MUTLULUK bir şans işi mi, bir SEÇİM mi?

Herkes mutlu olmak ister… Mutlu bir yaşam ister… Ama istemekle olmuyor. Mutluluk bir şans işi mi, bir seçim mi? Süheyl Aygül, internette konuyla ilgili bir değerlendirme yazısı yazdı. Bu yazıyı sizinle paylaşmak istedim. Aşağıdaki yazıyı okuyunca, bunu daha iyi anlayacaksınız.

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John Lennon'a küçükken sorarlar:

-Büyüyünce ne olacaksın?

-Mutlu olacağım.

-Sen soruyu anlamadın sanırım?

-Bence, siz hayatı anlamadınız!

Lennon aslında hayat konusunda küçük yaşta keşfettiği ve hala keşfedemeyenlere verdiği cevap ile mutluluğun bir temenni değil, bir tercih olduğunu bize anımsatır.

Mutluluk bir şans işi değildir.

Mutluluk bir seçimdir.

Mutsuzluk da bir seçimdir.

Herkes hayatta bir şeyler yaşıyor. Birçok fırsat ve tehditle karşılaşıyor. İnsanları mutlu eden şey ise,“Yaşadıklarını yorumlama biçimleri'”.

Mutluluk herkese uygun fabrikasyon bir şey de değildir.

Mutluluk tüketilmeden önce seçilmesi ve üretilmesi gereken bir şeydir.

Genel kuralları olan bir kavram değil; kişiye özgü, özel ve eşsizdir.

Hayatta herkes kendi mutluluk uçurtmasını dizayn eder ve sonra davranış ve seçimleri ile havalandırır. Uçurtmanın başkalarından daha parlak veya büyük olması değil, kişinin özünü tanımlaması, güçlü yönlerini ve öğrendiklerini, hayat amacı ve değerlerini taşıması ve dengede olması yeterlidir.

Peki, mutlulukla ilgili bazı temel soruların cevaplarının üzerinden geçelim.

MUTLULUK NEDİR?

Mutluluk hayatta olmaktan duyulan sürekli bir sevinç halidir.

NEDEN HEP MUTLU OLAMIYORUZ?

- “Daha Baskısı”: Sadece mutlu olmak isteseydik bu kolay olacaktı ama biz başkalarından daha mutlu olmak istiyoruz. Bu da oldukça zor çünkü onları daima olduklarından daha mutlu sanıyoruz. Hep nedense daha güzel, daha başarılı olmaya zorluyoruz kendimizi. Bu da zamanla kendimizden duyduğumuz hoşnutluğu azaltarak bizi mutsuz kılıyor. Kazan-kaybet gibi güç oyunlarından uzaklaşırsanız etrafınızdaki negatif enerjinin de azaldığına tanık olursunuz. Aynı zamanda bencillikten uzaklaşmış olursunuz.

- Tatminsizlik: Hayata karşı nankörüz. Mutluluk yaşanabilir koşullar gerektirir, cennet değil unutmamalıyız. Tatmin çıtamızı daha gerçekçi olarak başta kendimiz sonra da herkes için daha mütevazi bir seviyede tutabilirsek mutluluğun etrafımızda dolandığını görebiliriz.

- Hedonik Adaptasyon: Yüklü bir piyango kazandınız ve bir mutluluk patlaması yaşadınız diyelim. Kısa süre sonra bu duruma alışınca mutluluk seviyesi piyangodan önceki “sabit düzey” ine iniyor. Bu durum yaşadığımız acılar içinde geçerli onlarda bizi sonsuza kadar mutsuz etmiyor makul bir süre sonra insanlar eski mutluluk düzeylerine geri dönüyorlar. Buna “hedonik adaptasyon” deniyor. Yani, İnsan iyi bir şeye de kötü bir şeye de zamanla alışır ve o durum artık onun mutluğunu pek etkilemez hale gelir. Hedonik adaptasyon insanların maddi gelişmelere (unvan, terfi, piyango, ödül, lüks araba veya villa) çabuk adapte olarak onları kısa zamanda (ortalama üç ay) kanıksamalarına, olağan olarak algılamalarına verilen ad. Hedonik adaptasyon evlilik için de geçerli; bu konuda yapılan araştırmalar doğru evlilik pek çok insanı mutlu ediyor ancak bu sanıldığı kadar yoğun değil ve sanıldığı kadar da uzun sürmüyor ortalama iki yılda kayboluyor ve kişi eski mutluluk eşiğine geri dönüyor. Yani hedonik adaptasyon bize diyor ki “Mutluluk geçici” akıllı ol ve bulunduğun anda mutlu olmaya çalışmanın yollarını bul! diyor.

MUTLULUĞUMUZU NELER ETKİLİYOR?

- Mutluluğumuzun yüzde ellisi genetik faktörlerden etkileniyor. Geri kalan yüzde ellinin yüzde onunu ev, iş, arkadaşlar gibi yaşam şartlarımız etkiliyor. Geriye kalan koskocaman bir yüzde kırk var. Peki bu ne demek? Bu kontrolünüzde olan alanı kendi isteğinize göre, seçiminizle, bakış açınıza göre doldurabilirsiniz demek. İster mutlulukla, ister mutsuzlukla.

- Demokrasi rejimi, aslında bir mutluluk sigortası. Düşünün bakalım devleti oluşturan kurumları. Yargı, parlamento, ordu, siyaset, polis, üniversiteye güveniyor musunuz? Güveniyorsanız sorun yok demokratik rejimde yaşıyorsunuz demektir. Danimarka, İsveç, Norveç gibi İskandinav ülkeleri dünyanın en mutlu ülkeleri seçiliyor nedeni demokrasinin özünde yer alan sosyal devlet anlayışı ile insanlara mutluluk saçıyor olmaları elbette.

- Yine araştırmalara göre mutlu insanların yaptığı gülme sporunun da mutluluk üzerinde sayısız faydaları var.

MUTLULUĞU NELER SANILDIĞI KADAR ETKİLEMİYOR?

- Güneşin motivasyona belki katkısı var ama mutluluğa pek yok. Olsaydı yıllardır Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya gibi çok az güneş gören Kuzey Avrupa ülkeleri hep mutluluk endeksinde zirvede yer almazlardı.

- Paranın da o kadar olmadığını biliyoruz. Fakirliği iyileştirmek için para kullanıldığında, paranın mutluluğa olan etkisi yadsınamaz. Ama belli bir seviyeden sonra para ile mutluluk doğru orantılı yükselmiyor. Dünyada çok paraya sahip olmakla birlikte derin mutsuzluklar içerisinde uyuşturucu ve skandallarla kendisini dışarı vuran sayısız varlıklı insan örnekleri mevcut. Temel ihtiyaçlar karşılanırsa, para duygu değişimi üzerinde pek de bir rol oynamıyor. Para ile mutluluğu satın alamıyorsunuz, zira mutluluk çok zengin. Zenginlik mutluluk getirmiyor ama mutluluk zenginlik getiriyor.

- Mutluluğu “sahip olmak” değil, “olmak” üzerine kurmaya çalışmakta yarar var. “Madde obezi” olmamak doğru bir secim olmayabilir. Zira, bir noktadan sonra madde obezleri insanlara da madde muamelesi yapabiliyorlar. Eşya biriktirmek yerine dost ve anı biriktirmek daha değerli.

MUTLULUĞA NELER ZARAR VERİYOR?

- Mükemmelliyetçilik mutluluğa zarar veriyor. Mükemmel demek tam, eksiksiz, kusursuz anlamında kullanılır. Hayatta tam ve kusursuz bir şey yoktur. Her şey bir oluş ve gelişme halinde, her şey kusurludur. Ayrıca, mükemmelcilik iyinin de düşmanıdır.

- Mutsuzluğun yine bilinen en garantili yollarından biri herkesi mutlu etmeye çalışmaktır. “hayır diyemeyen” insanlar da mutsuzluğa davetiye çıkarmaktadır. Fazla yargılayıcı ve kötü niyetli yorumlar da sizi mutsuz eder.

Mutsuzluk, hayatı değersiz görenlerin, onu güzelleştirmek için hiç bir şey yapmayanların ödemek zorunda olduğu ağır bir bedeldir.

Osho'ya göre de; ''Hiç kimse mutlu bir insandan hoşlanmaz.Çünkü mutlu bir insan diğerlerinin egosunu incitir...''

PEKİ, BU SATIRLARIN YAZARINA SORARSANIZ MUTLULUK NEDİR?

Mutluluğun ön şartı “Kendin olmak” tır.

Öze sadakat, içsel barışı ve tutarlılığı yakalamak, kalp-akıl uyumu önemlidir.

Mutluluk madenini dışarıdan ithal etmektense, içimizde üretip başkalarıyla da paylaşır hale gelmemizdir bizi mutlu kılan. Zira, mutluluk içeriden dışarı yayılır.

Mutluluğun kapısında kocaman harflerle “Kendi olmayan giremez” yazar unutmayın!”

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Çay içmenin faydaları nelerdir?

Diyetisyen Muhammed Şahin, çay içmenin faydalarını anlattı. Siyah, yeşil veya beyaz hiç fark etmez, çayın her hali güzel her hali yararlı.

-Kanserden koruyor.

-Damarları güçlendiriyor.

-Şekeri dengeliyor.

-Şekersiz olmak şartıyla kilo vermeyi sağlıyor

-İnflamasyonu yani iltihabi önlüyor

-Hafızayı güçlendiriyor

-Alerjileri önlüyor

-Tansiyonu dengeliyor

-Keyif veriyor

-Hayata anlam katıyor

Çay içeriğindeki kateşinlerden (antioksidan) kaynaklı kanserle mücadelenden tutunda enfeksiyonlar, kemiklerin güçlenmesi, karaciğerin detoksu, cildin güzelleşmesi, hafızanın güçlenmesine kadar birçok faydası olan ayrıca bir kültür ve bir yaşam şekli olan mucizevi bir içecek.

Yazımın başında da belirttiğim gibi siyah, yeşil beyaz veya soğuk sıcak olması hiç farketmez çay her hali ile faydalı. Sadece ama sadece çay olarak tükettiğiniz takdirde öyle ama içine hiçbir ekleme yapmadan tüketilirse öyle. Çayın tek handikapı içine şeker eklenmesi veya yanında illa ki bir şeyler atıştırılması şayet çayı tek başına tüketebilirseniz süper bir antioksidan ve yaşlanma karşıtı iksir tüketmiş olursunuz.

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MUTFAK SIRLARI

-Kesme tahtasını temizlerken üzerine tuz serpmek hem kokusunu alacaktır hem de hijyenik olmasını sağlayacaktır.

-Kavurma işleminde tereyağına bir miktar sıvı yağ eklerseniz tereyağın yanmasını engelleyebilirsiniz.

-Kıyılmış sarımsaklar soğanlarla birlikte değil, soğanlar kavrulduktan sonra tencereye ilave edilmelidir. Böylece yanmayacak ve aromalarını kaybetmeyecekler.

-Ocaktaki yemeğin taşmasını önlemek için tencerenin üzerine tahta kaşık koyun.

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ÜNLÜLERDEN ANLAMLI SÖZLER

-Yalnız kalma özgürlüğü sarhoş edicidir. (Kangala Ranaut)

-Kalbini değiştirerek hayatını değiştirirsin. (MaxLucado)

-Affetmek geçmişi değiştirmez ama geleceğin önünü açar. (Paul Boese)

-Aşktan yana yaşadıklarımı bilseydin eğer, halen sevebiliyor oluşuma aşık olurdun. (Elif Şafak)

-Bir kez kaçar uçurtman, sonra gökyüzüne küser insan…’’ (Hermann Hesse)

-Önce biz alışkanlıklarımızı oluştururuz, sonra da alışkanlıklarımız bizi oluşturur. (John Dryden)

-Gerçek hiçbir zaman şiddet tarafından çürütülemez. (E. Fromm)

-Gülmek için mutlu olmayı beklemeyin belki de gülmeden ölürsünüz. (Victor Hugo)

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HAKLARINI ÖĞREN

Mağaza ve AVM’lerde güvenlik görevlileri veya kolluk kuvvetleri çantanızı arayamaz. Çantanız ancak X-RAY cihazıyla kontrol edilebilir

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İşçinin rapor alıp tatile çıkması işveren açısından haklı fesih nedenidir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2018/5003 E. 2021/159 K.

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Eşlerden birinin diğerine “oğlum” şeklinde hitap etmesi boşanma nedenidir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/6232 E. 2017/11551 K.

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Ekran görüntüsü alarak bir başkasının belge ya da resimlerini depolamak kişisel verilerin kaydedilmesi suçunu oluşturur ve cezası 1 ila 3 yıl hapis cezasıdır. (TCK m. 135)

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Baş ağrısını ilaçsız geçirmenin 13 yolu

Özellikle açlığın ve susuzluğun tetiklediği baş ağrıları ile baş etmede ilaçsız çözümler daha da önem kazandı. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Nöroloji uzmanı, baş ağrılarını gidermeye yardımcı ilaçsız çözümler hakkında bilgi verdi...

1-Uyku düzeni oluşturun

2-Yeterli miktarda su için

3-Aromatik yağlar kullanın

4-Bitki çaylarından faydalanın

5-Soğuk veya sıcak su torbası uygulayın

6-Masaj yapın

7-Nefes egzersizlerine başvurun

8-Ilık suyla duş alın

9-Ortam ışığını düzenleyin

10-Gürültüyü azaltın

11-Yemek seçimlerinize dikkat edin

12-Açık hava, gün ışığı ve egzersizi ihmal etmeyin

13-Stresle baş etmeye çalışın

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STRESE KARŞI 12 ETKİLİ ÇÖZÜM

1.Hayatta bazen stres yaratan olaylarla karşılaşacağınızı bilin ve buna göre önceden pozisyon alın.

2.Mümkün olduğunca spor yapmaya çalışın, beslenmenize dikkat edin. Sıkça kafein ve alkol tüketmekten kaçının

3.İş hayatınızda çok fazla stres yaşamamak için işlerinizi liste yapın. Böylelikle, işleriniz bir düzene oturmuş olur.

4. Yapmaktan hoşlanmadığınız fakat yapmak durumunda olduğunuz aktivitelere ekstra anlamlar yükleyin veya onu yapış şeklinizi farklılaştırın. Örneğin; market alışverişi yapmaktan hoşlanmıyorsanız, kulaklığınızı takıp müzik dinleyerek bu eylemi farklı bir hale getirin.

5. Sürekli bir şeyleri unutuyorsanız ve bu durum sizde stres yaratıyorsa kendinize küçük hatırlatmalar koyun.

6. Hepimiz işlerin planladığımız gibi gitmesini isteriz fakat her zaman istediğimiz gibi gitmez. Bunun yaratacağı etkiyi en aza indirgemek için işlerinizde hata payı belirleyin.

7. Mükemmeliyetçi ruhunuzu ara sıra da olsa bir kenara koymak ruh sağlığınız için de oldukça faydalı olacaktır.

8. İstanbul gibi bir şehirde yaşıyorsanız trafik önemli bir stres faktörü… Bununla başa çıkmanın öncelikli yolu ise, günün belli saatlerinde trafik olduğu gerçeği ile yüzleşmek! Bir diğer yol ise metro veya vapur gibi araçları tercih etmek. Kulaklığınızı takın, gitmek istediğiniz yere durmaksızın ilerleyin!

9. Evde misafir ağırladığınız zamanlarda en iyi şekilde ağırlamak için stres yapmak yerine, birlikte geçirdiğiniz zamanın daha sağlıklı ve kaliteli geçmesine özen göstermeye çalışın.

10. İkili diyaloglarda stresten kaçınmak için öncelikli yapmanız gereken karşınızdaki dinlemek… Unutmayın, yeri geldiğinde herkesten bir şeyler öğrenebilirsiniz!

11. Stres ile mücadelenin en etkin yolu mizahtan geçer. Sorunlarınıza karşı daha yumuşak ve esprili bir yaklaşımda bulunmak sorunları çözmenizi kolaylaştırabileceği gibi stresten de uzaklaştırır.

12. Kendinize bol bol zaman ayırın. En etkili deşarj yöntemi kişinin kendini dinlemesidir. Önce kendinizle iletişime geçin, sorunları aza indirgeyin! (Alıntı-.365gun.com)