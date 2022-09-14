Adalar olayı…

Mustafa Kemal öncülüğünde gerçekleşen “Ulusal Kurtuluş Savaşı” ve sonunda kurulan “Türkiye Cumhuriyeti” kimilerini mutlu etmedi!

Onların geçmişteki izleri olanların YALANLARI türlü yollardan yeni kuşaklara aktarıldı!

Tarihi “MASAL” gibi algılayan ve “ÖNYARGILAR” ile tarihi bildiğini sananlar 21. Yüzyılda hala o yalanlar üzerine siyaset kuruyorlar!

Bu “yalan siyaset” örneklerinden biri; “12 Adaları Lozan’da yitirdiğimiz” yalanıdır!

“Lozan’da gizli maddeler var, 100 yıl sonra anlaşmanın gizli maddeleri yürürlüğe girecek, ancak o zaman madenlerimizi, petrolümüzü çıkarabileceğiz” büyük yalanına inananlar için bu yalana da inanmak zor değil!

OYSA;

29 Eylül 1911-18 Ekim 1912 arasında, İtalya Krallığı ile Osmanlı Devleti arasındaki Trablusgarp Savaşı sonuna doğru, 8 Ekim’de Karadağ’ın savaş ilanı ile Balkan Savaşları’nın başlaması üzerine Osmanlı Devleti İtalya ile 15 Ekim 1912’de UŞİ Antlaşması’nı yapmak zorunda kaldı.

Bu Antlaşma’nın sonucu Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki kalan topraklarını kaybetti. Ve; Yunanistan’ın işgal etme olasılığına karşı ve “geçici olarak” 12 Adaları İtalya’ya bıraktı!

Daha sonra BALKAN SAVAŞLARI bozgunu, ardından 1. Dünya Savaşı yenilgisi, Osmanlı Devleti’ni tarumar etti!

İkinci Dünya Savaşı sonrası, İngilizlerin 12 Adaları alma girişimi başarılı olamadı. Ancak, savaşın galibi olan devletler, 1947 Paris Antlaşması ile, Rodos başta olmak üzere Ege’deki 12 Ada’nın yönetimini Yunanistan’a bıraktılar.

LOZAN’da, yalnızca 12 Ada’nın “silahsız ve askersiz” tutulmaları onaylanmıştır!

Son Yıllarda Ege Adaları Olayı

Uluslararası Siyaset, “ULUSAL ÇIKARLAR” için yapılır.

İlk adım ise; DİPLOMASİ ve BARIŞ yoluyla sorunların çözümüdür.

Uluslararası siyaset “Yönetimde olan siyasal gücün ideolojik hesapları ile yapılamaz!”

Adı üstünde; aslolan ULUSAL ÇIKARLAR olmalıdır!

Türkiye’nin 1 Mart Tezkeresi olayı ile başlayan ve daha sonra SURİYE Olayı ile sürdürülen dış siyaseti, ABD egemenliğinde gerçekleşmiştir!

“Biz, Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanıyız” sözünü anımsıyor musunuz?

Bu savaş, ÖSO’yu kurup beslerken, ülkeyi bir yandan büyük mali külfetin ve Suriye’den göçlerle ortaya çıkan “SOSYAL KAOSUN” içine sokarken, diğer yandan komşu ülkelerle olan sorunlarını da büyütmüştür!

Türkiye, Suriye ile meşgulken, Yunanistan resmen Türkiye’ye ait olan irili ufaklı adalarımıza çökmeye, daha da ötesi silahlandırmaya başlamıştır!

Son 8 yıl içinde Yunanistan, 20 adamızı ve 2 kayalığımızı alenen işgal ederken, Deniz Kuvvetleri emeklisi subaylarımızın ve Dış Politika Uzmanlarımızın bütün uyarılarına rağmen AKP iktidarı bu uyarılara ya hiç yanıt vermemiş ya da Dışişleri Bakanı’nın “Statü değişikliği yok” açıklamaları ile kamuoyu oyalanmıştır!

Öte yandan; “Güney Kıbrıs” Avrupa Birliği’ne resmen kabul edilmiş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları “Anan Planına Evet” demek için teşvik edilmiştir! Çok şükür ki Rumlar “hayır” dediği için şimdilik bu tuzaktan kurtulmuştur!

Akdeniz’deki kıta sahanlığımızda petrol arama çalışmalarından da hiçbir olumlu sonuç alınamamıştır!

İlginç olan şu ki;

Şimdi AKP Genel Başkanı Erdoğan; “Bir gece ansızın gelebiliriz! Ey Yunan İzmir’i unutma!” diyor!?Biraz geç kalmadınız mı?

Ya da; dış siyasette böyle efelenmek, yapacağını davul zurna ile ilan etmek doğru mudur?

Aylar öncesi, SURİYE’ye yönelik bir askeri harekat için de yüksek perdeden açıklama yapıldı ama hala bir şey yok!

Çünkü, ABD de, RUSYA da “HAYIR” diyor!

Biz, bu ülkenin vatandaşları olarak, sayın Erdoğan’ın Yunanistan’a yönelik tepki ve tehditlerinden hoşlanabiliriz!

Hatta bu nedenle, kendisine oy da verebiliriz!

Ama; ABD bu işe ne diyecek?

Her ikisi de NATO üyesi olan ülkelerin birbirini tehdit etmesi ve savaş olasılığı NATO’yu seyirci mi bırakacak?

Bütçesi yetersiz, ağır faizlerle yeni dış borçlar arayan bir ülke yeni bir savaşın içine girerse halimiz nice olur?

Yoksa,“Bir gece ansızın erken seçim kararı mı alınacak?”

Ne dersiniz?