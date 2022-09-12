Serik maçından çıkarmamız gereken dersler

Kocaelispor, ilk iki haftayı galibiyetle kapattıktan sonra Serik Belediyespor karşısına da sahadan üç puanla ayrılmak için çıktı. Maça iki takım da kontrollü başladı.

Diğer rakiplerinin aksine 2. bölgeye yakın bir yerde oyunu kabul etmeye çalışan, topu kalesinden uzak tutmaya gayret eden bir Serik Belediyespor vardı. Yerleşik oyunda pozisyon vermeden, boşluk bırakmayacak şekilde parselasyonu sağlamayı başardılar.

RAKİP BİZİ BU OYUNA ZORLADI

Bizim de ilk süreçte organizasyon anlamında sorunlar yaşadığımız gözlendi.

25. dakikadan sonra Tayfun ve Yiğitali’nin daha fazla sorumluluk almasıyla rakibin üzerine daha fazla gitmeye başladık. Bu süreçten sonra da pozisyonlar gelmeye başladı. Gelen pozisyonların hemen birçoğunu kanat organizasyonları sonucu bulduk. Bu bizim oyun planına yatkınlığın yanında, rakibin bizi böyle oynamaya itmesinden de kaynaklıydı. Merkezden rakibi delebilecek etkinliği genel itibariyle oluşturamadık.

KANAT ORGANİZASYONLARI

Kanat organizasyonlarımızı incelediğimizde, sağ kanatta özellikle Cem’in boşalttı alanlara güzel koşular yapan Mehmet Yılmaz sık sık çizgiye indi. Öte yandan Cem, Okan’ın yanına eklendiği zamanlarda etkili olduğunu gözlemledik. Okan top alıp oyun açmak için geri dönerken onun alanını doldurdu. Penaltıyı bu anlamda rakip yapmadı, kendisi aldı desek yeridir. Öte yandan yaklaşık 20-25 metreden direkten dönen çokta güzel bir şut çıkartmıştı. Bu konuda Mehmet ve Cem birbiriyle uyum içerisinde göründüler.

BEYKAN YETENEKLİ AMA SÜREKLİLİĞİ YOK

Ters kanatta Beykan dar alan özelliğini kullanarak kendisine orta ve şut imkanları oluşturdu.

Ancak daha öncede vurguladığımız gibi, Beykan yetenekli fakat süreklilik sıkıntısı yaşayan bir futbolcu ve bazen sezon içerisinde belirli zamanlarda, bazen maç içerisinde düşüşler yaşayabiliyor. Bir şekilde Beykan’ı takip eden herkes bunu gözlemleyebilir.

Özellikle penaltı pozisyonundan sonra topları kullanma verimi oldukça düştü.

Bu durum tabii ki bizi kötü etkiledi.

SERİK İSTEDİĞİNİ YAPTI…

Oyunun ilk yarısında kaçırdığımız pozisyonlar ve rakibin 55’te 10 kişi kalmasından sonra, artık rakip için 1 puan çok kıymetli bir hale geldi. Bu noktadan sonra Serik Belediyespor yapması gerektiğini yaptı. Oyunu soğutma çabalamaları, defansın ortasını kalabalık tutup bizi mecbur bıraktıkları kanat organizasyonlarının da etkinliğini kırmaları taktiksel anlamda onlar için doğru işlerdi.

YA BİZ?

Bizi değerlendirecek olursak, eleştirebileceğimiz herhalde en bariz şey sezon başında gözlemlenen kapanan rakiplere karşı farklı hücum organizasyonları üretme sorunumuzun çözülmemiş olmasıdır. Henüz Bolu kampının başında takımın farklı tipteki bir santrafor isteyebileceği gözlemlenen bir noktaydı. Zira birçok takım bize karşı kapanarak oynayacak ve çözülmesi gerekli maçlar olacak. Fakat bu konuda adım atılmadı. Bu bir planlama eksikliği olarak yönetimin eksikliği diyebiliriz.

HAMLELER!

Diğer yandan, geçtiğimiz maçlarda önde olduğumuzda erken değişiklik yaptığı için bu satırlarda eleştirdiğim Fırat Gül bu maç özelinde, oyunun bizim adımıza doldur boşalta kilitlenmesine rağmen değişiklik haklarını kullanmadı. Okan’ın yanına Mertan’ı sahaya atmak ve indirebilecekleri toplarla pozisyonlar aradık. Burada bence Mertan yerine sahte forvet gibi bir Samet Ali tercihi daha mantıklı bir hamle olabilirdi ve ya Beykan’ın alınıp Cem’in oyunda kalması gerekiyordu.

İKLİM DEĞİŞEBİLİR

Hocanın kafasında oturttuğu bir plan var ve bunda ısrarcı olması, ilkesel olarak alkışlanacak bir iş olabilir. Ancak henüz ilk puan kaybında tribünlerle oluşan görüntü ortada. Maalesef geçtiğimiz yılın sağlıksız bir mirası var. Eleştirilerde bu kadar acımasız olmayalım. Maçta golü Fırat Hoca atamazdı elbette. Ama geliştirmesi gerekli yerlere bir an evvel çözüm bulmak zorunda. Zira hafta içi Sarıyer ve hafta sonu oynanacak Buca karşılaşmaları sonucunda iklim fazlasıyla değişebilir. Maça dair her şey bir yana, futbol bazen böyledir.

Her şeyi yaparsın ama sonuca ulaşmakta engeller çıkar. Serik Belediyespor kalecisi İbrahim gibi. Tebrik edip, yenilmemeye, gol yememiş olmaya sevinip yola bakmak lazım.