12 Eylül 1980 askeri darbenin acı bilançosu!

Bugün 12 Eylül…

Yani 12 Eylül darbesinin 42.yılı…

O yıllar çocuktum…

Emniyet mensubu olan babam, şark hizmeti nedeniyle Bitlis’e atanmıştı…

12 Eylül 1980 yılında, yani darbenin olduğu günler Bitlis’te ilkokul öğrencisiydim. Okulumuzun adı Kurtuluş İlkokulu idi.

Darbe nedir bilmiyordum, ama ortalığın iyi durumda olmadığını da algılıyordum.

Büyüklerimizin konuşmalarıyla olayın ne kadar ciddi olduğunu fark ediyordum.

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12 Eylül Darbesi veya 1980 İhtilali, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 12 Eylül 1980 günü emir-komuta zinciri içinde gerçekleştirdiği askerî müdahale. 27 Mayıs 1960 darbesi ve 12 Mart 1971 muhtırasının ardından Türkiye Cumhuriyeti tarihinde silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü açık müdahalesidir.

KENAN EVREN BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren basına ilk açıklamasın yaptı. TBMM'deki açıklamaya MGK'nın diğer üyeleri Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun de katıldı. TBMM'deki açıklamada; Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun da hazır bulundu. MGK üyeleri; Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun, TBMM'deki açıklamada Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya , Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin,ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun da hazır bulundu.

ASKERİ DÖNEM RESMEN BAŞLADI

Bu müdahale ile Süleyman Demirel'in Başbakan'ı olduğu hükümet görevden alındı, Türkiye Büyük Millet Meclisi lağvedildi, 1970 sonrasında değiştirilen 1961 Anayasası uygulamadan kaldırıldı ve Türkiye siyasetinin yeniden tasarlandığı bir askerî dönem başladı.

Bu dönem yaklaşık dokuz yıl sürdü.

12 Eylül 1980 ardından partiler lağvedildi, parti liderleri önce askerî üslerde gözetim altında tutuldu, ardından yargılandı.

2010 anayasa referandumunda, değişikliklerin kabul edilmesiyle 13 Eylül 2010 tarihinde çeşitli sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve dernekler ile darbe mağduru kişiler 12 Eylül darbesini yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu…

12 EYLÜL DARBESİNİN BİLANÇOCU:

Darbe sonrası Türkiye Cumhuriyeti kamu ve kuruluşlarında dönemin devlet yöneticilerinin emri ile anarşist ilan eden 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, yine Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı…

-7 bin kişi için idam cezası istendi ve 517 kişiye idam cezası verildi.

Haklarında idam cezası verilenlerden 50'si asıldı (26 siyasi suçlu, 23 adli suçlu, 1'i Asala militanı).

-İdamları istenen 259 kişinin dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi.

Yine 71 bin kişi Türk Ceza Kanunu'nun 141, 142 ve 163. maddelerinden yargılandı…

-98 bin 404 kişi örgüt üyesi olmak suçundan yargılandı.

-388 bin kişiye pasaport verilmedi.

-30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı.

-14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı.

-30 bin kişi siyasi mülteci olarak yurtdışına gitti.

-300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü.

-171 kişinin işkenceden öldüğü belgelendi.

-937 film sakıncalı bulunduğu için yasaklandı.

-23 bin 677 derneğin faaliyeti durduruldu.

-3 bin 854 öğretmen, üniversitede görevli 120 öğretim üyesi ve 47 hâkimin işine son verildi.

-Aynı dönem 400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis cezası istendi.

-Gazetecilere 3 bin 315 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

-31 gazeteci cezaevine girdi.

-300 gazeteci saldırıya uğradı.

-3 gazeteci silahla öldürüldü.

-Gazeteler 300 gün yayın yapamadı ve aralarında Hürriyet, Millî Gazete ve Ortadoğu'nun da olduğu 13 büyük gazete için 303 dava açıldı.

-39 ton gazete ve dergi imha edildi.

-Cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamını yitirdi.

-144 kişi kuşkulu bir şekilde öldü…

-14 kişi aynı dönem yapılan açlık grevlerinde öldü…

-16 kişi kaçarken vuruldu…

-95 kişi çatışmada öldü…

-73 kişiye doğal ölüm raporu verildi…

-43 kişinin intihar ettiği bildirildi.

12 EYLÜL DARBESİ

12 Eylül Darbesi, Türkiye’de 12 Eylül 1980 Cuma günü, ordunun yönetim kademesini oluşturan 5 generalin denetiminde gerçekleştirilmiş bir askeri müdahale.

“Cunta yönetimi” olarak ta adlandırılan ve Genelkurmay Başkanı Kenan Evren tarafından başkanlık edilen 12 Eylül darbesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin hükmüne son vermiş, hükümeti görevden almış ve siyasi partileri kapatarak, anayasayı uygulamadan kaldırmıştır.

12 Eylül Darbesi, her ne kadar 1983 yılında yapılan seçimlerle birlikte fiili olarak son bulmuş görünse de, etkileri 1989 yılı sonlarına kadar sürmüş, sıkıyönetimin ülke çapında kalkması 1987 tarihini bulmuştur.

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12 Eylül darbesinden sonra da 15 Temmuz 2016’da asker kıyafeti giymiş FETÖ’cüler, darbe girişiminde bulundu…

Yani, 15 Temmuz, Türkiye tarihinde dördüncü darbe girişimi…

Neyse ki püskürtüldü…

Umarım bir daha darbe ve darbe girişimlerine maruz kalmayız…

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARININ YILMAZ SAVUNUCUSU olduğumuz sürece, hiçbir darbe girişimi başarılı olamaz… Bu böyle biline.

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Türkiye’de darbe girişimleri

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği 12 Eylül Darbesi, 27 Mayıs 1960 darbesi ve 12 Mart 1971 muhtırasının ardından Türkiye Cumhuriyeti tarihinde silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü açık müdahalesi oldu. Darbe ile birlikte Süleyman Demirel'in başbakanı olduğu hükümet görevden alındı, Meclis lağvedildi, 1961 Anayasası uygulamadan kaldırıldı ve Türkiye siyasetinin yeniden tasarlandığı bir askeri dönem başladı. 15 Temmuz 2017 yılında da FETÖ, darbe girişiminde bulundu ve hep birlikte bunu püskürttük.

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Paşam daha ne bekliyorsunuz?

12 Eylül darbesinin son çalışması, 7 Eylül 1980 Pazar günü, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren’in evindeki gizli toplantıda yapıldı. Toplantıda, “Paşam daha ne bekliyorsunuz, vatan elden gidiyor” diyenler galip geldi.

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12 Eylül darbesini yapan komutanlar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülend Ulusu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun.

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Parlamento ve hükümet feshedilmişti

TRT spikeri Mesut Mertcan, 12 Eylül sabahı Genelkurmay Başkanı ve yeni oluşturulan Milli Güvenlik Konseyi’nin başkanı Kenan Evren’in imzasını taşıyan kısa bildiriyle darbeyi duyurdu: “Parlamento ve hükümet feshedilmiştir. Parlamento üyelerinin dokunulmazlığı kaldırılmıştır. Bütün yurtta sıkıyönetim ilan edilmiştir. Yurtdışına çıkışlar yasaklanmıştır, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı konulmuştur.”

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1980 darbesinden sonra ilk Hükûmeti kim kurdu?

Türkiye Hükûmeti veya Ulusu Hükûmeti, Bülend Ulusu'nun başkanlığında, 21 Eylül 1980 tarihinde kuruldu.

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1980 yılında iktidarda HANGİ PARTİ VARDI?

Demirel Hükûmeti veya Kerhen Milliyetçi Cephe Hükûmeti, Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel başkanlığında kurulan hükûmet 12 Kasım 1979 - 12 Eylül 1980 tarihleri arası görev yaptı. Altıncı Demirel Hükûmeti olarak kuruldu. MSP ve MHP'nin dışarıdan desteklediği azınlık hükûmetidir.

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12 Eylül dönemi ölümlerle kapandı

12 Eylül 1980 darbesinden sonra ülkeyi yöneten Milli Güvenlik Konseyi'nin Başkanı dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Kenan Evren 10 Mayıs 2015'te 98 yaşında hayatını kaybetmişti. Konsey üyelerinden dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya 9 Temmuz 2015'te 90 yaşında,dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Nejat Tümer 29 Mayıs 2011'de 87 yaşında,dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Nurettin Ersin 3 Ekim 2005'te 87 yaşında,dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Sedat Celasun da 17 Temmuz 1998'de 83 yaşında ölmüştü.