Çekin ellerinizi öğretmenlerin üzerinden…

Bugün okullar açılıyor. Yirmi milyonun üzerinde öğrenci ders başı yapıyor. Ancak okulların bir sürü sorunu var. Her yıl öğrenci sayısı artıyor, ama yeteri kadar okul yapılmıyor. Eski okullar para yokluğundan onarılamıyor. Dolayısıyla sınıflarda 50’nin üzerinde öğrenci ders yapmak zorunda bırakılıyor. Hele bir de taşımalı sistem var ki, kimse onu konuşmuyor. Yedi yaşında bir çocuk taşımalı sistemle 20, 30 kilometrelik okullara taşınıyor, ama aynı yerde iki üç kişi için cami ve onlara namaz kıldıracak cami imamı var.

Ayrıca okula gitmesi gereken binlerce çocuk maddi olanaksızlıklar nedeniyle ya tırım alanlarında, ya da sanayide çalışmak zorunda kalıyorlar.

Öğretmen açığını kimse konuşmuyor. Okullarda öğretmen açığı olmasına rağmen öğretmen atanmıyor. Devlet, kadrolu öğretmen yerine sözleşmeli veya ücretli öğretmen atıyor. Bu öğretmenler kadrolu öğretmenler ile aynı işi yapmasına rağmen düşük ücretle çalıştırılmak zorunda bırakılıyorlar.

AKP iktidarı her kesimde olduğu gibi “Ben ve öteki” diye ayrıştırmaya devam ediyor. İktidar çıkardığı “Öğretmenlik Meslek Kanunu” ucube bir uygulama ile üç kuruş fazla vereceğim diyerek öğretmenleri;

Öğretmen,

Uzman öğretmen,

Başöğretmen diye ayrıştırıyor.

Bunun için de öğretmenleri bir sınava tabi tutuyor. Sınavlarda nelerin döndüğünü biliyoruz. Yirmi yıldır yapılan tüm sınavlar şaibeli. Sınav soruları belirli tarikat ve cemaatlere önceden veriliyor. Bu yetmezmiş gibi bir de mülakat çıkardılar. Mülakatta da istediklerini atıyorlar. En son KPSS sınavı iptal edildi. Güya sorumlular hakkında soruşturma açıldı. Başkanı görevden alındı. Bakın burada söylüyorum. Görevden alınan başkan yarın daha üst makamlara getirilir.

Bu uygulama öğretmenleri incitiyor ve rencide ediyor. Böyle bir uygulamanın amacı öğretmenleri bölmek ve parçalamaktır. Böl, parçala yönet. Öğretmenler bölündükçe, onları yönetmek çok kolaydır. Bunu anlamayan ve bu oyuna bilerek veya bilmeyerek gelen binlerce öğretmen vardır.

Bu bölünmeyi ve sakıncalarını meslek hayatımda yaşadım. Meslek liselerinde meslek dersleri öğretmenleri, kültür dersi öğretmenlerine göre bazı ayrıcalıklara sahiptirler. Örneğin Ticaret Meslek liselerinde meslek dersleri öğretmenleri derslere girmeden haftada 15 saat ek ücret alırlar. Kültür öğretmenleri ise haftada 15 saat bilfiil derslere girerek ücrete hak kazanırlar. Bu uygulama meslek liselerinde öğretmenler arasında huzursuzluk oluştururdu.

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin sorunlarını çözeceğine, öğretmenleri birbirine düşürerek eğitim ve öğretimi katlediyor.

Eğer iktidar iyi niyetli olsaydı, üniversitelerde yardımcı doçentliği kaldırmazdı. Sayın Cumhurbaşkanı bir konuşmasında “Ne demek yardımcı doçentlik. Bunu kaldırıyorum. Böyle bir unvan bundan sonra üniversitelerde olmayacak.” Diyerek yardımcı doçentliği kaldırdı. Direkt doçentlik unvanını verdi.

Adaylığı kalkan her öğretmen uzmandır. Kaldı ki bu ülkede tek bir başöğretmen vardır. O da Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Öğretmenlerin bir kısmına başöğretmen unvanı verilmesi Atatürk’e verilen başöğretmen unvanını itibarsızlaştırmak için olabilir mi?

Doğrusunu söylemek gerekirse aklıma bu da gelmiyor değil. Çünkü bunlar Atatürk’e ve onun kazanımlarına düşman. Cumhuriyet’e düşman. “Türkçe öldü” diyen bir Milli Eğitim Bakan Yardımcısı halen görevde duruyorsa bunları söylemek benim hakkım ve görevim.

Ey siyasiler! Çekin ellerinizi öğretmenlerin üzerinden.