Fenni muayene çilesi!..

Aracınız mı var, çok yönlü derdiniz var!

Araç alırken yüzde 25 ÖTV-Özel Tüketim Vergisi, yüzde 18 KDV-Katma Değer Vergisi ödüyorsunuz!

Altı ayda bir iki taksitle MTV-Motorlu Taşıt Vergisi ödüyorsunuz.

İki yılda bir Egzoz emisyonuölçümü ve Fenni Muayene yaptırmak zorundasınız!

Tüm ulusun vergileriyle- döviz karşılığı bedel ve “garanti” ödediğimiz köprülerden, tünellerden, otoyollardan geçerken, ağır geçiş ücretleri ödüyorsunuz!

(Daha beteri, aracınız olmasa da o dolar bazlı garanti bedellerini ödemeye ortak oluyorsunuz!)

Zorunlu sigorta bedeli ödüyorsunuz!

KASKO sigortası bedeli ödüyorsunuz!

Trafik cezaları ödüyorsunuz!

“Yanlış ekonomi politikalar, üretimsizlik, teknolojik gerilik, enflasyon ve ağır dış borç yükleri” nedeniyle, TL’nin sürekli değer kaybetmesi nedeniyle ağır YAKIT BEDELİ ödüyorsunuz!

Ezcümle; Araç sahibi olmak çok ağır bir yük!

Gelelim, iki yılda bir yapılması “ZORUNLU” olan FENNİ MUAYENE olayına.

Bu muayene istasyonlarında şakır şakır PARA BASILIYOR!

Geçenlerde, aracımın fenni muayenesi için ilgili şirkete internet üzerinden başvurarak “randevu” istedim.

Anında 85 TL. Randevu işlemi bedeli istendi!

Mecburen ödedim.

Yoksa, istasyonlarda sıraya girmeniz halinde uzun saatler beklemeniz gerekiyor.

Randevu saatinden 1 saat önce istasyona ulaştım. Egzoz Emisyonu ölçümü ve muayene bedeli olarak toplam 730 küsur TL. ödedim! Ödemeyi kredi kartı ile yapmak istedim, ayrıca KOMİSYON alınacağını öğrenince vazgeçtim!

Egzoz ölçüm alanında sıraya girdim.

“Sistem arızası” varmış!

Diğer sıradaki vatandaşlarla birlikte yaklaşık 30 dakika, güneş altında bekledim.

Bu istasyonlarda, vatandaşın terlemeden ya da yağışlı havalarda ıslanmadan oturup bekleyebilecekleri mekanlar düşünülmemiş!

Yaşlı ve kadın vatandaşlar hayli yorgun düşüyorlar!

Bilmem, bu istasyonlardan DEVLET BÜTÇESİ ne kadar pay alıyor?

Ama “yabancı ortaklı TEKEL” bu işten büyük paralar kazanıyor!

Muayenesi geçmiş araçlardan yüzde 86 faiz alındığını gazete haberlerinden öğreniyoruz!

Kapitalist düzende “NAS” siyasetçilerin vatandaşı oyalama sözcüğü olarak kalıyor!

Özel araçlar bir yana, “ticari araçlar ve özellikle kamyon ve TIR araçları ve taksiler, fenni muayene için daha ağır bedeller ödüyorlar.

Buna karşın, yollarda egzoz gazlarıyla kapalı camlardan bile araç içine saldıran egzoz gazlarına tanık oluyoruz!?

Bu araçlar fenni muayeneye, egzoz ölçümüne girmiyorlar mı?

Egzoz ölçümü olmayan araçların trafiğe çıkmaları yasak olduğu halde nasıl oluyor da trafikte salınıyorlar?

Trafik ekipleri görmüyor mu?

Sonuç olarak;

ULUSÇA, bir ULUSLARARASI ŞİRKETİN ZENGİNLİĞİNE ZENGİNLİK katıyoruz!

Nerede kaldı “YERLİ ve MİLLİ” masalları?