Eylül ayında olgunlaşan değişik meyve çeşitleri

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle Eylül ayında olgunlaşan değişik meyve çeşitleriyle ilgili bilgileri paylaşacağım.

Armut Çeşitleri

William Rouge: Bu çeşit William'ın bir mutasyonudur. Meyve kırmızı renkte olup bütün evsafı ile William'a benzer. William'a nazaran daha şekerlidir. Ağacı kuvvetli ve bol mahsul verir. Eylül başlarında olgunlaşır.

Beürre Hardy: Meyve orta büyüklükte, pas renginde, eti beyaz ,sulu, tatlıdır. Eylül'de olur.

Abbe Fetel: Meyvesi uzunca kehrivari sarı kokulu, kumsuz, sulu, tatlı, Eylül ayında olur.

Erik Çeşitleri

Presidente: İç rengi filizi yeşil, dış rengi koyu mordur. Hafif noktalı, kalın kabuklu, az kokulu, tatlı, sulu, yarma, meyvesi iridir. Eylül ayında olur.

Stanley: İç rengi filizi yeşil, dış rengi koyu mor, kalın kabuklu, az kokulu, tatlı, sulu ve yarmadır. Eylül ayında olur.

Şeftali Çeşitleri

Hâle: Meyvesi iri yuvarlak, sarı altın rengi, sarı üzerine kırmızı yanaklı, eti sarı, çekirdek yatağı etrafı pembe, suluca, kokulu, tatlı, yarma, Eylül başında olur.

Fowwler: Meyvesi büyük, muntazam yuvarlak, güneş gören yüzü donuk akıtmalı, kırmızı, eti beyaz, çok sulu, tatlı, kokulu, Eylül başlarında haleden sonra olur.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe