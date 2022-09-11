Tabanca gibi takım ama tetikçisi yok

Evet, gerçekten de tabanca gibi bir takımız. 90 dakika koşan, tekmeye kafa koyan, rakibi bunaltan, ama son darbeyi vuramayan bir takım…

Yani tabanca Kırıkkale ama, tetiğe basan silahşor yok…

Bir teknik adam, takımı son noktaya kadar getirir ve artık son darbeyi vuracak adama bu saatten sonra gol atmayı öğretemez…

Cem, Okan, Yiğit Ali, hatta Mehmet Taş…

Bu liglerde leblebi gibi gol atması gereken isimler…

Ama yok…

3 maçta atılan 3 gol var…

Yüze yakın pozisyonda 3 gol tamamen kısırlık ve beceriksizlik olarak adlandırılır…

3 maçta 7 puan…

İskenderun üçte üçle 9’u kapmış, zirveye yapışmış durumda…

Kocaelispor durduramazsa, Manisa Tarzanı gibi olurlar…

Uyanalım…

Durduralım…

Yoksa yine Play-Off falan derseniz, geçen yıl Play-Off’tan çıkıp da başımıza neler geldiğini gördünüz…

Çıkmayalım daha iyi…