Golü Fırat Gül mü atacak ?..

Takım akın akın rakip kaleye iniyor, kalesinde pozisyon görmüyor. İlk yarı tam 9 gol pozisyonu var ki evlere şenlik. Biri de penaltı. Bunları atamayan Kocaelispor, kaleci Halil İbrahim’e de, Serik’e cesaret verirken, maçı yine zora soktu, 3 puanı tek gole bıraktı. O gol de gelmedi elbette. Son dakikalarda da Serik, yatarak vakit kazanmaya çabalarken, yarım saat 10 kişi oynayan rakibini yenemeyen Kocaelispor için neler yazılır neler ?..

Aslında kazanılan iki maçta da çok rahat değildik ama, bu kez gerçekten elimizi kolumuzu sallaya sallaya rakip kaleye gittik…

Gol atamadık…

Fırat Gül takımı son çizgiye kadar götürüyor, ama gol gelmiyor…

Teknik Direktör Fırat Gül gol atacak değil herhalde…

Çekirge bu kez sıçrayamadı…

Böyle bir şeyin olacağı belliydi…

Çarşamba galibiyet beklemekten başka çaremiz yok…