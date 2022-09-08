Okullar açılıyor

Bunun anlamı, binlerce çocuğumuzun hareket ve sporla karşılaşma zamanıdır. Onlar tekrar Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri ile karşılaşacaklar. Okul bahçeleri oyunlarla, eğlencelerle, keyifle dolmaya başlayacak.

Doğrusunu söylemek gerekirse, okulların açılması dilimizi, yazımızı, kültürümüzü öğretmekle kalmayıp, aslında bir spor kültürü hareketinin başlangıcı sayılmalıdır. Öteden beri yazarım; birçok öğrenci, beden eğitimi ve sporla ilk kez okullarda karşılaşmaktadır. Hareket, egzersiz ve sporla bir arada olmak için Beden Eğitimi ve Spor Derslerine ihtiyaç vardır. Bir de Beden Eğitimi Öğretmenlerine…

Pandemi döneminde, bu dersler ve bu derslerin hocalarının kıymeti anlaşıldı. Yalnızca öğrenciler değil tüm vatandaşlarımız hareketsizlikten dolayı obez olmaya başladılar. Yediklerini harcayamadılar. Bırakın fiziksel obezliği, neredeyse beyinsel obezlik başladı. Bunları düzeltmenin yolu harekettir.

Okullarımızdaki mevcut derslerin sayısı ve süreleri sporu sevmeye, yapmaya, alışkanlık kazandırmaya yeterli değildir. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığımız konuya ilişkin hızlı bir aksiyona girmelidir. Haftalık ders sayısı artmalı, genel hareket eğitimi için ayrılan derslerin dışında öğrencilerin haftada 2 saat istedikleri bir spor branşında antrenman yapmaları sağlanmalıdır. Bu paragrafın anlamı, spor derslerinin haftada en az 5 saat olmasıdır. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Dernekleri Federasyonu bu konudaki çalışmalarını tamamlamalıdır.

Spor derslerinin sayılarını artması bir şekilde öğretmen istihdamı konusunda çeşitli yararlar sağlayacaktır. Ayrıca yıllardır aradığımız ama bir türlü bulamadığımız yeteneklileri keşfetmemiz bu dersler ve bu derslerin öğretmenleri tarafından sağlanacaktır. Bu kadar senedir yapılan şu “Yetenek Testleri” sonunda çıkan yeteneklileri bir görebilsek?

Yetenekli sporcular, o sporu yapanlar arasından seçilir. Tüm Dünyaca geçerli kural budur. Ölçemediğiniz bir yeteneği kontrol edemezsiniz. Denek sayısı çok olsa da hangi spor ya da sporları yapabilecekleri keşfetmek o kadar kolay değildir. Bu yüzden hareket ve sporla buluşmuş çocuklarımızın içinden yeteneklileri seçmek çok daha kolaydır.

Okulların açılması ile birlikte, servis ve beslenme sorunları ön plana çıkmaktadır. Okulları seçerken siz neler yaptınız bilmiyorum ama benim bir arkadaşım şunu yaptı: Toplu taşımanın geçtiği güzergâh üzerinde bulunan ve karşısında harbi bir esnaf lokantasının bulunduğu okulu seçti. Benden yazması… Okulun ismini söyleyince oradaki beden eğitimi öğretmenlerini araştırdım. İkisi öğrencim çıktı. Gerisini yazmama gerek yok.

İyi bir eğitim yılı olsun. Tüm öğrencilerimize ve onların velilerine sağlıklı, mutlu ve başarılı bir dönem diliyorum.