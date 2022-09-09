İşte işçilerin çalışma yaşamında karşılaştıkları ilk beş problem!

Türkiye’de iş bulmak zor. İş bulduğunda ise işçi olarak çalışmak da sorunlu. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR), hazırladığı Türkiye İşçi Sınıfının Görünümü 2021 araştırmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Kitap olarak yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, işçilerin yüzde 59,3’ü, yasal çalışma süresi olan 45 saatin üzerinde çalışıyor. Bu oran, sigortalı işçilerde yüzde 58,4’e, sigortasız işçilerde ise yüzde 64’e çıkıyor. Buna rağmen, her 5 işçiden yalnızca birinin fazla mesai ücreti alabildiği belirtildi. Araştırmada ayrıca, fazla mesai sorunu, düşük ücretten sonra çalışma hayatındaki en büyük ikinci sorun olarak öne çıktı.

FAZLA MESAİDE DURUM

Fazla mesainin detaylarına bakıldığında, şunlar öne çıkıyor:

• Araştırmaya katılan işçilerin yüzde 14,2'si haftada birkaç gün, yüzde 8,9'u ayda birkaç gün, yüzde 5,8'i haftada bir gün, yüzde 4,8'i hemen hemen her gün fazla çalışma yaptığını belirtti.

• Çalışma saatlerinin uzunluğu cinsiyete göre değişmemekle birlikte genelde lise altı eğitim seviyesinde diğer eğitim gruplarına göre oldukça yüksek olduğu görülüyor.

• Lise altı eğitim seviyesinin yüzde 62,6’sı çalışma saatlerinin uzun olduğunu ifade ederken bu oran yükseköğrenim mezunlarında yüzde 55’e düştü.

EN BÜYÜK PROBLEM

Araştırma, işçilerin çalışma yaşamında karşılaştıkları ilk beş problemi de ortaya koydu. Bu sorunlar şunları;

-İşçilerin yüzde 93,5'i düşük ücreti çalışma hayatının en büyük problemi olarak görüyor.

-Yüzde 67'si çalışma saatlerinin uzun olmasından yakınıyor.

-Yüzde 26’sı ücretin düzenli olarak alınamamasından şikayetçi.

-Yüzde 18,3'ü fazla mesaiden yakınıyor.

Yüzde 17,3'ü de işini kaybetme korkusu yaşaması…

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Araştırmaya katılan işçilere “Türkiye'de çalışma hayatına dair en önemli sorun nedir?” sorusu da yöneltildi. İlk 4 sorun…

-İşsizlik (yüzde 71,7),

-Düşük ücret (65,2),

-Sigortasız çalıştırılma / kayıt dışı istihdam (yüzde 44,8)

-Uzun çalışma saatleri (yüzde 42,9)

PANDEMİDE BORÇLANMA ARTTI

Pandemide iş ve gelir kayıpları ile artan hijyen ihtiyacı işçilerin geçinmelerini zorlaştırdı. Araştırmaya katılan işçilere yöneltilen ‘Son 12 aydaki ekonomik durumunuzla ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur’ sorusunda pandeminin yaratmış olduğu geçinme zorluğu ölçülmeye çalışıldı. Sıralama şöyle oluştu;

-İşçilerin yüzde 55'i borçlarının artt…

-Yüzde 27'si faturalarını ödemekte zorlanıyor.

-Yüzde 25'i kredi kartı borcunu ödeyemiyor.

- ‘Gelirim aynı kaldı’ diyenlerin oranı yüzde 33'te kalırken, işçilerin sadece yüzde 1,6'sı gelirinin pandemi döneminde arttığını belirtti.

İşçilerin yüzde 66,4'ünün harcamalarını azalttığını, yüzde 49,6'sının ise daha ucuz besinlere yöneldiğini belirtmesi dikkat çekti. Araştırmaya katılan işçilerin yüzde 32,4'ü de kredi kartlarını daha fazla kullandıklarını ifade etti.

EVDEN ÇALIŞANLAR

Araştırmaya katılan işçilere “Genel olarak uzaktan/evden çalışmaktan memnunum ve devam etmek isterim” ifadesine katılım düzeyi soruldu.

İşçilerin yüzde 30,8'i evden çalışmadan memnun olduklarını ve devam etmek istediklerini belirtirken, yüzde 23,8'i ise bu görüşe katılmadığını belirtirken; yüzde 43'ü ise bu görüşe kısmen katıldığını ifade etti. Öte yandan, evden çalışanların ev işleri ve bakım yükü arttı.

Salgın döneminde evden çalışan işçilere ev işleri ve bakım yükünün artıp/artmadığına ilişkin kanaati soruldu. Buna göre, işçilerin yüzde 48,8'i ev işleri ve bakım yükünün arttığını belirtti. Bu oran erkeklerde yüzde 44,8 iken, kadınlarda yüzde 52,9 düzeyinde oldu. Uzaktan çalışanların ev masrafları da artış gösterdi. İşçilerin yüzde 58'i pandemi döneminde ev masraflarının arttığını belirtti.

TERCİH; PANSİYON

Araştırma, emekçilerin nasıl ve ne kadar dinlenebildiklerini, kullanılan yıllık izin haklarıyla gözler önüne serdi. Buna göre, araştırmaya katılan işçilerin büyük bölümünün yıllık iznini evde ya da memlekette, köyde geçirdiği görüldü. İşçilerin yüzde 41,7'si yıllık iznini evde geçirdiğini ifade etti. Tatil amacıyla bir otel, pansiyon gibi yerlerde konaklayabilen işçilerin oranı yüzde 34,2'de kaldı. Böylece, araştırmaya katılan her üç işçiden yalnızca birinin tatil amacıyla bir yerde konaklayabildiği belirtildi.

YÜZDE 18,5’İ KAYIT DIŞI

İşçilerin yüzde 8,2'si herhangi bir sosyal sigortasının olmadığını belirtti. Araştırmada şöyle denildi: “Sigortasız olup yakınları üzerinden yararlananlar eklenirse yüzde 13,5; primleri eksik yatırılanlar eklerse de işçilerin yüzde 18,5 oranında kayıt dışı çalıştığı söylenebilir.”

BAŞKANLIK SİSTEMİ

Katılımcılara başkanlık sistemini ülkenin ve çalışanların sorunlarının çözümü açısından nasıl değerlendirdikleri soruldu. Çalışanların yüzde 44,5'i başkanlık sistemini olumsuz değerlendirirken, yüzde 26,9'u ise olumlu görüş bildirdi. Katılımcıların yüzde 20,1'i ne olumlu ne değil derken, yüzde 8,5 ise bilmiyorum/ fikrim yok diyenlerden oluştu. (Sözcü)

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) kitap haline getirdiği araştırmayı yukarıda okudunuz. Çok çarpıcı sonuçlar var. Bir yandan iş bulamama. İş bulduğunda da çalıştığın yerdeki sorunlar. Yani Türkiye’de işçi olmak da zor.