Çarşambanın gelişi, pazardan belliydi

Henüz 4 gün önce, pazar günü Derince’de Serik ekibine karşı tek kale oynayan penaltı da kazanan ama atamayan Yeşil Siyahlılar, üçüncü maçta ilk kayıpları yaşadı. İlk iki maçtaki kazanç kadar savunmadaki inanılmaz hatalar da göz göre göre gollerin geleceğini söylüyordu. Öyle oldu, böyle oldu, rakipler gol atmayı beceremedi. Kocaelispor kazandı. Ama pazar günü Serik karşısında kaçırılan goller, sanki ilahi güçler tarafından Fırat Gül’ün sonunu hazırlıyordu. Nitekim dün Sarıyer’de taraftar gücünü de yanına alan Körfez, inanılmaz bir 45 dakika yaşarken, bir anda 3 golü birden kalesinde gördü. Savunma tel tel döküldü. Sadece bir atağımız vardı. Direkten döndü. Samet Ali ve Cihat Okan beraberliği getirdi. Bir puana sevindik ama durumumuz kolay değil.