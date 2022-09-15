Sarıyer’de acaba ilk yarı 4-0 bitseydi ikinci yarı 4-4 olur muydu?..

Ya da 0-0 bitse idi, maçı 3-0 kazanır mıydık?..

Maçın bitmesiyle birlikte her ne kadar giden maçtan bir puan kurtardığımıza sevinmek zorunda kalsak da, aklıma farklı soru işaretleri gelmedi değil.

Haydi geçen hafta kaleci günündeydi, şanssızlık vardı diyerek olaya Poly-Anna gözüyle baktık.

Ama bu şanssızlıklar neden hep bizi buluyor, sormamak elde değil…

İlk dört maçı kayıpsız atlatan İskenderunspor bizden çok mu iyi?..

Bu şanssızlık, ya da son vuruşlarda ki eksiklik, kolay gol yemek, zor gol atmak sadece bize mi mahsus?..

Ya da formsuz hakemler hep bize mi denk gelir?..

Sorular, sorular, sorular…

Cevapsız sorular ve ilk dört hafta uçup giden dört puan.

Kahrolmamak elde değil…

***

Eleştirilerin yıkıcı değil, yapıcı olması taraftarıyım…

Her zaman.

Ne var ki, aradaki fark uçup gitmeden, önlem almanın zamanı geçmeden, daha ne kadar bekleyeceğiz ki?..

Bu ligde de mi zor günler geçireceğiz arkadaş?..

Bizden kat be kat kötü bir takımdan uzatma dakikalarında attığımız iki golle beraberliği kurtardığımıza sevinmek, bu taraftara reva mıdır?

Yok Fırat Hoca yok !..

Reva değildir.

Neşter mi vuracaksın, son bir pivot santrfor transferi mi isteyeceksin (devre arası), ne yapacaksan yap…

Bu Camia böyle streslere layık bir camia değil.

Bu gerçeği lütfen aklından çıkarma…

KÜÇÜK BİR ANALİZ

Son günlerde kafama takılan bir söylem için “küçük bir analiz” yapmak istiyorum.

“Kocaeli’nin sporun başkenti” olduğuna dair…

Bu söylem üzerine biraz düşündüm.

Kocaeli, kent olarak tesis cenneti. Alt yapılar ışıl ışıl parlıyor. Alt gruplar her kategoride Türkiye şampiyonu oluyor. Türkiye’nin dört bir yanında profesyonel kulüplerde Kocaelili çocuklar göz dolduruyor.

En önemlisi, kentimizin en önemli kurumu olan Kocaelispor kadrosunun önemli bir kısmı altyapıdan ve amatör kulüplerden gelen futbolcularla kurulu.

Böyle bir spor kenti olmak ne kadar güzel değil mi?

İyi giden şeyler elbette var…

Ancak “sporun başkenti” söylemini kullanmak için, kanımca daha almamız gereken çok yol var…

Umarım kısa sürede başkent oluruz…