CHP’yi kimler yönetti, bugüne kadar kaç yıl iktidarda kaldı?

Bugün ağırlıklı olarak iki konu üzerinde duracağız.

CHP’nin üst kadroları ve devlet yönetiminde söz sahibi olduğu yıllar…

Bitmek tükenmek bilmeyen kurultaylarından, kapalı kaldığı yıllardan, parlamentoya giremediği dönemden de söz edeceğiz.

Sonra şu iktidar yılları…

CHP, 99 yılda ne kadar süre iktidar olabildi?

Devlet yönetiminde ne kadar söz sahibi olabildi?

Kaç seçim kazanabildi?

Bunları da irdeleyeceğiz.

Başlayalım!



CHP’de kimler genel başkanlık yaptı?

CHP’de, kuruluşundan bugüne kadar, yani 99 yılda 7 isim genel başkanlık koltuğuna oturdu.

4 isim de kısa süreliğine genel başkanlığa vekâlet etti.

GENEL BAŞKANLAR

*Mustafa Kemal ATATÜRK : 11.09.1923- 10.11.1938

*İsmet İNÖNÜ : 26.12.1938- 08.05.1972

*Bülent ECEVİT : 14.05.1972- 30.10.1980

* Deniz BAYKAL : 09.09.1992- 18.02.1995

11.09.1995- 22.04.1999

30.09.2000- 10.05.2010

*Hikmet ÇETİN :18.02.1995- 11.09.1995

*Altan ÖYMEN :23.05.1999- 30.09.2000

*Kemal KILIÇDAROĞLU :22.05.2010- (devam ediyor)

GENEL BAŞKAN VEKİLLERİ

*Celal BAYAR :10.11.1938- 26.12.1938

*Kamil KIRIKOĞLU : 08.05.1072- 14.05.1972

*Mustafa ÜSTÜNDAĞ : 30.10.1980- 16.10.1981

*Cevdet SELVİ : 22.04.1999- 23.05.1999

10.05.2010- 22.05.2010

GENEL BAŞKANLARIN GÖREV SÜRELERİ

*Mustafa Kemal ATATÜRK : 15 yıl

*İsmet İNÖNÜ : 34 yıl

*Bülent ECEVİT : 8 yıl

*Deniz BAYKAL : 17 yıl

*Hikmet ÇETİN : 7 ay

*Altan ÖYMEN : 16 ay

*Kemal KILIÇDAROĞLU : 12 yıldır görevde.

CHP, kaç yıl iktidarda kaldı?

Önce şu “CHP seçim kazanamıyor, tek başına iktidar olamıyor” konusuna açıklık getirelim.

Doğru…

CHP’nin iktidarda bulunduğu dönem, sadece 1923-1950 arası.

27 yıl…

“Tek parti” dönemi…

Diğer zamanlarda çok kısa ve eli kolu bağlı “koalisyon dönemleri” yaşadı.

Parça parça…

Dura kalka…

Bunların da hepsini toplasan 5 yılı bulmaz.

CHP’NİN İKTİDAR YILLARI

*1923-1950 : Tek parti dönemi, CHP iktidarda.

*1961-1965 : İsmet İnönü başkanlığında 3 koalisyon hükümeti.

*1973-1974 : Bülent Ecevit başkanlığında CHP-MSP koalisyon hükümeti.

*1977-1978 : Bülent Ecevit başkanlığında iki küçük partiyle koalisyon.

*1991 seçimi sonrası kurulan SHP-DYP koalisyonu, SHP-CHP birleşmesi sonrası CHP-DYP koalisyonu olarak devam etti.

Hepsi bu kadar!

Tek parti dönemini saymazsak, CHP 1950’den buyana hiçbir zaman “tek başına” iktidar olamadı.

72 yıldır…

CHP’nin kapalı olduğu yıllar

CHP, 99 yıllık tarihinde 11 yıl kapalı kaldı.

12 Eylül ihtilalinden sonra, 16 Ekim 1981’de bütün siyasi partilerle birlikte kapatıldı, 9 Eylül 1992’de yeniden açıldı.

CHP’nin kapalı kaldığı dönemde, aynı gelenekten gelen 3 siyasi parti kuruldu.

*HP-Halkçı Parti

*SODEP-Sosyal Demokrasi Partisi

*DSP-Demokratik Sol Parti

Bunları da bünyeden sayarsak, bu partiler de hiçbir zaman tek başına iktidar olamadı.

CHP’nin parlamento dışında kaldığı dönem

CHP, 99 yıllık tarihinde sadece bir seçimde “devre dışı” kaldı.

18 Nisan 1999 tarihinde yapılan genel seçimlerde…

Yüzde 8.71 oy oranı ile barajı aşamadı ve TBMM’de temsil edilmedi.

Bu seçimde DSP 136 milletvekili çıkardı.

Baykal, seçim yenilgisinden sonra genel başkanlıktan istifa etti, genel başkanlığa bir süre Cevdet Selvi vekâlet etti.

CHP, bugüne kadar toplam 56 kurultay yaptı

Boşuna adı çıkmamış…

CHP, bugüne kadar 19’u olağanüstü, 37’si olağan toplam 56 kurultay topladı.

Neredeyse 1.5 yılda bir kurultay!

Son olağan kurultayını 25-26 Temmuz 2020’de yaptı.

Bu kurultaylarda bizden de (Kocaeli’nden) genel başkan adayları çıktı.

18 Nisan seçim yenilgisinden hemen sonra 22-23 Mayıs 1999’da toplanan 9.Olağanüstü Kurultay’da 5 isim genel başkanlığa adaylığını koydu. Altan Öymen, Hasan Fehmi Güneş, Murat Karayalçın ve bizden Hurşit Güneş.

Seçimi üçüncü turda 521 oy alan Altan Öymen kazandı.

Bir yıl sonra, 30 Eylül 2000 tarihinde yapılan olağanüstü kurultayda da Sefa Sirmen’i genel başkan adayları arasında gördük.

Deniz Baykal, Altan Öymen, Hasan Fehmi Güneş ve Sefa Sirmen genel başkan adayı oldu, seçimi üçüncü turda 543 oy alan Deniz Baykal kazandı.

Dillere destan 1977 seçimi

Bu seçimden bu noktada mutlaka söz etmeliyim.

Çünkü bu seçim, 5 Haziran 1977 tarihinde yapılan seçim, her CHP’linin dilinde destandır.

Dönerler dolaşırlar o seçimden söz ederler.

“Ecevit yüzde 41.5’i nasıl almıştı?” diye iç geçirirler.

Evet, bu seçim CHP’nin kazandığı ilk ve son genel seçim!

Kazandığı derken, “diğer partilere üstünlük sağladığı” seçim demek istiyorum.

Gerilimli günlerdi.

1 Mayıs kutlamaları kanlı bitmişti.

Ecevit’e suikast iddiaları ortalığı iyice karıştırmıştı.

Türkiye adım adım erken seçime gidiyordu, seçim “kanlı siyasi süreçten” çıkış olarak görülüyordu.

CHP’nin ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm olabileceği yönünde toplumda beklenti başlamıştı.

“Halkçı Ecevit” sloganları ortalığı yıkıyordu.

1977 seçimleri böyle bir ortamda yapılmıştı.

Bütün ibreler CHP’yi gösteriyordu, CHP beklendiği gibi bu seçimde en yüksek oyu (yüzde 41.5) aldı.

CHP’nin oyu neredeyse bir önceki seçimden 8 puan öndeydi.

AP’nin bütün çabası yüzde 37 ile sonuçlandı.

MSP yüzde 8.5, MHP yüzde 6.5’ta kaldı.

Sistem gereği, tek başına iktidar olabilmesi için CHP’nin 226 milletvekili çıkarması gerekiyordu, 213’te kaldı.

Seçimi kazanmıştı, ama tek başına iktidar olamıyordu.

CHP için zorlu süreç başlamıştı.

Sonunda AP’den ayrılıp gelen milletvekillerin desteğiyle derme çatma bir hükümet kurdu, ama güvenoyu alamadı.

Başlayan ekonomik sıkıntılar daha da derinleşti.

Emperyalist ülkeler CHP’yi istemiyordu.

Kıtlıklar, yokluklar, kuyruklar başladı…

Küçük partilerle kurduğu koalisyon hükümetleri “bıçak sırtında” gidiyordu.

14 Ekim 1979 tarihinde yapılan “milletvekili ara seçiminde” CHP’nin oyu yüzde 30’un altına düşünce, Ecevit başbakanlıktan istifa etti.

CHP’nin 1977 seçim zaferi, böyle hüsranla sonuçlandı.

Bu seçim, CHP’nin “diğer partilere üstünlük sağladığı” son seçim olacaktı.

CHP’nin 99 yıllık “kurultay” ve “iktidar” serüveni böyle.

YARIN:

CHP, ülkemize ne hizmet ettiyse 1923-1950 arasında yaptı