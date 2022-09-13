İlk iki haftayı altı puan ile kapatan Kocaelisporumuzun dokuzu bulması işten bile değildi.

Ne var ki, evdeki hesap çarşıya uymadı.

Gerek Serik Belediye kalecisinin gününde oluşu, gerek bizimkilerin son vuruşlardaki konsantre eksikliği, gerek oyun anlayışımız…

Ne dersek diyelim ama, o kadar çok istememize rağmen bir türlü gelmeyen gol nedeni ile oyuncularımızın stresini de görmezden gelmeyelim.

Geçtiğimiz hafta da ifade ettiğimiz gibi, Kocaelispor kazandığı maçları ya bir farkla kazanıyor ya da Serik maçında olduğu gibi tribünlere saç baş yoldurmaya devam ediyordu.

Bu defa farklı bir tez ortaya atmak istiyorum. Eğer ilk yarı golü bulabilseydik, bugün başka şeylerden bahsediyor olabilecektik.

Ancak olmadı…

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Ben bu beraberliği her ne kadar oyun anlayışımızdaki eksiklere bağlıyor olsam da, kaza olarak nitelendirmek istiyorum. Ligin ilk haftalarında elbette hesapta olmayan puan kayıpları yaşanabilir.

Benim eleştirim, oyun anlayışımızın temeline dayanıyor. Pozisyona giriyoruz ama atamıyoruz. Bu hastalığımızın çaresini bulamazsak, bu kazalar ileriki haftalarda büyüyerek devam edebilir. İşte meselenin bam teli bu ayrıntıda gizlidir. Ve bu sorunun çözümü sezon ortalarına bırakılmayacak kadar ciddidir.

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Bu tip oyun ve sonuçlardan sonra Teknik Heyet ya da futbolcu eleştirisi bana göre işin en kolay tarafıdır. Önemli olan çözüm üretmek ve çözüm üretimine katkıda bulunmaktır. Bunun içindir ki, daha ilk haftalarda sert eleştiriler yerine, bu kazaların ileriki haftalarda yaşanmaması adına yapıcı fikirleri ortaya atmak gerekiyor. Madem hepimiz Kocaelisporluyuz ve Kocaelispor’u seviyoruz, o zaman işin kolayına değil, asistanlığına soyunmamız gerekiyor. O yüzden bir kez daha diyorum ki, olur böyle kazalar.

Umarım gol sorunumuzu artık çözeriz ve eleştirilerimizin dozunu yükseltmek zorunda kalmayız.

Umarım…