Veda zamanı

Sabrın sonbaharını yaşasan da aklın bilgisi, asla yüreği teselli etmeye yetmez güvercin.

Eylül yağmurlarla gelmişti. Hiç bitmeyecekmiş gibi görünen sıcaklar, aşırı nem, nemin çürüme kokusu, nihayet sona ermişti. Sonbaharı severdi güvercin. Sonbaharın hüznü, içindeki enerjiyle çok uyuşurdu. Bazıları, ona bu yüzden, hüznün güvercini adını takmışlardı. Sonbaharın yaşam ve ölümle yaptığı dans, tabiatın giysilerini değiştirir, her yeri yavaş yavaş alev rengine dönüştürürdü. Sonbaharlardaki bu renk cümbüşü ve ahenk, yaşama ve ölüme onurlu bir selam gibi gelirdi. Yavaşça uçarak değişen tabiatı seyrederken, birden aklına Lal düştü… Ne oluyordu? Bu aralar Lal, hastalıklarla çetin bir sınav geçiriyordu. Uçarak hemen yanına gitti. Uzaktan bile Lal’in enerjisinin çok düşük olduğu belliydi. ‘İyi görünmüyorsun Lal, neyin var?’. ‘Çok huzursuzum güvercin, uyuyamıyorum’. ‘Niye huzursuzsun?’. ‘Yaşlı annemin durumu, hiç iyi değil. Aklıma kötü şeyler getirmemeye çalışmaktan, sürekli düşüncelerimi kontrol etmeye çalışmaktan çok yorgunum’. ‘Annenin hastalığı, uzun zamandır sürüyor Lal. Hastalığını ve süreçlerini biliyordun ama’, dedi güvercin. ‘Her iyi oluyor, dediğinde, hiç sesimi çıkarmadığımı fark etmedin mi? Çok yaşlı artık. İyileşmesi ve gençleşmesi de mümkün değil. Bizler de her an yaşlanıyoruz’. ‘Bunu biliyor olmak, hiçbir şeyi değiştirmiyor güvercin. Aklın bilgisi, yüreği teselli etmiyor. İçimde sürekli acı ile atan bir yürek var’. ‘Böyle yapmak, gücünü düşürüyor. Yaşamın kendi ritmi var Lal. Üzüntüyle, kendine bu kadar yüklenme’. ‘İçimdeki hıçkıra hıçkıra ağlama isteğini bir türlü bastıramıyorum. Yüreğim sızlıyor. Ne yapacağım?’. ‘Ağlama isteğini bastırma zaten Lal. Acı varsa, hakkını vermek gerekir. Yaşam böyle bir şey. Yaşanan her anın hakkı verilmeli, anlamlı kılınması sağlanmalı. Böylece birçok anı biriktirebilir, yaşamı daha anlamlı hale getirebilirsin. Yaşamın acılarını da, keyfinin ve neşesinin de anılarını biriktir Lal. Mutluluğunu büyütecek yollar yaratmalısın’.

‘Acıyı kabul etmenin, daha onurlu yolları yok mu Güvercin?’. ‘Bir insan olarak bunu benden daha iyi bilirsin. Onurlu acı derken, ölümü kastediyorsan, sonbahara bak. Yaşama nasıl keyifle veda ediyor?’. ‘Bana ne anlatmak istiyorsun? Anlayamıyorum. Beynim acıdan uyuşmuş halde ve sis içinde…’.

‘Şu anın hakkını ver, demek istiyorum Lal. İçinde yaşadığımız anı deneyimlemenin zenginliği, yaşamın kendi zenginliğidir. Bu yüzden her şeyi, her an ilk kez görüyormuş gibi deneyimlemek gerekir. Tek sahip olduğumuz şu andır. Anda gerçekleşenlere dikkat et Lal. Yapman gereken, sadece an be an deneyimlemenin farkındalığına sarılmak ve ona tutunmak. Yaşamın getirdiği deneyimleri olduğu gibi kabul etmek, şu anı olduğu haliyle görmektir. Şu anı, olduğu gibi kabul etmek gerekir. Yaşananları olduğu gibi kabul ederken, omuzlarda taşınan geçmişin yükleri ve acıları da bırakılmış olur’. ‘Öylece bırak diyorsun yani güvercin. Öylece bırakmak kolay mı?’. ‘Bırakmayı öğrenmeliyiz. Bırakmayı, kaybetmeyi ve zamana izin vermeyi… Gerektiğinde her sefer, yeni baştan bırakmayı kendimize öğretmeliyiz. Uzak diyarlarda, bırakmakla ilgili bir hikaye anlatılır Lal. Avcılar, maymunları yakalamak için akıllı bir yol bulmuşlardır. Hindistan cevizine bir delik açarlar. Bu delik, maymunun elinin girebileceği kadar küçüktür. Deliğin tam tersine daha küçük iki tane delik açılır, bunların arasından bir ip geçirilerek, ceviz ağaca bağlanır. Hindistan cevizinin içine, bir muz saklanır. Maymun gelir, elini delikten içeri sokar, muzu tutar. Delik, özellikle elin rahatça girebileceği, ancak muzu tutarken, çıkaramayacağı şekilde açılmıştır. Maymunun tek yapması gereken, muzu bırakmaktır. Maymunların büyük çoğunluğu, muzu bırakamazlar. Bu hikayeyi duymuş muydun?’. ‘Hayır, ama insanların da böyle olduğunu anlatmak istiyorsun sanırım’. ‘İnsanlar da maymunlar gibidir Lal. Duygu, düşünce ve inançlarına olabildiğince uzun süre ve tekrar tekrar tutunmaya, konfor alanlarında kalmaya devam ederler. Ellerindekini bir türlü bırakmak istemezler’.

‘Bırakmak nedir, nasıl yapılır güvercin?’. ‘Bırakmak, herşeyin olduğu gibi olmasına izin vermek, olanı, olduğu gibi kabul etmektir. Zihnimizle tutunduğumuz şeyleri, olduğu gibi görerek, gerektiğinde bırakmaya odaklanmalıyız’. ‘Bir türlü anlamadığım bu sözleri, dikkatimi başka yere çekmek için mi anlatıyorsun güvercin? Boşuna yorulma. Söylediklerini anlayamıyorum. Sadece sabretmeye çalışıyorum. Sabrın sonbaharını yaşıyorum güvercin. Söylediğin herşey, saçma ve anlamsız geliyor’. ‘ Kurban rolünden uzaklaş Lal. Sabır diyorsun. Sabırdan bahsediyorsan, sabır bir bilgelik halidir. Onun da hakkını vermek gerekir. Sabır, bir şeylerin zaman zaman kendi halinde, istediği ve ihtiyacı olduğu zamanda ortaya çıktığını anlamak, kabul etmek ve beklemektir. Kelebeğin, kozadan çıkmasına yardım edemezsin Lal. Kelebeğin kozadan çıkma zamanını kendi bilir. O da beklemek zorundadır. Kozadan çıkmak, aceleye getirilemez.’. ‘Bunu biliyorum, o yüzden sabrediyorum’, dedi Lal. Boynunu bükmüştü. ‘Yaşamanın, doğmanın ve ölmenin bir zamanı var. Sabırla nefes almaya çalışıyorum zaten’.

‘Sabırlı olmak, her ana açık olmak, anı kendi doluluğu ile kabul etmek, herşeye ihtiyacı olan zamanı vermektir Lal. Acele etmek, sonucu değiştirmez. Üstelik çoğu zaman o andaki bakış açımızı karartır. Hatta yaşadığımız anla olan ilişkimizin tamamen kesilmesine ve gerçek yaşamın kaybedilmesine neden olabilir’. Lal, derin bir nefes aldı. Artık dayanamamıştı. Güvercine döndü. ‘Yüreğim acıdan sıkışırken, anda kalma tavsiyelerin ve yaptığın akıl konuşmalarının, beni ne kadar darladığını farkedebiliyor musun, acaba güvercin’, diye sordu. ‘Çocuk gibi sızlanmayı keser misin Lal? Mutsuzluk bulaşıcıdır. Sana olana odaklan, önceden ya olursa, diye vesvese etme, diyorum. Neyse ki her zaman, bu kadar mızmız değilsindir’, diye bağırdı. En sonunda, o da kızmıştı. ‘En iyisi gidip güneşi selamlayayım’, diyerek uçmaya başladı. Aslında, Lal’in üzülmesine dayanamıyor, onu teselli etmeyi başaramadığı için, kendi çaresizliğine kızıyordu…Lal ise, güvercinin ansızın niye bu kadar öfkelendiğini, kızdığını bir türlü anlayamamış, ardından bakakalmıştı…