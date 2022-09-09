Haydar Aliyev Kültür Evi Dostluk ve Barış Projesi

Değerli okurlarımız, hoşgörünüze sığınarak uzun yıllar sorumluluğunu üslenip yönetim kurulumuz olarak büyük hizmetleri gerçekleştirdiğimiz 2004 yılında kurduğumuz Haydar Aliyev Kültür Evi Derneğimizin ses getiren Projesi ile ilgili çalışmalarımız hakkında bilgi paylaşımında bulunacağım.

İçişleri Bakanlığımız ile Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evimiz arasında 3 yılda 3 proje protokolü imzalandı.

1) 2020 yılında Ermeni Diasporasının yalan iftiralarına cevap verme.

2) 2021 yılında yine Ermeni iddialarıyla mücadele üzerine iki projeyi de başarı ile tamamladık.

3) Bu projelerin üzerine 2022 yılında üçüncü projeyi de protokol imzalayarak teslim alarak çalışmalara başlamış bulunuyoruz.

Projelerimizi yönetim kurulu üyemiz ve Proje Koordinatörü Alptekin Cevherli beyle birlikte yürütmekteyiz.

Nitekim Anadolu Ajansına beraber açıklamalarda bulunduk.

Proje Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan Dostluk Projesi olarak tasarlanmıştır.

Bilindiği gibi 2020 yılında Azerbaycan ile Ermenistan arasında 44 gün süren savaş oldu.

Bu savaşta Azerbaycan işgal altındaki topraklarının büyük bir kısmını geri alarak savaşı kazanan taraf oldu.

Azerbaycan'ın üç katından fazla Ermeni askeri kayıp verdi.

Türkiye bu savaşta sonuna kadar Azerbaycan'ı desteklediğini net bir şekilde dünyaya duyurmuştur.

Azerbaycan'ın eli kuvvetli bir şekilde müzakere masasına oturmuştur.

Kafkasya’ya kalıcı barışın gelmesi için Azerbaycan ile Ermenistan'ın işbirliğinin hayata geçmesi gerektiğine inanılmaktadır.

Yakın tarihimizde bu konuda çok örnekler vardır.

Kurtuluş Savaşımızda Yunanistan mağlup edildikten sonra devrin devlet adamı büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk, Yunanistan Başbakanı Venizelos ile barış masasına oturmuştu.

Galip gelen taraf olarak müzakere masasında eli kuvvetli olmuştu.

Ermenistan bugün zor durumlardan kurtulmak için barış onlar için tek seçenektir.

Barışmasını bilmeyenler savaşmasını da bilemezler veciz sözü deneyim sonucu söylenmiştir.

Devletlerde ilelebet düşmanlıkta yoktur, dostlukta yoktur.

Emperyalist güçler ve devletler savaşların devamını isterler. Silahlarını satabilmek için vekalet savaşları çıkarır ve yönetirler.

Savaşlar yıkımdır, acı ve gözyaşı ile ölümdür.

Geçmişteki acıları unutmak çok zor!

Ama 150 yıl öncesinde ki bir arada yaşanmışlıkları tekrar yaşamak imkansız olmadığı düşünülüyor ve söyleniyor.

Nitekim Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev diyor ki.

"Azerbaycanlılar ve Ermeniler bir ülkenin vatandaşları kimi dinc yanaşı yaşayabilirler."

Acıların bitmesi için, insanların korkusuz yaşamaları için düşmanlıklara değil dostluklara ve karşılıklı çıkarlara önem vermeleri gerektiğine inanıyoruz.

Mecbur kalınmadıkça savaşın cinayet olduğu unutulmamalıdır.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Devlet Başkanı Paşinyan ilişkileri kuvvetlendirmek için barış görüşmelerine devam ettiklerini görüyoruz.

Savaştan ve kavgadan nemalanan kişiler ve gruplar barışı çeşitli bahaneler ileri sürerek engellemeye çalıştıkları gerçeği göz ardı edilmemelidir.

İçişleri Bakanlığı destekli bu projelerimiz gerçekleri bütün çıplaklığı ile anlatmak için konferans tertipleyerek iletişim araçları ile ve konferans bildirilerini kitap halinde yayınlayarak ilgili devletlerin kamuoyuna bilgilendirmeler yapılacaktır.

Projede kademe kademe çalışmalara ve bilgilendirmelere aralıksız devam edilecektir.

Bütün engellemelere karşın barışın gerçekleşeceğine inanıyor ve bekliyoruz.

Zor olmasına rağmen zoru yenmek ve başarmak mecburiyetindeyiz.

Bu projenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyey, “Ermenistan'a ve Başbakanı Paşinyan'a savaş bitti. Artık barış ve iyi komşuluk teklif ediyorum” diyerek samimi duruş ve düşüncesini dünya kamuoyuna duyurdu.