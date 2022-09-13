İki fıkra… 

Aktif siyaseti gençlere, geriden gelen nesillere bırakalı 23 yıl olmuş.

Fiilen siyaset yapmayı bıraktığımız doğrudur, amaülke siyasetini takip etmekten vaz geçtiğimiz söylenemez. O zaman sorumlu vatandaş olma özelliğimizi de kaybederiz.

Son zamanlarda siyasette gündeme gelen iki konu aklıma iki fıkra getirdi.

Birincisi “TÜİK’ e göre ekonomi şahane (!) diyormuş.

Bizim Temel boksör olmaya karar vermiş. Büyük bir hevesle çalışmaya başlamış.

Aradan bir hayli zaman geçmiş. Temel artık ringe çıkacak düzeye gelmiş.

Derken boks müsabakaları gelmiş. Temel de çalıştığı kulüpte sıkletinde takıma girmiş.

Maç saati gelmiş. Anons etmişler. Temel büyük bir azimle ringe çıkmış. Seyircileri selamlamış. Ardından orta hakemin “boks” demesiyle maç başlamış.

Temel’in rakibi daha ilk saniyeden itibaren Temel’i evire çevire dövmeye başlamış. Temel ne yapsa da rakibinin art arda gelen yumruklarından kurtulamıyor, sürekli yumruk yiyormuş.

Svanyörü, ringin kenarından kendisine sürekli taktik veriyor, bir yandan da ; Bravo Temel, Aferin Temel, çok iyi dövüşüyorsun, gardını kapat, sağ direk vur, sol kroşe vur, aparkat vur devam et diye bağırıp duruyormuş. Ama Temel devamlı rakibinin ardı arkasına kesilmeyen yumruklarından kurtulamıyormuş.

Derken gong vurmuş. Birinci raunt bitmiş. Temel sol gözü kapanmış halde köşesine gelmiş.

Svanyörü kendisine bravo Temel, aynen devam et. Çok iyi gidiyorsun. Rakibini perişan ediyorsun, evire çevire dövüyorsun diye Temel’i ikinci raunda hazırlamaya çalışıyormuş.

Temel bir ara kapanan sol sözünü aralamaya çalışarak svanyörüne demiş ki; Yahu adamı dövdüğümü perişan ettiğimi söylüyorsun da peki beni kim dövüyor?

**

İkincisi de kişi başına gelirin 9,5 Amerikan dolarına yaklaştığı söylenmiş.

Habercilerin söylediklerine göre bugünkü yönetimin göreve geldiği ilk günlerde kişi başına gelir 10,5 Amerikan doları imiş. Şimdi ise 9,5 dolar bir çıkış, bir iyileşme olarak gösteriliyormuş:

Delinin biri 10 katlı apartmanın terasına çıkmış. Oradan atlayacağını söylüyormuş.

Ahali toplanmış, yapma etme diyormuş ama nafile. Emniyet müdüründen valisine kadar şehrin en üst görevlileri olay yerine gelmiş. Ne söyledilerse deliyi ikna edip aşağıya indirememişler.

O sırada oradan geçen biraz da pecmürde kılıklı bir adam kalabalığa yaklaşmış. Ne oluyor diye sormuş. Demişler ki delinin biri binanın en üst katındaki terasa çıktı atlamaya çalışıyor, bir türlü vaz geçirip aşağıya indiremiyoruz.

Ne diyorsunuz? Yapma etme atlama gel aşağıya in diyoruz, ama bir türlü ikna edemiyoruz, denilince;

Adam demiş ki, çekilin bakayım.

Başını kaldırmış yukarı doğru deliye seslenmiş. Ey arkadaşım teras katından 10. kata çıkarmısın ? Deli şak diye bir kat aşağıya inmiş.

Dokuzuncu kata çıkarmısın ? 8. Kata inmiş. 7. Kata çıkarmısın? 7. Kata inmiş. 6. Kata çıkarmışın? 6. Kata inmiş. 5. Kata çıkarmısın ? 5. Kata inmiş. 4. Kata çıkarmısın ? 4. Kata inmiş. 3. Kata çıkarmısın ? 3. Kata inmiş. 2. Kata çıkarmısın? 2. Kata inmiş. 1. Kata çıkarmısın? 1. Kata inmiş.

Bu şekilde deliyle konuşarak deliyi birinci kata kadar indirmiş. Oradan da 1. Kattan sokağa çıkarmısın ?diye bağırınca deli sokağa inmiş ve kendisini yakalamışlar.

Toplanan bütün insanlar merak sarmış. Yahu şehrin en büyük yetkilileri, bunca halk yalvardık yakardık bu deliyi indiremedik de şu pecmürde kılıklı adam nasıl bu işi becerdi diye merak eder olmuşlar.

Adama sormaya karar vermişler. Hemşerim sen bu işi nasıl oldu da becerebildin?

Çok kolay demiş. Ben de deliyim. Anladım ki o deli de benim gibi inme kelimesine kafayı takmış. İnme ile çıkmayı da birbirine karıştırmış. Onun için bir kat aşağıyı söyleyerek oraya inmesini değil, bir kat aşağıyı söyleyerek oraya çıkmasını söyledim işi hallettim…

Ben sadece iki fıkra anlattım, o kadar. Gerisini okuyanlar düşünsün…