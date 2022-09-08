Asgari ücretin 553 lirası buhar oldu!

Asgari ücret yıllar sonra temmuz ayında da artırıldı… 5.500 liraya çıkarıldı… Ama enflasyon canavarı, asgari ücreti yemeye devam ediyor. Zam üstüne zam yapılınca, maaşlar buhar olmaya devam ediyor. Sözcü’den Erdoğan Süzer, asgari ücretin nasıl buhar olduğuyla ilgili bir değerlendirmede bulundu… Birlikte okuyalım;

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Acımasız fiyat artışlarının yaz aylarında da devam etmesi yılın ikinci yarısında yapılan ücret zamlarını şimdiden eritti. En düşük memur maaşının alım gücü temmuz ayından bu yana Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonuna göre 314 TL, Enflasyon Araştırma Grubunun (ENAG) hesaplamalarına göre 851 TL eridi. Temmuz başında 5 bin 500 liraya çıkarılan asgari ücretin alım gücü ağustos sonunda 4 bin 947 liraya, en düşük emekli aylığı da 3 bin 500 liradan 3 bin 148 liraya düştü.

TEMMUZ AYI ENFLASYONU

En düşük dereceli memurun ocak ayında 5 bin 972 lira olan maaşı temmuz ayında enflasyon farkıyla birlikte 8 bin 462 liraya çıkmıştı. Ancak bu memurun alım gücü ağustos sonunda TÜİK'e göre 314 TL, ENAG hesabıyla 851 TL eridi. Öğretmenin kaybı 931 TL'ye polis memurunun alım gücü kaybı bin 242 liraya ulaştı. Profesörün 21 bin liraya ulaşan maaşında 2 bin 113 liralık erime yaşandı.

ASGARİ ÜCRET 4.947 TL OLDU

Yılın başında 4 bin 253 lira yapılan asgari ücret ilk 6 ayda yağan zamlar karşısında eriyince ikinci 6 ay için ek zam kararı alınmış ve 5 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Ancak zam sağanağı temmuz ve ağustosta da devam edince asgari ücretin alım gücü 2 ayın sonunda TÜİK'e hesabıyla 5 bin 296 liraya, ENAG hesabıyla 4 bin 947 liraya geriledi. Asgari ücretteki erime 553 lirayı buldu. Temmuz başında 3 bin 500 liraya yükselen en düşük emekli aylığının alım gücü de ENAG hesabıyla 3 bin 148 liraya düştü.

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Yapılan değerlendirmeyi yukarıda okudunuz…

Asgari ücret, resmen eridi…

Enflasyon şu anda yüzde 80’lerde seyrediyor.

Sürekli yükseliyor.

Enflasyon yükseldikçe, asgari ücret de erimeye devam edecek.

Yani satın alma gücü daha da azalacak…

20 yıllık AKP iktidarında, ekonominin daha iyiye gitmesini beklerken, gelinen noktada sıkıntılar daha da arttı.

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GÜNÜN SÖZÜ

“Seni cennet vaadiyle kandırıp fakirliğe mahkum edenlerin hayatlarına bir bak, bu dünyada cenneti yaşadıklarını göreceksin.” (Charles Darwin)

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ŞAMAN SÖZÜ:

Sevdiklerine bağlı ol ama bağımlı olma.

Fedakar ol, ama kendini feda etme.

Dünü unutma ama saplanıp kalma.

Sabret ama katlanma.

Eleştir ama suçlama.

İste ama ısrar etme.

Ve en önemlisi hiç kimseye biat etme.

Bir gün hepimizin öleceğini de asla unutma.

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İYİ PSOKOLOJİ

"İyi insanlar daima kaybederler,

Çünkü adil dövüşürler,

İyi insanlar daima kaybederler,

Çünkü dürüsttürler,

İyi insanlar daima kaybederler,

Çünkü kazanmayı önemsemezler."

(Konfüçyüs)

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EĞER…

1-Eğer bir insan saçma şeylere bile gülüyorsa, o kişi derin bir yalnızlık duygusu içindedir.

2-Eğer bir insan çok uyuyorsa, o kişi üzgündür.

3-Eğer bir kişi az ama hızlı konuşuyorsa, bir sık saklıyordur.

4-Eğer bir insan ağlamıyorsa, o kişi güçsüzdür.

5-Eğer bir kişi anormal bir şekilde yemek yiyorsa, o kişi gergindir.

6-Eğer bir insan basit şeyler için ağlıyorsa, o kişi masum ve yumuşak kalplidir.

7-Eğer bir kişi saçma veya basit şeylere kızıyorsa, bu demektir ki o kişinin sevgiyi ihtiyacı var.

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İLAÇTIR…

• İyimser olmak ve pozitif düşünceler ilaçtır.

• Doğada vakit geçirmek, yeşili seyretmek ilaçtır.

• Dostlarla, arkadaşlarla keyifli vakit geçirmek ilaçtır.

• Yürümek, hareket etmek ilaçtır.

•Yeterli ve kaliteli uyku ilaçtır.

•Yeni bir şeyler öğrenmek ilaçtır.

(Prof Dr Güner Sönmez)