Ormanlarımızda neler oluyor?

Gazetemizde 13 Ağustos 2022 günü “Türkiye ormanlarında çok tuhaf üretim!” başlıklı yazım yayımlandı. O yazıda ormanlarımızdan yapılan üretimin (yani ağaç kesimlerinin) kısa bir zaman sürecinde, neredeyse üç kat artışına Orman Mühendisi olarak “akıl sır” erdiremediğimi belirtmiştim.

Ama iki gün önce internet ortamında T.C. Sayıştay Başkanlığının. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2019 yılı “Sayıştay Denetim Raporunu” görüp okuyunca halk deyimiyle adeta “aklım durdu.”

Giriş kısmında öncelikle, orman denilen doğal yapının faydaları son derece net anlatılmış. Ancak bu raporun tamamını okuduğunuzda, ülkemizde küresel iklim değişikliğinin yanı sıra, yapılan uygulamalar nedeniyle dereler, göller, çayırlar, buğday tarlaları, zeytinlikler ortadan kalkarken sıranın ormanlarımıza gelmiş olduğu “korkunç” düşüncesine kapılıyorsunuz.

Orman Genel Müdürlüğü bu raporda yazılanları “çürüten” açıklamalar yapsın da içimiz ferahlasın!

Uluslararası kuruluşlar dünya ormanlarının, yangınlar, küresel iklim değişikliğine bağlı kasırgalar, kuraklıklar, böcek istilaları, mantarlar, bakteriler ve virüslerin neden olduğu hastalıkların yanı sıra kaçak kesimler, tarla açmalar, madencilik ve hayvancılık için arazi edinme nedeniyle özellikle son 25 yıldan bu yana büyük tahribat gördüğünü ve 2019 yılının 26 milyon hektar orman tahribatı nedeniyle “dehşet yıl” olarak hatırlanacağını belirtmektedir.

Bakın; Bu “dehşet” 2019 yılını irdeleyen Sayıştay Denetim Raporunda, ormanlarımızdan kesim yoluyla yapılan üretimle ilişkili bölümlerde ne yazılmış:

Ormanlar, Türkiye’nin en önemli doğal kaynaklarındandır ama gelişmiş ülkelerin tamamı, gelişmekte olan ülkelerin çoğu, Ulusal Orman Envanterlerini tamamlamış olmasına karşın Türkiye’de Uluslararası Norm ve Standartlara Uygun Bir Ulusal Orman Envanteri YAPILMAMIŞTIR. Bu nedenle ormanların mevcut durumunun ortaya konması, zaman içerisinde meydana gelen değişimlerin izlenebilmesi ve orman kaynakları hakkında sağlıklı bilgilerin elde edilmesi mümkün OLMAMAKTADIR.

Yurdumuz ormanlarından yapılacak üretim miktarının yeri, yılı ve sırası 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 26.maddesi uyarınca, amenajman planlarında belirtilmektedir.

Ancak bu planlarda biyolojik ve sosyo-ekonomik değişkenler olmadığı gibi, orman bölümlerine ait (bunlara meşçere denilir) bilgiler uluslararası norm ve standartlara uygun olarak TOPLANMAMAKTADIR.

Dolayısıyla, Ulusal Orman Envanteri ile Orman Amenajman Planları arasında önemli ölçüde farklar olduğu görülmektedir. Bunun sonucu olarak: Orman amenajman planlarındaki yerel istatistiksel bilgiler, ulusal düzeyde ihtiyaç duyulan doğru ve güncel bilgileri VERMEMEKTEDİR.

Orman örtüsünde yangınların, böcek, mantar afetlerinin, kaçak kesimler ve diğer orman zararlarının kısa zamanda meydana getirdiği değişikliklerin sayısal olarak tespit edilmesi çok zordur.

Merak etmek serbest olduğuna göre öğrenmek istiyorum: Bu durumda ormanlarımızdan üretim amaçlı kesimler amenajman planlarına akseden hayali artım rakamlarına göre mi olmaktadır?

Örneğin OGM verilerine göre, Türkiye’nin ormanlık alanı 22,7 milyon hektar olarak kabul edilmektedir. Sayıştay raporuna göre bu tamamen hukuki bir tanımdır. Çünkü bir ağaçlık alanın orman sayılabilmesi için aranması gereken şartlardan biri ağaçların tepelerinin toprağı %10'dan fazla örtmesi gerekliliğidir. Bu durumda 2015'te Türkiye'nin orman alanı miktarı 22,7 milyon hektar değil 11 milyon 715 bin hektardır. Dolayısıyla, amenajman planlarına göre hesaplanan orman alanı uluslararası kriterlere göre orman tanımına girmeyen alanları da kapsamaktadır.

Neymiş efendim! Ormanlarımız artıyormuş…Güldürmeyin beni!. Benim çocukluğumun geçtiği Hendek’e Adapazarı yönünden girişte sağ tarafta şimdi fidanlık olan alanı da kapsayan ormanı ağaçlarıyla, yapraklarıyla, içinde akan ufak dereleriyle bugün gibi hatırlıyorum. Orada adeta bir orman denizi vardı. Oradan bakıldığında Keremali dağlarının etekleri görülmezdi. İlçenin içinden geçilip son mahallesinden Düzce yönüne sapıldığında sol tarafta düz bir alanda çok güzel bir kestane ormanı vardı. İlkokulda iken bizi bazen oraya götürürlerdi Yüksek kestane ağaçları arasında oynardık.

Şimdi o ormanların yerinde yeller esiyor.

Ben Orman Mühendisi olarak Anadolu’da çalıştığım yerlerde, içinde dolaştığım ormanları arayıp da bulamıyorum.

Artık iyice inandım ki Türkiye’mizde orman tahribatı ve orman alanlarının azalması sadece yangınlar, tarla açmalar ve kaçak kesimler yüzünden olmuyor.

Kaynak:

1)T.C.Sayıştay Başkanlığı. 2020. Orman Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu.

2)Foreste e biodiversità, troppo preziose per perderle Le risposte alle domande più frequenti.