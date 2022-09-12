Deli Çavuş, ‘Temiz Ellerin’ tetikleyicisimi olacak?

1992 yılında İtalya'nın Milano kentinde Sosyalist Partili bürokrat MarioChiesa, bir işadamından rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Yolsuzluk bir belediye ihalesi ile ortaya çıkmıştı.7 milyon liretlik (yaklaşık 3500 Euro) rüşvet pek sıra dışı görülüyordu. Ancak Chiesa'nın birkaç hafta sonra yaptığı itiraflar, yolsuzluk çarkının devasa boyutlarını ortaya çıkartmış ve İtalyan siyaset dünyası yerle bir olmuştu. 3500 Euro'luk rüşvetle patlak veren yolsuzluk skandalının yıllık 9 milyar Euro civarında olduğu ifade ediliyor.

İtalya’da savcılar iktidar,iktidara yakın iş insanı ve bürokratlar,muhalefet ve tüm kamu görevlilerini özgürce soruşturabiliyorlardı.Basın da özgürce her türlü soruşturmayı yazabiliyor,soruşturmayı yapan savcılara destek oluyordu.Bu şekilde soruşturma ile ilgili halk desteği de oluşmuş,iktidar tüm çabalarına rağmen bu soruşturmaları engelleyememişti.

Yolsuzluk, şantaj, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla belediye başkanları,meclis üyeleri,başbakan ve tüm kamu görevlileri ve suça karışan tüm iş insanları dahil 4525 kişi hakkında dava açıldı, yaklaşık belediye başkanları,meclis üyeleri ,ülkenin başbakanı dahil 1300 kişi hakkında mahkumiyet kararı çıktı.Bu operasyon var olan siyasi partilere de yansıdı .Hristiyan Demokrasi Partisi, İtalyan Sosyalist Parti gibi siyaset sahnesinin başrolündeki partilerin yok olmasına yada temizlenerek dönüşmene sebep oldu.

Skandallara adı karışan onlarca kişi intihar etti.Eski başbakan Craxi soruşturmalar sürerken Tunus'a kaçtı yargılamada suçlu bulundu,ülkesine dönemedi ve Tunus'ta sürgün hayatı yaşarken 65 yaşındayken öldü.

1990 lı yıllarda basın,halk desteği ve bağımsız yargı ile ulusal çaptaki bu operasyon, İtalya’da Birinci Cumhuriyet"'in sona ermesine,siyasi sistemin yenilenmesine ve temizlenmesine yol açtı.

Türkiye’de yargının bağımsız,basının yansız olduğunu,anayasal sistemin meclis soruşturmasını sağlamaya imkan verdiğini söylemek mümkün değil.Bu nedenle yargı susuyor,basın yetersiz kalıyor,meclis ise asli görevi olan denetim görevini yerine getiremiyor.Siyasi sistem bu hali ile temiz ellere ,ayıklanmaya,hak,hukuk ve adalete kapı açmıyor,tam tersine kapatıyor.

Bu şartlar altında;organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in yurt dışından DELİ ÇAVUŞ ADLI TWİTTER HESABINDAN sosyal medya aracılığı ile yaptığı yolsuzluk iddiaları ülkemizdebomba etkisi yapmaya başladı.Erişim engellerine rağmen toplumun büyük kesiminin bu açıklamaları izlediği anlaşılıyor.İktidara yakın Turkuaz medyadan tutun, Cumhurbaşkanı danışmanları ve iktidar milletvekillerine kadar uzanan bu açıklamalar son günlerde istifalara kadar gitmeye başladı.

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Geçen günlerde CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi,Zafer Partisi ve Memleket Partisiyetkilileri , Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili Ankara Adliyesi’ne giderek AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile eşi eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban hakkında bu nedenlerle suç duyurusunda bulundular.Konu artık savcılıkta .

Görünen o ki; yolsuzluk,yoksulluk ve yasakları kaldırma(3Y) iddiasıyla gelen iktidarın dayattığı siyasi sistem bunları önleyeceğine yolsuzluk,yoksulluk ve yasakların daha da artmasına neden oluyor.

İktidarın dayattığı bugünkü siyasi sistem ne yoksulluğu, ne yasakları ve ne de yolsuzlukları önlemeye izin vermiyor.

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Basının sus pus olduğu,yargının bağımsızlığının bulunmadığı,meclisin gerekli denetimi yapamadığı bu sistemde ‘temiz eller’ ancak yakın gelecekte yapılacak seçimle yapılabilecek gibi duruyor.

Deli Çavuş’un da temiz elleri tetiklediği,sistemi temiz ellere zorladığı görülüyor.Cumhuriyetin ikinci yüzyılında İtalya’da yaşananların seçim sonrası ülkemizde de yaşanacağına hiç şüphe yok.

Bu operasyonun Kocaeli ayağının da neler çıkacak hep birlikte göreceğiz.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemiz kendisini temizleyebilen kurum ve kuruluşları ile oturmuş,yeni ve çağdaş bir Anayasa ve Cumhuriyete ulaşacak gibi gözüküyor.