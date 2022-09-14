İnsani Gelişme Endeks ve Türkiye’nin durumu!

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) hazırladığı 2021-2022 İnsani Gelişme Raporu’nda büyük zorluklarla ulaşılan insani gelişmenin son iki yıldır geriye gittiği açıklandı. Birgün Gazetesi yazarı Hayri Kozanoğlu, raporu değerlendirdi. Değerlendirmenin bir bölümü şöyleydi;

“İnsani Gelişme Endeksi’nin en üst sırasında 84 yıl beklenen ömür, 16,5 yıllık eğitim süresi ve 66 bin dolar medyan gelirle İsviçre yer alıyor. Onu Norveç ve İzlanda izliyor.Listenin son basamağında ise, 55 yıllık ortalama yaşam, 5,5 yıl eğitim süresi ve İsviçre’nin yüzde 1,16’sı 768 dolar gelirle Güney Sudan’ı görüyoruz.Raporda Türkiye’nin 54’üncü sıradan 48’inci sıraya yükseldiği görülüyor. Tabloda ortalama yaşam süresi 76, ortalama okul süresi 18,3 yıl…

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Toplumsal cinsiyet konusuna önyargısız yaklaşıma ilişkin. İsveç’te halkın yüzde 68’inin önyargıdan uzak olduğu bildiriliyor. Bu oran Yeni Zelanda’da yüzde 66, Avustralya’da ise yüzde 63. Türkiye’ye gelince ise, yüzde 8,36’ya kadar düşüyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğine gelince, Türkiye’nin 170 ülke arasında 65’inci sıraya düştüğü görülüyor

Yine de bizde şehirli, seküler hoşgörülü bir kesimin varlığı durumu bir parça olsun kurtarıyor. Çünkü Mısır’da yüzde 0,42, Endonezya’da yüzde 0,34, Pakistan’da yüzde 0,20 gibi daha ürkütücü istatistiklere rastlanıyor.”

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İnsani Gelişme Raporu’nu yukarıda okudunuz.

Bu rapor Türkiye’nin ne kadar geride kaldığını gösteriyor.

Bizi bu duruma bizi yönetenler getirdi…

Bu durumdan çıkmak için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım.

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RAPORLAR

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-İsviçre: 4 gün

-ABD: 6 gün

-Avustralya: 7 gün

-Kanada: 8 gün

-Almanya: 10 gün

-Japonya: 10 gün

-Fransa: 10 gün

-İngiltere: 12 gün

-Çin: 26 gün

-Türkiye: 270 gün

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"Hayatınızda sizin için önemli olan olayları paylaşacağınız dostlarınız kadar zenginsiniz." (Doğan Cüceloğlu)

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GÜNÜN SÖZÜ

“Hırsızlar çalarken değil, paylaşırken kavga ederler.” (Charles Darwin)

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