığı modernleşme sürecinin yansımaları olarak ortaya çıkan göç, kentleşme, sanayileşme gibi dinamikler çerçevesinde toplumsal sınıfların olgunlaşmasıyla birlikte CHP sola açılarak kendisini siyaset yelpazesinde “ortanın solu”nda konumlandırmıştır. 1970’li yıllarda ideolojisini “demokratik sol” kavramıyla tanımlayan CHP, önerdiği sosyal reformlarla “düzen değişikliği”ni hedeflemiştir. Bu süreçte CHP, “devlet partisinden” “halkın partisine”, düzen partisinden” “değişimin partisine” dönüşmüştür. Türkiye Cumhuriyeti’ni kurma ve ülkemizin en köklü partisi olma gibi sahip olduğu ayrıcalıklı tarihsel miraslarıyla, geleneğini ve temellerini en iyi şekilde temsil eden ilkelerin yanı sıra sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini de benimseyen CHP bu çerçevede Uluslararası ölçekte faaliyetlerini sürdüren Sosyalist Enternasyonal ve Avrupa Sosyalistler Partisine de katılım sağlamıştır. Çağdaş sosyal demokrasinin evrensel değerleri olan “özgürlük, eşitlik, dayanışma, emeğin üstünlüğü, gelişmenin bütünlüğü ve etkinliği ile demokratikleşme” kavramları içinde bulunduğumuz dönemde CHP’nin Türkiye’de kurumsallaştırmaya çalıştığı ve programlarında önemle vurguladığı başlıca ilkeler arasında yer almaktadır.”

Noktasına virgülüne dokunmadım.

CHP, resmi internet sitesinde kuruluşunu böyle anlatıyor.

Kuruluşundan itibaren izlediği “siyasi seyri” böyle dile getiriyor.

CHP’yi sorgulamaya buradan başlayalım mı?

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CHP’nin kuruluş hikâyesini size özellikle “kendilerinden dinletmek” istedim.

Kendilerini nasıl görüyorlar?

Tarihleri ne kadar gerçeği yansıtıyor?

Altı temel ilke ile “cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, laiklik, devletçilik, devrimcilik” yola çıkmışlar, bugün neredeler?

Ulusal birliği sağlama konusunda başlatılan çalışmalar neden devam ettirilememiş?

Hukuk ve eğitim reformları neden yarım kalmış?

“Ortanın solu”, “demokratik sol” ve “sosyal demokrat” kavramları topluma neden benimsetilememiş?

Kendilerinin ifade ettiği gibi, CHP, gerçekten “devlet partisi”nden “halkın partisi”ne, “düzen partisi”nden “değişim partisi”ne dönüşebilmiş mi?

Sosyalist Enternasyonal ve Avrupa Sosyalistler Partisi’ne katılmakla, sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini Türk toplumuna ne kadar yansıtabilmiş?

Özgürlük, eşitlik, dayanışma, demokratikleşme ve emeğin üstünlüğü kavramlarını, gerçekten kurumsallaştırabilmiş mi?

Bu kavramlar, daha sonraki yıllarda CHP’nin uygulamalarında ne kadar yer bulabilmiş?

Eğer CHP, iddia ettiği gibi bu ilkelerini parti çalışmalarında hep ön planda tutuyorsa, seçimlerde neden sonuç alamıyor?

Halkın “vefasız” olduğu, işçi kesiminin “CHP’nin kadrini bilmediği” sonucunu mu çıkaracağız bundan?

Bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız.

Bu arada, tarihlerini anlatırken “Muhalefetin kurumlaşmasına da öncülük ettik” diyerek, açık itirafta bulunuyorlar.

O “itiraf cümlesi” aynen şöyle:

“1950’li yıllarda üstlendiği muhalefet göreviyle demokratik bir rejimde muhalefetin kurumlaşmasına da öncülük etmiştir.”

Gerçekten öyle!

CHP bu tarihi süreçte “muhalefet yapma görevini” öylesine benimsedi ki, şimdiye kadar kendisini “iktidar yolunda” yürürken pek göremedik.

Muhalefeti, özellikle de “ana muhalefeti” kurumsallaştırdı, geçti başına oturdu.

Koltuğu kimseye bırakmadı.

CHP, yaklaşan ikinci yüzyılında da kendine göre “muhalefet asli görevini” mi sürdürecek, yoksa “devleti kuran parti” olduğunu hatırlayıp, Türkiye’yi “düştüğü çukurdan kurtarma” görevini mi üstlenecek?

Bu yazı dizisinde bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız.

YARIN:

Atatürk CHP’yi neden kurdu, amacı neydi?