Makale Yazısı-13 Eyl 2022 - 20:00

İki fıkra… 
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Aktif siyaseti gençlere, geriden gelen nesillere bırakalı  23 yıl olmuş. 

Fiilen siyaset yapmayı bıraktığımız doğrudur, amaülke siyasetini takip etmekten vaz geçtiğimiz söylenemez. O zaman sorumlu vatandaş olma özelliğimizi de kaybederiz. 

Son zamanlarda siyasette gündeme gelen iki konu aklıma iki fıkra getirdi. 

Birincisi  “TÜİK’ e göre ekonomi şahane (!) diyormuş. 

Bizim Temel  boksör olmaya karar vermiş. Büyük bir hevesle çalışmaya  başlamış. 

Aradan bir hayli zaman geçmiş. Temel artık ringe çıkacak düzeye gelmiş. 

Derken boks müsabakaları gelmiş. Temel de çalıştığı kulüpte sıkletinde takıma girmiş. 

Maç saati gelmiş. Anons  etmişler. Temel büyük bir azimle ringe çıkmış. Seyircileri selamlamış. Ardından orta hakemin “boks” demesiyle maç başlamış. 

Temel’in rakibi  daha ilk saniyeden itibaren Temel’i evire çevire  dövmeye başlamış. Temel ne yapsa da rakibinin art arda gelen yumruklarından kurtulamıyor, sürekli yumruk yiyormuş. 

Svanyörü, ringin kenarından  kendisine sürekli taktik veriyor, bir yandan da ; Bravo Temel, Aferin Temel, çok iyi dövüşüyorsun, gardını kapat, sağ direk vur, sol kroşe vur, aparkat vur  devam et  diye  bağırıp duruyormuş. Ama  Temel devamlı rakibinin  ardı arkasına kesilmeyen yumruklarından kurtulamıyormuş. 

Derken gong vurmuş.  Birinci raunt  bitmiş. Temel  sol gözü kapanmış halde  köşesine  gelmiş. 

Svanyörü kendisine  bravo Temel, aynen devam et. Çok iyi gidiyorsun. Rakibini perişan ediyorsun, evire  çevire  dövüyorsun  diye Temel’i  ikinci raunda  hazırlamaya  çalışıyormuş. 

Temel bir ara kapanan sol sözünü aralamaya çalışarak svanyörüne demiş ki;  Yahu adamı dövdüğümü perişan ettiğimi söylüyorsun da peki beni kim  dövüyor? 

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İkincisi de kişi başına  gelirin 9,5  Amerikan  dolarına  yaklaştığı söylenmiş. 

Habercilerin söylediklerine  göre bugünkü yönetimin göreve geldiği ilk günlerde kişi başına gelir 10,5 Amerikan doları imiş. Şimdi ise  9,5   dolar bir çıkış, bir iyileşme olarak gösteriliyormuş: 

 

Delinin biri 10 katlı apartmanın terasına  çıkmış.  Oradan atlayacağını söylüyormuş. 

Ahali toplanmış, yapma etme  diyormuş ama  nafile.  Emniyet müdüründen valisine kadar şehrin en üst  görevlileri   olay yerine  gelmiş. Ne  söyledilerse  deliyi ikna edip aşağıya indirememişler. 

O sırada  oradan geçen  biraz da pecmürde kılıklı bir adam kalabalığa yaklaşmış.  Ne oluyor diye sormuş.  Demişler ki  delinin biri binanın en üst katındaki terasa çıktı atlamaya çalışıyor, bir türlü vaz geçirip  aşağıya indiremiyoruz.   

Ne diyorsunuz? Yapma etme atlama gel aşağıya in diyoruz, ama bir türlü ikna edemiyoruz, denilince;  

Adam demiş ki, çekilin bakayım. 

Başını kaldırmış yukarı doğru deliye seslenmiş.  Ey arkadaşım teras katından 10. kata çıkarmısın ? Deli şak diye bir kat aşağıya inmiş. 

Dokuzuncu kata çıkarmısın ?  8. Kata inmiş. 7. Kata çıkarmısın? 7. Kata inmiş. 6. Kata çıkarmışın? 6. Kata inmiş. 5. Kata çıkarmısın ? 5. Kata inmiş. 4. Kata  çıkarmısın ? 4. Kata inmiş. 3. Kata çıkarmısın ? 3. Kata inmiş. 2. Kata  çıkarmısın? 2. Kata inmiş. 1. Kata çıkarmısın?  1. Kata inmiş. 

Bu şekilde  deliyle konuşarak  deliyi  birinci kata kadar indirmiş. Oradan da   1. Kattan  sokağa  çıkarmısın ?diye bağırınca  deli sokağa inmiş ve kendisini yakalamışlar. 

Toplanan bütün insanlar merak sarmış. Yahu şehrin en büyük yetkilileri, bunca  halk yalvardık yakardık bu deliyi indiremedik de  şu pecmürde kılıklı adam nasıl bu işi  becerdi  diye  merak eder olmuşlar. 

Adama sormaya  karar vermişler.  Hemşerim sen bu işi nasıl oldu da becerebildin? 

Çok kolay demiş. Ben de deliyim. Anladım ki o deli  de benim  gibi inme kelimesine kafayı takmış. İnme ile çıkmayı da birbirine karıştırmış. Onun için bir kat aşağıyı söyleyerek oraya inmesini değil, bir kat  aşağıyı söyleyerek  oraya  çıkmasını söyledim  işi hallettim… 

Ben sadece iki fıkra anlattım, o kadar. Gerisini okuyanlar düşünsün… 

 

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