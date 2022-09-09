Atatürk CHP’yi neden kurdu, amacı neydi?

Atatürk, CHP’yi kurarken ne düşünmüştü?

Mustafa Kemal Atatürk, parti kurma niyetini, 6 Aralık 1922 tarihinde yaptığı konuşmada şöyle dile getirmişti:

“Milletin her sınıf halkından, hatta İslam dünyasının en uzak köşelerinden bana ebedi olarak iftihar duyacağım şekilde gösterilen teveccüh ve itimada layık olabilmek için, en mütevazı bir millet ferdi sıfatıyla hayatımın sonuna kadar vatanın hayrına vakfeylemek emeliyle, barıştan sonra halkçılık esası üzerine dayanan Halk Fırkası adıyla siyasi bir fırka kurmak niyetindeyim…”

O yılları gözünüzün önüne getirmeye çalışın.

Atatürk’ün bu konuşmayı yaptığı tarihlerde, Kurtuluş Savaşı yeni sona ermişti.

Mudanya Ateşkes Antlaşması, yeni imzalanmıştı.

Saltanat, yeni kaldırılmıştı.

Lozan barış görüşmeleri, yeni başlamıştı.

Özetle, Türkiye “yeni bir döneme” hazırlanıyordu.

Atatürk artık parti kurma zamanının geldiği görüşündeydi.

Atatürk, bu konuşmasının hemen ardından yurt gezisine çıktı.

Amacı toplumu “partili yaşama” hazırlamaktı.

Bu gezi sırasında yaptığı konuşmalardan birinde, Halk Fırkası’nın temel felsefelerinden birini oluşturacak şu ifadeyi kullandı:

“Bence, bizim milletimiz birbirinden çok farklı menfaatleri takip edecek ve bundan dolayı da mücadele halinde buluna gelen çeşitli sınıflara malik değildir. Memleketteki sınıflar birbirlerine lazım olan ve birbirlerini tamamlayıcı ve bütünleyici mahiyettedir. Onun için de Halk Fırkası, bütün sınıfların haklarını, yükselme sebeplerini ve saadetini sağlamak yolunda çalışmalarda bulunacaktır.”

Gördüğünüz gibi…

Mustafa Kemal, Halk Fırkası’nın…

*Sınıf temeli üzerine kurulmayacağını…

*Toplumda sınıf ayrımı yapılmayacağını…

*Tüm sınıfları kapsayan bir parti olacağını…

Ziyaret ettiği yerlerde anlatmaya çalışıyor.

Sonunda…

Parti kurma fikri toplumda kabul görünce…

Kurtuluş Savaşı’nı örgütleyen ve yürüten “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”, “Halk Fırkası”na, yani partiye dönüştürülüyor.

Mustafa Kemal, 99 yıl önce, 9 Eylül 1923 tarihinde, İçişleri Bakanlığı’na başvurarak Halk Fırkası’nın kuruluşunu bildiriyor.

Yine aynı gün kabul edilen “Halk Fırkası Nizamnamesi”nin birinci maddesi şöyle:

*Milli hâkimiyetin halk tarafından ve halk için icrasına rehberlik etmek. (Milli egemenliğin halk tarafından halk için yerine getirilmesine öncülük etmek)

*Türkiye’yi asri bir devlet halinde yükseltmek. (Türkiye’yi çağdaş ve kalkınmış bir ülke haline getirmek)

*Türkiye’de bütün kuvvetlerin üstünde kanunun velayetini hâkim kılmak için çalışmak. (Türkiye’de hukukun üstünlüğünü egemen kılmak)

***

Mustafa Kemal Atatürk, CHP’yi bu düşüncelerle kurmuştu.

Amacı, toplumu sivil hayata hazırlamaktı.

Kurtuluş Savaşı’nı kazanıp devleti kuranları “parti gücü” etrafında toplamaktı.

Böyle yola çıktı.

CHP’nin kuruluşunda, bu temel hedefi ön planda tuttu.

Türk toplumu, artık padişahın iki dudağı arasından çıkan sözlerle değil, “temel ilkeler” ve “kurumsal kararlarla” yönetilecekti.

Bunun için de sivil hayatın ön şartı “siyasi parti” gerekliydi.

CHP (Halk Fırkası), bu düşüncelerle 9 Eylül 1923’te kuruldu.

YARIN:

CHP’yi kimler yönetti, bugüne

kadar kaç yıl iktidarda kaldı?